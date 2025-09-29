도지코인, 머스크의 美 정부 AI 계약 발표 후 4.5% 상승

핵심 내용

도지코인은 0.23달러에서 거래를 시작했으며, 이는 일론 머스크의 그록 AI가 미 연방 정부 사용 승인을 받으면서 주간 저점인 0.21달러 부근에서 반등한 결과다.

유동성 부족과 약세 심리가 여전한 상황임에도, 도지코인 선물시장의 미결제약정은 전일 대비 2.9% 상승한 39억 달러를 기록했다.

트럼프 대통령이 머스크의 그록 AI를 지지하는 입장을 밝히면서, 양측의 정치적 연대가 다시금 주목받고 있다.

도지코인(DOGE)이 일론 머스크가 이끄는 인공지능 프로젝트 그록(Grok)의 미국 연방정부 계약 체결 소식에 반응하며 4.5% 반등했다. 암호화폐 시장 전반의 침체 속에서도, 도지코인은 강한 거래 흐름을 보이며 투자자들의 이목을 끌고 있다.

머스크의 AI 프로젝트 그록, 미국 정부 계약 체결

9월 28일, 도지코인 가격은 0.23달러 선에서 거래를 시작하며 전날 기록한 저점인 0.21달러에서 반등했다. 이는 일론 머스크의 인공지능 프로젝트인 그록이 미국 연방정부로부터 공식 사용 승인을 받았다는 소식이 전해진 직후였다.

그록은 머스크가 창립한 인공지능 기업 xAI가 개발한 프로젝트로, 이번 계약을 통해 향후 18개월 동안 미국의 모든 연방 기관에서 그록 4(Grok 4) 및 그록 4 패스트(Grok 4 Fast) 모델을 사용할 수 있게 된다. 이들 모델은 부서 당 월 0.42달러라는 저렴한 가격에 제공되며, 전담 엔지니어링 지원도 포함된다.

해당 발표는 도지코인 커뮤니티에 다시금 기대감을 불러일으켰다. 머스크는 오랜 기간 도지코인의 강력한 지지자로 알려져 왔으며, 지난 1월에는 도널드 트럼프 전 대통령에 의해 정부 효율부(Department of Government Efficiency, D.O.G.E.) 수장으로 임명된 바 있다. 비록 그는 5월에 해당 직위에서 물러났지만, 지난 6월에 있었던 악명 높은 공개 논쟁 이후 이번 AI 계약 승인 소식은 머스크와 트럼프 간의 새로운 공조 가능성을 시사하고 있다.

Announcing an expansion to xAI For Government – making industry leading Frontier AI accessible to United States Federal Government users. 1) All federal agencies and departments will get access to our Frontier AI models (Grok 4, Grok 4 Fast) for $0.42 per department for a period… — xAI (@xai) September 25, 2025

파생상품 시장 데이터 역시 약한 시장 활동에도 불구하고 주말 동안 도지코인 트레이더들이 낙관적인 전망을 유지했음을 보여준다.

분석 플랫폼 코인글래스(Coinglass)에 따르면, 9월 28일 기준 도지코인 선물 미결제약정(Open Interest)은 하루 만에 1.4% 상승하여 총 39억 달러를 기록했다. 이는 약 1억 1천만 달러 규모의 새로운 롱 포지션이 시장에 유입된 것을 의미한다.

같은 기간 동안 롱 포지션 청산 규모는 140만 달러였으며, 숏 포지션 청산은 438달러에 그쳤다. 이는 매수세가 여전히 시장을 주도하고 있음을 보여준다.

한편, 선물 거래량은 17% 감소해 31억 6천만 달러를 기록했으며, 낮은 유동성에도 불구하고 많은 트레이더들이 롱 포지션 진입을 지속하고 있음을 나타낸다.

도지코인 가격 전망 – 반등 지속 여부는 머스크 변수에 달려

도지코인 가격은 현재 0.231 달러 선에서 거래되고 있으며, 0.217 달러의 볼린저 밴드 하단에서 반등한 후 강한 저항에 직면해 있다. 일중 기준으로는 약 4.5% 상승한 수치이며, 파생상품 시장의 자금 유입 흐름을 고려할 때 추가 상승 가능성이 열려 있는 상황이다.

기술적 지표를 살펴보면, 상대강도지수(RSI)는 44.07로 중립 구간에 머무르고 있다. 이는 매수세가 증가하고 있긴 하나 아직 뚜렷한 강세 전환 신호는 아니라는 뜻이다.

만약 RSI가 더 상승한다면, 단기 상승 목표는 중단 볼린저 밴드인 0.256달러로 설정된다. 이 지점을 돌파할 경우 상단 저항선인 0.295달러까지 상승 여력이 열릴 수 있다.

다만, 전체 암호화폐 시장의 약세 심리를 고려할 때, 도지코인이 0.30달러를 돌파하기 위해서는 추가적인 모멘텀이 필요하다. 특히 머스크와 트럼프 간의 관계가 다시 강화되는 시나리오가 시장 기대를 끌어올리는 핵심 변수가 될 수 있다.

반면, 하락 시 주요 지지선은 0.217달러다. 이 수준이 무너질 경우, 0.20달러 구간까지의 하락 가능성도 배제할 수 없다. 0.20달러는 지난 7월 이후 지속적으로 지지 역할을 해온 가격대이며, 이 수준이 붕괴된다면 심리적 불안 요인이 크게 작용할 수 있다.

