일론 머스크의 엑스, 암호화폐·주식 거래 기능 출시 추진

소셜미디어 엑스가 앱에서 주식과 암호화폐를 거래할 수 있는 기능을 도입할 것이라고 발표했다. 이번 발전은 엑스 타임라인을 금융 허브로 전환하는 것을 목표로 삼는다. 엑스 제품 총괄은 스마트 캐시태그 기능이 몇 주 안에 출시될 예정이라고 확인했으며, 이는 머스크가 추구하는 ‘만능 앱’ 비전의 일환으로 평가된다.

머스크는 오래 전부터 엑스를 중국 위챗과 같은 모델로 발전시키고자 했으며, 그 기조에 따라 인터페이스 하나에 메시지·결제·투자 서비스를 통합하고자 했다.

엑스는 새로운 기능에 부합하는 규제 기반을 마련하기 위해, 이미 미국 여러 주에서 자금 송금 라이선스를 확보한 상태다. 이 신기능 추가는 자체 결제 시스템인 X머니의 외부 베타 출시와 맞물려 추진되고 있다.

참고로 X머니는 현재 내부 테스트 단계에 있으며, 2개월 안에 소수 사용자 대상으로 제공될 전망이다. 하지만 평소 머스크가 출시일에 신중하지 않았던 만큼, 실제 출시 일정은 지켜봐야 할 것이다.

새로운 결제 기능 – 스마트 캐시태그

새로 도입되는 기능은 스마트 캐시태그라는 기능으로, 엑스의 제품 총괄 니키타 비어가 확인했다. 사용자는 게시물에 포함된 티커 심볼을 클릭하여 금융 데이터를 확인하고 거래를 실행할 수 있게 된다. 다만 엑스가 직접 브로커 역할을 수행하는 것은 아니다. 대신 인터페이스가 파트너 거래소로 연결하여 거래를 지원할 것으로 예상된다.

이는 메타마스크가 외부 서비스 연동을 통해 토큰화된 주식 거래를 지원했던 방식과 유사한 것으로, 이 방식으로 사용자 인터페이스와 규제된 결제 레이어가 통합될 수 있었다.

또한 제품 총괄은 해당 기능에는 엄격한 스팸 방지 조치가 포함될 것이라고 강조했다. 그는 API 정책이 업데이트되어, 이용자 동의 없이 수수료 풀을 생성하는 애플리케이션을 금지할 것이라고 밝혔다. 이는 토큰 기반 괴롭힘 사례에 대응하기 위한 조치다.

신기능에서 지원될 자산은 아직 발표되지 않았지만, 커뮤니티에서는 머스크의 과거를 고려하여 도지코인 통합 가능성이 계속 제기되고 있다. 엑스는 또한 폴리마켓과 협력해 예측 데이터 제공을 추진하고 있다. 이는 크립토닷컴이 사용자 참여 장려를 목표로 자체 예측 시장을 출시한 것과 유사한 움직임으로 분석된다.

개인 투자자 접근성 확대로 시장 경쟁 심화 전망

엑스의 계획대로 거래 기능이 통합된다면, 앞으로 수억 명의 사용자가 가상화폐 시장에 쉽게 진입할 수 있게 될 것이다. 이는 어려운 시장 상황에서 고군분투하고 있는 기존 거래소들에게 더 큰 경쟁 압박을 가할 전망이다. 실제로 제미니 거래소는 이미 인력 감축과 유럽 시장 철수를 감행하여 운용 효율성을 확보하고 있는 상태다.

반대로 엑스에게는 상당한 수익 기회가 될 수 있다. 만약 기존 거래소가 기록한 거래량의 일부만 확보하더라도, 상당한 수익이 될 것이다. 예를 들어 크라켄 거래소는 2025년 매출 22억 달러를 전망한 바 있으며, 이는 일반 투자자 대상 암호화폐 거래 서비스가 수익성이 높다는 점을 입증한다.

분석가들은 이번 발전이 기존 플랫폼에도 변화를 일으킬 것이라 전망했다. 기존 플랫폼이 경쟁력을 유지하기 위해 사용자 경험 개선을 감행하게 될 것이란 논리다.

