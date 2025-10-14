이더리움 반등 랠리? 핵심 저항선 돌파시 목표가 8,500 달러

핵심 내용

분석가들은 이더리움 가격이 2026년 5월까지 7,000달러(약 1,004만 7,800원)를 돌파할 수 있다고 전망한다.

비트마인(BitMine)과 블랙록(BlackRock) 등 주요 기관들은 수십억 달러 규모의 이더리움을 매수한 것으로 알려졌다.

로버트 기요사키(Robert Kiyosaki)는 은과 함께 가치 저장 수단으로서 이더리움을 매수할 것을 조언했다.

이더리움(ETH) 가격은 최근 암호화폐 시장 급락 이후 강하게 회복하며 현재 4,100달러(588만 5,140원)선에서 거래 중이다. 시장 전문가들은 3,500달러(약 502만 3,900원) 저점에서 나타난 V자형 반등이 상승세 지속에 대한 강한 투자 심리를 보여준다고 분석했다. 이더리움이 사상 최고가를 돌파할 경우 목표가는 8,500달러(약 1,220만 900원)까지 열릴 수 있다는 전망도 나온다.

전문가 전망 – 이더리움, 추가 100% 상승 가능성

시장 전문가들은 지난 금요일 급락장으로 이더리움 가격이 3,500달러(약 502만 3,900원)까지 떨어진 이후의 회복 흐름을 예의주시하고 있다. 암호화폐 시장 전반이 반등함에 따라, 이더리움은 기사 작성 시점 기준 4,100달러(약 588만 5,140원)까지 회복한 상태다.

유명 크립토 애널리스트인 테드 필로우스(Ted Pillows)는 이더리움이 4,060달러(약 582만 7,720원) 지지선을 되찾는 데 성공했다고 밝혔다. 그는 현재 이더리움이 V자형 반등 패턴을 보이고 있으며, 이는 강한 시장 모멘텀을 시사하는 상승 신호라고 덧붙였다.

필로우스는 또한 다음 핵심 저항선이 4,250달러(약 610만 450원)라고 설명하면서, 이 가격대를 돌파하면 단기 추세에서 이더리움의 상승세가 다시 본격화될 가능성이 높다고 분석했다.

$ETH has reclaimed the $4,060 support level. Right now, Ethereum is having a V-shaped recovery, which is a good sign. The next level to reclaim is $4,250 and then bulls will be in control. pic.twitter.com/itW20vge9r — Ted (@TedPillows) October 13, 2025

다른 시장 분석가들도 비슷한 전망을 내놓고 있으며, 이더리움이 다개월 상승세를 준비하고 있다고 평가한다. 유명 분석가 마이크 인베스팅(Mike Investing)은 최근 이더리움 가격이 4,000달러(약 574만 1,600원) 아래로 잠시 후퇴한 것이 다개월 상승세의 마지막 조정이었다고 언급했다.

마이크에 따르면, 비트마인(BitMine), 블랙록(BlackRock) 등 주요 기관 투자자들은 최근 시장 조정 구간에서 수십억 달러 규모의 이더리움을 집단적으로 매집했다. 그는 현재 누적 매수 흐름이 지속될 경우, 이더리움 가격이 2026년 5월까지 7,000달러(약 1,004만 7,800원)를 돌파할 수 있다고 전망했다.

I’m officially calling it…$ETH had its final hard pullback below $4,000 before it begins its multi month incoming rally. During the recent pullback institutions like BitMine, Blackrock, & Vanguard all loaded collectively billions in $ETH. $7000+ by May 2026. Mark my words… pic.twitter.com/m0xCGA0pb1 — Mike Investing (@MrMikeInvesting) October 12, 2025

암호화폐 분석가 자본 마크스(Javon Marks)는 이더리움이 다음 상승 움직임을 준비하고 있을 수 있다고 신호를 보냈다. 마크스는 핵심 저항선인 4,811.71달러(약 690만 5,400원)를 돌파하면 랠리가 촉발될 수 있으며, 이 경우 ETH 가격이 8,500달러(약 1,221만 6,900원)를 넘어설 가능성이 있다고 분석했다.

$ETH Called to Precision. Next leg could be in the works and can send prices towards $8,500+ with a break of a key $4,811.71… (Ethereum) https://t.co/BTMUZlDxfB pic.twitter.com/vvG3r7Q8RZ — JAVON⚡️MARKS (@JavonTM1) October 12, 2025

로버트 기요사키, “은과 이더리움에 투자하라”

2025년 올해 최대 금융 시장 붕괴를 예측한 유명 투자 분석가 로버트 기요사키(Robert Kiyosaki)는 팔로워들에게 은과 이더리움 투자를 권고했다. 기요사키는 자신의 X 계정 메시지에서 다음과 같이 말했다.

“오늘날 저는 은과 이더리움이 가장 좋다고 생각합니다. 왜냐하면 이들은 가치 저장 수단이기 때문입니다.”

REMINDER: I predicted the biggest crash in world history was coming in my book Rich Dad’s Prophecy. That crash will happen this year. Baby Boom Retirements are going to be wiped out. Many boomers will be homeless or living in their kids basement. Sad. REMiNDER: I have… — Robert Kiyosaki (@theRealKiyosaki) October 11, 2025

기요사키는 또한 투자자들이 대체 디지털 자산에 투자할 수 있도록 허용하는 트럼프 대통령의 401(k) 은퇴 계획을 긍정적으로 평가했다. 그는 최근 X 게시물에서, 전통적 401(k) 계획으로 노동계층을 착취했다고 주장하는 금융 엘리트에 맞서 도전하는 트럼프 대통령의 행보를 높이 평가한다고 밝혔다.

스노터(SNORT), 프리세일 목표 500만 달러

빠르게 성장 중인 텔레그램 기반 트레이딩 어시스턴트 스노터(SNORT)가 주목을 받으며, 500만 달러(약 71억 7,700만 원) 규모의 프리세일 달성에 근접하고 있다. 스노터는 밈 코인의 바이럴 매력과 고급 트레이딩 기능을 결합했다. 온체인 거래를 간편하게 만들기 위해 설계된 스노터는 사용자들이 텔레그램 내에서 몇 번의 탭만으로 토큰을 찾고, 관리하며 거래할 수 있도록 지원한다.

첫 번째 버전은 빠른 거래 속도와 낮은 수수료를 자랑하는 솔라나(Solana) 생태계를 중심으로 출시됐다. 향후 업데이트에서는 이더리움, BNB 체인 및 기타 EVM 호환 블록체인으로 지원을 확대할 계획이다.

SNORT 토큰은 스노터의 프리미엄 기능을 구동한다. 5억 개로 고정된 공급량을 가진 이 프로젝트는 고속 디파이(DeFi) 거래를 모든 사용자에게 접근 가능하게 만드는 것을 목표로 한다.

프리세일 주요 내용

토큰 가격: 0.1079달러(약 155원)

모금액: 약 469만 달러(약 67억 3,203만 원)

티커: SNORT

네트워크: 솔라나

낮은 거래 수수료와 멀티체인 로드맵을 갖춘 스노터는 빠르게 시장에서 가장 주목받는 코인 프리세일 중 하나로 자리잡았다.

스노터 프리세일 참여하기

면책 조항: 코인스피커는 공정하고 투명한 보도를 제공하기 위해 노력합니다. 이 기사는 정확하고 시의적절한 정보를 제공하는 것을 목표로 하며, 재정 또는 투자 조언으로 간주되어서는 안 됩니다. 암호화폐 시장은 매우 빠르게 변동할 수 있으므로, 이 콘텐츠를 기반으로 어떠한 결정을 내리기 전에 반드시 별도의 조사를 수행하시기 바라며, 필요 시 전문가와 상담할 것을 권장합니다.