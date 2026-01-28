도지코인 가격 전망 – 삼각형 패턴 끝자락, ‘이 가격’ 깨지면 변동성 주의

도지코인(DOGE)은 고점은 점차 낮아지고 저점은 높아지는 흐름을 이어가며, 변동성이 갈수록 좁은 범위로 압축되고 있다.

0.123달러(약 175원) 선의 지지력이 반복해서 입증됨에 따라 상하방 돌파를 위한 힘 겨루기가 정점에 달했다는 표시다.

한편 도지코인 연계 ETF에도 점진적인 자금 유입이 나타나고 있다. 1월 26일 기준 DOGE ETF에는 24만 6,000 달러(약 3억 5,025만 원)의 신규 자금이 유입됐으며, 누적 투자 규모는 640만 달러(약 91억 1,296만 원)를 넘어섰다. 이 가운데 그레이스케일(Grayscale)의 GDOG 펀드가 자금 유입을 주도한 것으로 나타났다.

이 같은 변동성 수축 패턴과 기관 자금의 유입 확대는, DOGE가 향후 박스권을 돌파할 경우 그 움직임이 빠르고 강하게 전개될 가능성을 시사한다.

도지코인 가격 분석: 다음 움직임이 향방 가른다

애널리스트 알리 마르티네즈(Ali Martinez)가 공개한 차트에 따르면, 도지코인은 1시간 봉 차트에서 대칭 삼각형 패턴을 명확하게 형성하고 있다.

매도세는 하락 추세선을 따라 가격 상단을 제한하고 있는 반면, 매수세는 상승하는 지지선을 방어하고 있다. 현재로서는 매수·매도 양측의 힘이 균형을 이루고 있으나, 시간이 지날수록 횡보보다는 방향성 돌파 가능성이 커지고 있다는 분석이다.

Dogecoin $DOGE may be breaking out of a triangle, setting up a potential 7% move. pic.twitter.com/1eec8kVpBo — Ali Charts (@alicharts) January 25, 2026

도지코인이 현재의 삼각형 패턴에서 이탈할 경우, 약 7% 수준의 가격 변동이 발생할 수 있다.

강세 흐름이 상단 추세선을 돌파하는 데 성공할 경우, 단기적인 첫 목표 가격은 0.130 달러(약 185 원) 수준으로 제시된다.

이후 상승 흐름이 유지되고 수요가 확대된다면, 개인 투자자들의 기대를 계속 자극해 온 1 달러(약 1423 원) 장기 목표가가 다시 부각될 수 있다는 전망이다.

다만 강세장이 주도권을 확보하기 위해서는, 삼각형 상단을 명확히 돌파하는 움직임이 선행돼야 한다고 분석가는 강조했다.

반대로 상승 지지선을 유지하지 못할 경우, 시장 주도권은 약세 쪽으로 기울 수 있다. DOGE 가격이 0.123 달러(약 175 원) 아래로 하락할 경우, 하방 유동성이 빠르게 소진되면서 0.10~0.095 달러(약 142~135 원) 수요 구간까지 조정이 이어질 가능성도 제기된다. 이는 현재 가격 대비 약 20%에 가까운 하락폭에 해당한다. 1월 28일 현재 도지코인 가격은 약 0.124 달러(약 176 원)이다.

신규 비트코인 하이퍼(HYPER) 프리세일, 비트코인에 솔라나급 속도와 비용 구조 도입

비트코인은 가치 저장 수단으로는 기능하지만, 그 외 활용성은 제한적이라는 평가를 받아왔다. 거래 속도는 느리고, 수요가 몰릴 때는 수수료가 급등하며, 단순 송금을 넘어선 기능은 억지로 덧붙인 듯한 구조라는 지적도 있다.

비트코인 하이퍼(HYPER)는 비트코인을 대체하기보다는, 그 위에 구축돼 비트코인이 기존에 잘 처리하지 못했던 활용 영역을 가능하게 하는 것을 목표로 한다.

해당 프로젝트는 솔라나의 설계 방식을 적극적으로 차용한 비트코인 레이어2(Layer 2)를 구축하고 있으며, 빠른 속도, 낮은 수수료, 높은 처리량을 핵심 강점으로 내세우고 있다.

기본 아이디어는 비트코인을 결제 및 정산 레이어로 유지하는 한편, 실행은 더 빠른 환경으로 이전해 디파이(DeFi), NFT, 밈 코인, 게임 등 다양한 활용 사례를 비트코인 생태계로 확장하는 것이다.

또한 비트코인 하이퍼 프리세일은 이미 3,100만 달러(약 441억 4,710만 원) 이상을 모집하며, 시장에서 흔히 볼 수 있는 리테일 중심의 프리세일과 비교해 뚜렷한 차별성을 보이고 있다.

HYPER는 단순한 토큰이 아니라, 출시 초기부터 완성형 생태계 구축을 목표로 하고 있다. 여기에는 전용 지갑, 블록 탐색기, 크로스체인 브리지, 스테이킹 도구, 밈 친화적 인프라 등이 포함된다.

초기 참여자는 토큰을 스테이킹함으로써 연 38%의 APY(연환산 수익률)를 받을 수 있으며, 이는 현재 진행 중인 암호화폐 프리세일 가운데 상대적으로 높은 보상 구조로 평가된다.

HYPER 토큰 구매를 위해서는 비트코인 하이퍼 공식 웹사이트에 접속한 뒤, 베스트월렛(Best Wallet) 등 지원되는 지갑을 연결하면 된다.

이후 직불카드·신용카드 또는 보유 중인 암호화폐를 사용해 몇 단계만으로 구매를 완료할 수 있다.

비트코인 하이퍼 프리세일 참여하기

면책 조항: 코인스피커는 공정하고 투명한 보도를 제공하기 위해 노력합니다. 이 기사는 정확하고 시의적절한 정보를 제공하는 것을 목표로 하며, 재정 또는 투자 조언으로 간주되어서는 안 됩니다. 암호화폐 시장은 매우 빠르게 변동할 수 있으므로, 이 콘텐츠를 기반으로 어떠한 결정을 내리기 전에 반드시 별도의 조사를 수행하시기 바라며, 필요 시 전문가와 상담할 것을 권장합니다.