도지코인(DOGE), 비트코인보다 더 큰 하락… 이번 하락이 ‘저점 매수 기회’일까?

11월 초부터 이어진 하락 흐름 속에서, 도지코인(DOGE)은 지난 24시간 동안 약 9% 하락해 11월 5일 현재 약 0.163 달러(약 236 원) 수준에서 거래되고 있다. 가격 하락과 동시에 거래량은 101% 급증한 것으로 나타났다.

시장 혼란에 도지코인(DOGE) 급락

비트코인(BTC)이 약 4% 하락해 10만 3,000 달러(약 1억 4,905만 원) 수준까지 내려간 가운데, 알트코인 시장은 더 큰 낙폭을 보였다. 이더리움(ETH)과 솔라나(SOL)는 각각 7% 이상 떨어졌으며, 도지코인(DOGE)은 하락세를 주도하며 수 주 만의 최저가를 기록하기도 했다. 이 과정에서 대규모 청산이 발생해 롱(매수) 포지션이 연쇄적으로 정리되는 상황이 나타났다.

코인글래스(CoinGlass)에 따르면, 지난 24시간 동안 약 11억 6,000만 달러(약 1조 6,786억 원) 규모의 암호화폐 포지션이 청산되었으며, 이 중 대부분은 롱 포지션이었다.

크립토퀀트(CryptoQuant)의 애널리스트 마르툰(Maartunn)은 현재 매도 압력의 상당 부분이 미국 현물 시장 투자자들에 의해 발생하고 있다고 지적했다. 다만 그는 지금이 오히려 도지코인 매수에 유리한 시점이 될 가능성도 있다고 덧붙였다.

도지코인 전망 분석: DOGE 목표가 1 달러인가, 0.1 달러인가?

12시간 차트 기준, 도지코인(DOGE)은 0.18 달러(약 260 원) 부근의 중간 지지선을 명확하게 하락 돌파한 상태다.

이러한 하락은 매도 압력이 다시 강화되고 있음을 보여주며, 가격이 0.16 달러(약 232 원), 0.145 달러(약 210 원), 0.125 달러(약 181 원) 수준의 차례로운 지지 구간까지 이어질 가능성을 시사한다. 또한 시장이 투매 국면으로 진입할 경우, 0.11 달러(약 159 원) 부근이 투매 구간으로 작용할 수 있다.

RSI(상대강도지수)는 24.01까지 급락하며 과매도 구간을 나타내고 있는데, 이는 통상적으로 단기 반등 이전에 자주 관찰되는 신호다.

MACD(이동평균 수렴·발산 지표)는 여전히 음(-) 구간에 머물러 있지만, 기울기가 완만해지는 초기 조짐을 보이며 매도 압력이 서서히 약해지고 있을 가능성을 시사한다.

DOGE가 0.16 달러(약 232 원) 지지 구간을 유지한 상태에서 다시 0.18~0.19 달러(약 260~275 원) 구간을 회복할 경우, 0.26 달러(약 376 원)를 향한 반등 국면이 열릴 수 있으며, 이후 핵심 저항선은 0.48 달러(약 695 원)로 예상된다.

이러한 상승 전환 흐름이 지속적으로 유지된다면, 도지코인의 1 달러(약 1447 원) 목표가 역시 다시 현실적인 범위 안에 들어오게 된다.

이번 급락, 매수 기회일까?

역사적으로 도지코인(DOGE)은 급격한 하락 이후 강한 상승 랠리가 뒤따르는 경우가 자주 있었다.

이번 조정 역시 낙폭은 크지만, RSI와 거래량 흐름이 2023년 초 반등 구간과 유사한 패턴을 보이고 있어, 장기적 관점에서는 재매수 구간으로 이어질 가능성이 제기된다.

다만 0.16 달러(약 232 원) 지지선을 방어하지 못할 경우, 시장은 추가 하락 압력에 직면할 수 있다는 점도 유의해야 한다.

도지코인(DOGE) 반등 대기 속, 맥시 도지(MAXI) 사전 판매 390만 달러 돌파

도지코인(DOGE)이 반등 가능 구간을 살피는 가운데, 헬스 문화와 크립토 트레이딩 요소를 결합한 밈코인 맥시 도지(MAXI)는 현재 진행 중인 사전 판매에서 약 390만 달러(약 56억 4,174만 원)를 모집하며 주목을 받고 있다.

맥시 도지 프로젝트는 규율, 에너지, 목표 지향성 등을 중시하는 커뮤니티를 기반으로 하고 있으며, 단순 투기보다는 신체적·재정적 강함에 가치를 두는 태도를 강조하고 있다고 설명한다.

맥시도지는 이더리움 블록체인 기반의 ERC-20 토큰으로, 공급량이 고정되어 있어 희소성이 유지되는 구조를 갖고 있다.

토큰 보유자는 스테이킹을 통해 일일 보상을 받을 수 있으며, 전용 토너먼트 참여 및 커뮤니티 혜택에 접근할 수 있다.

현재 스테이킹 보상률은 연 78% 수준으로 제공되고 있다.

약 1일 후 가격이 인상되기 전에 맥시 도지를 구매하려면, 맥시 도지 공식 웹사이트에 접속해 베스트 월렛(Best Wallet) 등 지원되는 지갑을 연결하면 된다.

지갑 연결 후, 보유 중인 암호화폐를 교환하거나 또는 신용카드, 직불카드 결제를 통해 맥시 도지를 구매할 수 있다.

