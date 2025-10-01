이더리움 가격 상승 전망? 고래 매집·기업 금고 확대가 촉매될까

핵심 내용

이더리움은 3분기 동안 68% 넘는 수익률을 기록하며 4,300달러 저항선 돌파를 노리고 있다.

주요 지갑과 기업 재무부들도 이더리움 보유량을 꾸준히 늘리는 중이다.

애널리스트들은 연말 랠리를 전망하며 목표가를 5,700달러 이상으로 제시하고 있다.

이더리움(ETH)이 9월 30일 하루 동안 2.2% 오르며 4,300달러 돌파를 앞두고 있다. 현재 시가총액을 기준으로 세계 2위 암호화폐인 이더리움은 약 4,290달러에서 거래 중이며, 3분기 동안 68%의 상승률을 기록했다.

2020년에도 비슷한 흐름 속에 3분기 강세를 마친 뒤 4분기에 104% 급등한 바 있다.

비슷한 흐름이 계속된다면 연말 전에 ETH이 8,000달러 돌파까지도 가능하다는 전망이 나온다. 강세론자들 역시 비슷한 기대를 내놓고 있다.

특히 지난 9월 25일 3,850달러까지 밀렸다가 빠르게 반등한 점이 눈길을 끈다. 애널리스트들은 지난주 내내 펀딩비가 음수였다는 사실을 강조하는데, 이는 전통적으로 바닥 신호로 해석되는 경우가 많다.

크립토퀀트의 한 애널리스트는 펀딩비가 양수로 전환됐다며, 이는 돌파가 임박했다는 신호일 수 있다고 분석했다.

고래 매수 움직임, 투자심리 회복 신호일까

대규모 투자자와 기관들이 ETH를 적극적으로 매집하면서, 시장에서는 지금이 암호화폐 매수 적기라는 신호가 나오고 있다.

룩온체인(LookOnChain)에 따르면 9월 30일 새로 생성된 지갑(비트마인과 연관된 것으로 추정)이 약 1억 670만 달러 규모의 ETH 25,369개를 매수했다. 같은 날 비트마인은 보유량이 265만 개를 돌파했다고 밝혔으며, 또 다른 신규 지갑은 OKX에서 2,100만 달러 상당의 ETH 4,985개를 인출했다.

이 같은 움직임은 주요 투자자들이 ETH 가격 급등을 대비하고 있음을 보여준다. 더불어 디지털 자산 기업 비트 디지털(Bit Digital)은 전환사채 발행을 통해 1억 달러를 조달하고, 그 자금을 이더리움 매수와 암호화폐 사업 전반에 투입하겠다고 밝혔다.

Bit Digital Announces Proposed Offering of $100 Million Convertible Notes@BitDigital_BTBT today announced a proposed registered underwritten public offering by the Company of $100,000,000 aggregate principal amount of its convertible senior notes due 2030, subject to market and… — Bit Digital, Inc. NASDAQ:BTBT (@BitDigital_BTBT) September 29, 2025

시장 전문가 도널드 딘(Donald Dean)은 단기 목표가를 5,766달러로 제시하면서 4,300달러를 “거래량 매물대(volume shelf)”로 지목했다.

$ETH $ETHUSD Ethereum – Moving Up, Support Found Price Target: $5766 ETH is moving toward the volume shelf at $4300, a potential launch area. Crypto momentum is increasing. The next target is at the 50% retracement ETH/BTC ratio.$ETHA $ETHE pic.twitter.com/92eZHCC4ew — Donald Dean (@donaldjdean) September 29, 2025

그는 이 가격대가 돌파될 경우 추가 상승의 발판이 될 수 있다고 분석했으며, 강세 흐름이 이어진다면 이더리움은 2025년을 강력하게 마무리할 가능성이 높다고 전망했다.

