[실시간] 비트코인 급락 원인·청산 규모 총정리｜코인 시장 회복 시점은 언제?

10월 10일 트럼프 중국 관세 위협에 발생한 코인 급락에 이더리움과 비트코인이 각각 2억 3,300만 달러와 1억 8,000만 달러 규모의 청산 손실을 기록하며, 이번 주에만 20만 명에 가까운 트레이더들이 청산당했다.

몇몇 알트코인은 90% 이상 폭락했다가 현재 가격을 회복했고 이번 하락세로 인해 롱 포지션 투자자들이 가장 큰 타격을 입었다. 지난 24시간 동안 총 청산액은 7억 7,000만 달러(약 1조 1,003억 원)를 넘어섰다. 이는 코로나 폭락 당시보다 더 빠르고, 더 큰 규모로 진행된 시장 붕괴였다.

이후 암호화폐 시장은 급격히 반등했다. 비트코인(BTC)은 115,000달러를 회복했으며, 이더리움(ETH)이 주도한 알트코인 시장 또한 역시 큰 폭으로 되살아났다.

해외 커뮤니티에서는 코로나 급락 이후 이어졌던 강세장을 근거로, 이번 업토버(Uptober)에 다시 한 번 본격적인 코인 상승장이 시작될 것이라는 코인 전망이 나오고 있다.

U r not prepared pic.twitter.com/znFoEmw2oS — me 🪲 (@mememe69696969) October 11, 2025