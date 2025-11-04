이더리움 창립자 비탈릭 부테린 언급 이후 지케이싱크(ZK) 가격 120% 급등

핵심 내용

비탈릭 부테린이 지케이싱크의 이더리움 확장성 기여도를 높이 평가한 이후, 지케이싱크 가격은 120% 급등했다.

이번 급등은 지케이싱크가 아틀라스 업그레이드를 발표하면서 시작됐고, 빠르고 상호운용성이 강화된 기관급 결제 기능을 도입하는 것이 핵심이다.

지케이싱크는 프라이버시에 초점을 맞춘 신규 레이어 솔루션 프리비디움 개발과 관련하여, 씨티은행과 마스터카드 등 30개 이상의 주요 금융기관이 옵저버 형태로 참가한다고 밝혔다.

이더리움(ETH) 공동창립자 비탈릭 부테린(Vitalik Buterin)의 지지 발언 이후 암호화폐 시장에 강한 낙관론이 형성됐다. 이에 따라 지케이싱크(ZK) 코인 가격이 일요일에 120% 급등하며 0.074달러(약 105원)를 기록했다. 이번 급등 움직임은 금요일에 시작됐다. 당시 지케이싱크 창립자인 알렉스 글루초프스키(Alex Gluchowski)가 아틀라스(Atlas) 업그레이드 출시를 발표했다. 아틀라스 업그레이드는 기관급 확장성, 상호운용성, 그리고 거래 속도가 핵심 특징이다.

글루초프스키는 이번 업데이트를 통해 레이어 2 프로토콜이 이더리움 블록체인의 유동성과 신규 기관 투자자들의 자본 흐름에 의존할 수 있게 됐다고 설명했다. 그는 특히 이번 기술이 크로스체인 거래와 자산 토큰화 과정에서 실현된다고 덧붙였다.

ZKsync has been doing a lot of underrated and valuable work in the ethereum ecosystem. Excited to see this come from them! https://t.co/coZKCfsb8h — vitalik.eth (@VitalikButerin) November 1, 2025

비탈릭 부테린은 이에 대해 긍정적인 반응을 보였다. 지케이싱크가 이더리움 생태계 내에서 거둔 성과에 비해 시장에서 저평가됐다고 X(구 트위터)에 게시했다.

부테린의 발언은 암호화폐 시장에 즉각적인 반응을 불러일으켰다. 부테린이 글루초프스키의 게시글에 첫 댓글을 남겼을 당시, 지케이싱크 코인 가격은 0.03달러(약 42원) 수준에 불과했다. 토요일 거래 종료 시점까지 지케이싱크 가격은 50% 상승하여 0.055달러(약 78원)를 기록했다. 이후 일요일 새벽에는 상승세를 이어가며 0.074달러(약 105원)까지 급등했다.

앞서 10월에는 지케이싱크가 프리비디움(Prividium)이라는 신규 레이어 2 솔루션을 공개했다. 해당 솔루션은 이더리움 블록체인 기반의 프라이버시 강화형 네트워크다. 기관 투자자의 거래 비공개성과 퍼블릭 블록체인의 검증 가능성을 결합하는 것을 목표로 하고 있다.

The financial industry requires private, incorruptible systems connected as one global network. Citi, Deutsche Bank, Mastercard, and 30+ top global institutions joined us to explore the power of Prividiums. Unveiling The Prividium Breakthrough Initiative. pic.twitter.com/GUbwRaWa3Q — ZKsync (@zksync) October 13, 2025

제품 세부 설명에 따르면, 이번 프로젝트의 주요 기능에 실시간 국제 결제, 유동성 단절이 없는 구조, 그리고 초당 1만 5,000건 이상의 거래를 1초의 지연 속도로 처리할 수 있는 아토믹 트랜잭션 기능이 포함되어 있다.

지케이싱크는 씨티은행, 도이치방크, 마스터카드를 비롯하여 30여 개의 주요 금융기관이 프리비디움의 기능을 검토하기 위해 옵저버 형태로 합류한다고 밝혔다.

부테린의 발언과 아틀라스 업그레이드 발표 이후, 지케이싱크의 시가총액은 6억 달러(약 8,568억 원)에 근접했다. 2025년 5월 이후 최고가를 기록한 것이다. 코인마켓캡(CoinMarketCap) 자료에 따르면 거래량도 1,500% 급증했다. 최근 24시간 동안 발생한 일련의 이벤트들로 인하여 가격도 122.4%의 상승률을 기록했다.

지케이싱크(ZK) 가격 전망: 하락 쐐기형 패턴 돌파로 목표가격 0.085달러

기술적 분석상 지케이싱크 코인 가격은 0.70달러(약 99원) 상단에서 장기 하락 추세선을 돌파했다. 이는 10월 10일 암호화폐 시장 급락 당시 한 차례 겪었던 지점이다.

아룬(Aroon) 지표를 보면, 상승 추세를 나타내는 Aroon-Up 지수가 100%에 도달했고, 하락 추세를 나타내는 Aroon-Down 지수는 약 78.57%에 머물러 있다. 해당 교차 신호는 몇주간 이어진 조정 국면이 끝나고 새로운 상승 사이클이 시작된다는 것을 의미한다.

또한 일봉 차트에서는 주요 이동평균선인 50일, 100일, 200일 단순이동평균선이 모두 0.056달러(약 80원) 부근에서 밀집된 형태다. 지케이싱크 가격은 이를 상향 돌파했다. 최근 매수세 대부분 수익 구간에 진입했다는 것을 시사한다.

상대강도지수(RSI: Relative Strength Index)는 76.13까지 상승하여 과매수 구간에 진입했다. 트레이더들은 강한 상승 모멘텀이 유지되고 있다고 평가하면서, 0.072~0.075달러(약 102~107원) 저항 구간에서 단기 차익 실현이 발생할 수 있다고 경고했다. 이로 인해 일시적으로 피로감이 발생할 수 있다. 다만 거시경제 불확실성으로 인해 시장 전반의 상승 여력이 제한된 상황에서, 투자자들이 포지션을 서둘러 청산할 가능성은 낮다고 분석했다.

향후 지케이싱크 코인 가격은 0.085달러(약 121원)까지 상승할 가능성이 있다. 이는 최근 1,200%에 다하는 거래량 증가와 신규 매수세 유입이 이어지고 있기 때문이다. 단기 차익 실현 매도세를 강세세력이 흡수하며 하방 압력을 방어하고 있는 것이다.

반면 100일 이동평균선인 0.056달러(약 80원)의 지지선을 유지하지 못할 경우, 지케이싱크 코인 가격은 200일 이동평균선인 0.045달러(약 64원) 부근의 공급 구간까지 하락할 가능성이 있다.

