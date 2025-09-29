ARK CEO, 하이퍼리퀴드 낙관론… HYPE 랠리 이어질까

핵심 내용

캐시 우드는 하이퍼리퀴드를 솔라나의 초기 시기와 비교했다.

반에크의 CEO 얀 반에크는 하이퍼리퀴드의 기술력과 거버넌스를 높이 평가했다.

하이퍼리퀴드 토큰은 사상 최고가 대비 26% 낮은 수준에서 거래되고 있으며, 40~41달러 구간이 주요 지지선 역할을 하고 있다.

아크 인베스트(ARK Invest)의 CEO 캐시 우드(Cathie Wood)가 영구 선물 거래에 중점을 둔 탈중앙화 거래소 하이퍼리퀴드(Hyperliquid)를 솔라나(SOL) 블록체인의 초기 성장기에 비유하며 “새로운 강자로 떠오르고 있다”고 평가했다.

우드는 마스터 인베스터(Master Investor) 팟캐스트에 출연하여 하이퍼리퀴드를 “흥미로운 프로젝트”라고 표현하며, 해당 거래소가 솔라나의 초창기 시절을 떠올리게 한다고 말했다.

그는 “솔라나는 이미 가치를 입증했으며, 이제 주요 블록체인들과 어깨를 나란히 하고 있다”고 강조했다. 아크 인베스트는 현재 비트코인(BTC), 이더리움(ETH), 솔라나에 집중적으로 투자하고 있다고 밝혔다.

우드는 또한 탈중앙화 거래소의 성장이 가까운 미래에 거래 인프라를 재편할 것이라고 내다봤다.

기관 투자자들의 지지로 모멘텀 강화

하이퍼리퀴드는 전통 금융권 주요 인사들의 관심도 끌고 있다. 이달 초 반에크(VanEck)의 CEO 얀 반에크(Jan van Eck)는 해당 레이어 1 블록체인의 “첨단 기술과 탈중앙화 거버넌스”를 높이 평가했다.

그는 반에크가 하이퍼리퀴드의 생태계 거버넌스와 연구 활동에 적극적으로 참여하고 있다고 확인했다. 또 향후 파트너십 가능성을 시사하며 탈중앙화 거래소 인프라에 대한 수요를 나타냈다.

하이퍼리퀴드 가격 분석: 차트 분석

하이퍼리퀴드의 네이티브 토큰 HYPE는 이달 초 59.39달러(약 83,205원)의 사상 최고가를 기록했다. 그러나 이후 43.77달러(약 61,321원)로 가격이 하락하며 26%의 조정을 겪었다.

일간 차트에서는 상승 쐐기형 패턴을 하향 돌파했으며, 이는 일반적으로 하락세 신호로 해석된다. 현재 가격은 47.16달러(약 66,071원)로 볼린저 밴드(Bollinger Band) 하단을 테스트하고 있다.

상대강도지수(RSI: Relative Strength Index)는 41.55로 과매도 구간에 가까워졌지만 아직 반등 신호를 보이고 있지 않다. 이동평균 수렴확산(MACD: Moving Average Convergence Divergence) 지표는 하락세를 나타내고 있으며, 차이킨 자금 흐름(CMF: Chaikin Money Flow)은 음수로 떨어지며 자금 유출을 시사하고 있다.

만약 하이퍼리퀴드 코인이 45~47달러(약 63,045~65,847원) 구간으로 회복한 상태에서 20일 이동평균선인 51.36달러(약 71,955원)를 지지선으로 전환할 수 있다면, 단기적인 목표 가격은 55달러(약 77,055원)와 사상 최고가 59.39달러(약 83,205원)로 제시된다.

저항 구간을 상향 돌파한다면 62~70달러(약 86,862~98,070원)까지 상승할 가능성도 있다.

반면 40~41달러(약 56,040~57,441원)의 지지 구간을 유지하지 못한다면 하락 폭이 확대될 수 있다. 하이퍼리퀴드 코인 가격이 40달러(약 56,040원) 이하로 하락하기 시작하면, 35달러(약 49,035원)까지 하락할 가능성이 있다. 만약 하락 모멘텀이 강화된다면 30달러(약 42,030원)까지 추가적으로 하락할 리스크가 있다.

