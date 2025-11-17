도지코인 전망 – 단기 부담 커진 ‘험난한 분기’… 반등 가능성은 여전히 존재

코인마켓캡(CoinMarketCap)에 따르면 도지코인은 현재 0.1621달러에 거래되고 있다. 최근 30일 동안 20% 넘게 빠졌고, 지난 하루 동안에도 7% 추가 하락했다. 반면 거래량은 48% 늘었으며, 단기적으로는 20일 EMA가 위치한 0.17달러가 첫 번째 저항선으로 작용하고 있다.

주간 차트에서는 도지코인이 오랜 시간 유지했던 상승 채널 아래로 내려온 모습이 뚜렷하다. 지금은 0.12~0.17달러 범위의 핵심 수요 구간을 다시 확인하는 단계에 들어섰다. 이 구간은 과거 여러 차례 바닥을 형성한 지점이어서, 향후 방향성을 가늠하는 중요한 테스트가 될 가능성이 크다.

도지코인 가격 분석: 향후 가격 흐름은?

주간 차트에서는 RSI가 ‘숨은 강세 다이버전스’를 보여주고 있다. 지표는 더 낮은 저점을 기록했지만, 가격은 오히려 더 높은 저점을 만들고 있어 하락 압력이 약해지고 있음을 시사한다. 이런 형태의 다이버전스는 보통 본격적인 하락의 시작보다는 조정 후반부에서 자주 나타나는 패턴이다.

0.17달러 구간을 지켜낸다면 단기적으로 0.22달러까지 되돌림이 나올 가능성이 커진다. 반대로 이 수준이 무너지면 0.15달러, 나아가 0.12달러 지지대를 다시 확인하는 흐름이 이어질 수 있다. 이 두 구간은 차트상 남아 있는 주요 지지선이기도 하다.

결국 핵심은 0.17달러 방어 여부다. 이 지점을 유지한다면 중장기적으로 1달러를 향한 상승 구조를 다시 세울 발판이 만들어진다.

