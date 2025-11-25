머스크 발언에도 도지코인 침묵… 기술지표는 추가 하락 경고

핵심 내용

11월 25일, 도지코인 가격은 0.15달러(약 220원)를 하회하며 부진한 흐름을 보였다. 일론 머스크(Elon Musk)가 도지코인에 우호적인 발표를 할때마다 가격이 상승했던 과거 패턴과는 달리, 이번에는 암호화폐 시장이 뚜렷한 반응을 보이지 않았다. 테슬라(Tesla)의 CEO인 일론 머스크는 11월 23일에 테슬라 내부의 비공개 인공지능(AI) 조직이 AI 칩 생산을 위한 중요한 이정표를 달성했다고 밝혔다.

Most people don’t know that Tesla has had an advanced AI chip and board engineering team for many years. That team has already designed and deployed several million AI chips in our cars and data centers. These chips are what enable Tesla to be the leader in real-world AI. The… — Elon Musk (@elonmusk) November 23, 2025

머스크는 테슬라가 이제 엔비디아(Nvidia)와 TSMC 등 기존 주요 반도체 업체들의 생산량을 합친 것보다 더 많은 생산량을 달성할 수 있다고 강조하며 시장의 관심을 모았다. 해당 발언으로 테슬라 주식에 대한 공격적인 매수세가 살아났다. 야후파이낸스(Yahoo Finance) 데이터에 따르면, 테슬라 주가는 11월 24일에 7.5% 상승했다. 주가는 420달러(약 61만 7,000원), 시가총액은 1조 2,000억 달러(약 1,762조 원)를 기록했다.

테슬라 주가는 일론 머스크가 11월 23일 AI 칩 제조 공정에서 주요한 이정표를 달성했다고 밝힌 이후 7% 상승했다.

그러나 테슬라에 대한 투자자들의 기대 심리는 도지코인까지 이어지지 않았다. 투기 성향이 강한 투자자들이 일론 머스크의 발표에 신중하게 대응하면서 도지코인 가격은 0.14~0.15달러(약 205~220원)의 범위 안에서 거래됐다.

코인글래스(CoinGlass) 데이터에 따르면, 도지코인의 미결제약정(open interest) 규모는 지난 24시간 동안 1.5% 감소하여 14억 3,000만 달러(약 2조 998억 원) 수준으로 하락했다. 투자자들은 약 2,000만 달러(약 293억 원) 규모의 선물 포지션을 정리했다. 이는 전형적인 “뉴스에 팔아라(sell-the-news)” 흐름으로 해석된다.

더 중요한 점은 도지코인의 롱-숏 비율이 0.98까지 하락했다는 것이다. 이는 머스크의 발표 이후 신규로 설정된 선물 계약자들이 대체적으로 도지코인 가격이 하락할 것으로 전망하고 있다는 것을 시사한다.

도지코인 가격 전망: 약세 지속, 지표는 미약한 반등 암시

도지코인은 11월 24일 소폭 상승한 이후 약 0.15달러(약 220원) 부근에서 거래되고 있다. 그럼에도 전체적인 가격 흐름은 여전히 뚜렷한 약세 흐름을 보인다. 도지코인 가격은 0.15달러(약 220원) 위에 형성된 5일 및 8일 이동평균선 아래에 머물고 있으며, 강한 상단 저항이 형성되어 있다. 13일 일동평균선 역시 0.15달러(약 220원)에서 추가적으로 압력을 더하고 있다.

차트를 보면 녹색 화살표로 표시된 11월 10일 전후의 반등 시도가 실패한 뒤, 빨간색 화살표로 표시된 매도 압력이 다시 강화된 흐름이 확인된다. 11월 중순에 발생한 데드 크로스(dead cross)가 현재까지 유지되고 있다. 이로 인해 도지코인의 가격 반등 가능성에 대해 여전히 의문이 남아 있다.

이동평균 수렴확산(MACD: Moving Average Convergence Divergence) 선은 시그널선 아래에 위치한다. 두 선 모두 마이너스 영역으로 더 깊이 하락하고 있다. 이는 11월 24일 소폭의 가격 상승에도 불구하고 지속적인 하락 모멘텀을 나타낸다.

상대강도지수(RSI: Relative Strength Index)는 41.22로, 도지코인이 과매도 구간에 진입할 수도 있다고 시사한다. 약간의 매수세는 확인되지만 반등이 확실히 나타났다고 보기는 어렵다. RSI가 완만하게 상승하는 모습은 약세 압력이 다소 완화되고 있다는 것을 시사하지만, 시장 구조를 바꾸기에는 충분하지 않다. 약세 투자자들이 계속 매도세를 이어간다면, 도지코인 가격은 0.145달러(약 213원) 부근의 지지선을 다시 시험할 리스크가 있다.

도지코인 가격이 해당 지지선 아래로 하락할 경우, 0.138달러(약 202원)까지 추가적으로 하락할 가능성이 있다. 강세로 전환하려면 도지코인 가격은 0.154달러(약 226원) 이상에서 종가를 마감하고, 세 개의 이동평균선을 상회하는 가격대로 반등해야 한다.

면책 조항: 코인스피커는 공정하고 투명한 보도를 제공하기 위해 노력합니다. 이 기사는 정확하고 시의적절한 정보를 제공하는 것을 목표로 하며, 재정 또는 투자 조언으로 간주되어서는 안 됩니다. 암호화폐 시장은 매우 빠르게 변동할 수 있으므로, 이 콘텐츠를 기반으로 어떠한 결정을 내리기 전에 반드시 별도의 조사를 수행하시기 바라며, 필요 시 전문가와 상담할 것을 권장합니다.