도지코인 가격 전망 – DOGE, 2025년 1달러 목표 및 300% 상승 시나리오

도지코인 가격은 최근 0.30달러를 돌파하며 상승 신호를 보였고, 일부 애널리스트들은 300%의 상승 가능성을 전망하고 있다.

RSI와 MACD는 추가적인 상승 여력을 나타내고 있지만, 주요 저항 구간을 돌파하지 못하면 0.15달러까지 하락할 수도 있다.

피트니스 문화를 접목한 신규 프리세일 밈코인 맥시 도지 코인은 사전 판매를 통해 229만 달러 넘게 모금했다.

도지코인(DOGE)이 수년 만에 가장 강력한 상승 신호를 보였다. 일부 애널리스트들은 심리적 저항선인 1달러(약 1,387원)를 재돌파하고 최대 300%의 급등을 전망하고 있다.

도지코인 고점 돌파, 분석가들은 1달러 목표 가격 주시

암호화폐 애널리스트 엑스포스(XForce)에 의하면, 도지코인은 최근 0.30달러(약 416원) 수준으로 회복한 뒤 주요 구간을 돌파했다. 이는 대규모 상승 랠리의 신호가 될 수 있다고 분석했다.

$DOGE#DOGE just broke the previous regional high. It's still programmed for $1+. Will there be pullbacks along the way? Yes. Remember, the alternative idea is still at large that could lead us to double digits if it continues as a strong impulse (make adjustments later). pic.twitter.com/fdQxruNmwj — XForceGlobal (@XForceGlobal) September 13, 2025

엑스포스는 X(구 트위터)를 통해 “도지코인의 1달러(약 1,387원)는 예정된 목표”라고 언급하며, 현재 가격에서 약 300%의 추가적인 상승 여력이 있다고 강조했다.

그는 가격 상승 과정에서 조정 가능성도 있다고 지적했다. 다만, 장기적으로는 두 자릿수 가격까지 상승할 수 있는 강한 상승 동력이 차트상 나타나고 있다고 설명했다.

도지코인 가격 분석: 1달러 향한 상승 시도

현재 도지코인 가격은 0.2797달러(약 387원)로, 지난 일주일 동안 10% 이상 상승했다. 최근에는 상승 쐐기형 패턴을 돌파하며 추가적인 상승 모멘텀을 확보한 것으로 분석된다.

만약 0.30달러(약 416원)를 명확하게 돌파하고 지지선을 형성한다면, 도지코인 가격은 0.45달러(약 624원)의 저항 구간을 향해 상승할 수 있다. 장기적으로는 1달러(약 1,387원)를 돌파할 가능성이 있다. 이는 현재 가격 기준으로 약 300%의 상승 여력을 의미한다.

하지만 모든 애널리스트가 낙관적으로 전망하는 것은 아니다. 애널리스트 크레디불 크립토(CrediBULL Crypto)는 도지코인이 현재 월간 공급 구간에서 주요 저항을 시험하고 있다고 지적했다. 돌파에 실패할 경우 가격은 0.15달러(약 208원)의 지지선까지 급락할 수 있다고 경고했다.

한편 상대강도지수(RSI: Relative Strength Index)는 60 수준으로, 과매수 구간에 돌입하지 않은 채 강세 영역에 머물러 있다. 이는 추가적인 상승 여력을 의미한다.

또한, 이동평균 수렴확산(MACD: Moving Average Convergence Divergence) 지표에서도 시그널선 상향 돌파가 나타나며 상승세가 강화되고 있다.

도지코인 목표 가격은 1달러

도지코인은 2021년 밈코인 열풍 이후 투자자들의 기대감을 이 정도로 받아본 적이 없다. 렉스-오스프리(REX-Osprey) 도지코인 현물 상장지수펀드(ETF) 출시 가능성과 미국 연방준비제도(Fed)의 위험자산 선호 정책 전환, 그리고 기술적 강세 신호가 겹치면서 1달러(약 1,387원)의 목표 가격이 다시 부각되고 있다.

다만 투자자들은 여전히 신중해야 한다. 0.30달러(약 416원)를 확실하게 돌파할 경우, 폭발적인 상승 랠리의 트리거가 될 수 있다. 반대로 저항에 부딪힌다면 가격은 다시 0.15달러까지 조정받을 수 있다.

고래 투자자들, 맥시 도지 코인 사전 판매 참여 확대

도지코인이 1달러(약 1,387원)의 목표 가격을 향해 상승할 준비를 하는 가운데, 신규 프리세일 밈코인 맥시 도지(MAXI) 코인이 독창적인 콘셉트로 투자자들의 관심을 끌고 있다.

맥시 도지 프로젝트는 트레이딩 문화와 피트니스 문화를 결합한 프로젝트다. ‘운동하는 도지’를 모티브로 삼아 끈기, 규율, 도전 정신과 같은 가치를 담고 있다.

현재 진행 중인 사전 판매를 통해서 맥시 도지 코인은 229만 달러(약 31억 7,663만 원) 넘게 모금했다. 사전 판매 가격은 0.000258달러(약 0.3577원)로, 2일 15시간 뒤에 인상될 예정이다.

맥시 도지 프로젝트는 개인 투자자들이 기관 혹은 고래 투자자들에 비해 불리한 위치에서 트레이딩하는 현실을 극복할 수 있도록, 개인 투자자들이 모일 수 있는 상징적인 토큰이 되는 것을 목표로 하고 있다.

맥시 도지 코인은 희소성과 장기적으로 가치를 유지하기 위해 발행량이 고정된 ERC-20 기반 토큰이다. 향후 크로스체인 브릿지를 통해 접근성을 확대하는 방안을 검토 중이다.

투자자들은 맥시 도지 공식 웹사이트를 방문하여 베스트 월렛(Best Wallet)과 같은 암호화폐를 연결할 수 있다.

기존에 보유하고 있는 암호화폐나 신용카드로 결제할 수 있다.

더보기: 맥시 도지 ICO 구매방법 및 프리세일 참여 방법

면책 조항: 코인스피커는 공정하고 투명한 보도를 제공하기 위해 노력합니다. 이 기사는 정확하고 시의적절한 정보를 제공하는 것을 목표로 하며, 재정 또는 투자 조언으로 간주되어서는 안 됩니다. 암호화폐 시장은 매우 빠르게 변동할 수 있으므로, 이 콘텐츠를 기반으로 어떠한 결정을 내리기 전에 반드시 별도의 조사를 수행하시기 바라며, 필요 시 전문가와 상담할 것을 권장합니다.