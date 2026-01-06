이더리움 온체인 지표 ‘역대급’ 경신… 이더리움 30% 상승 전망 제시 배경은?

핵심 내용

이더리움 네트워크는 2025년 4분기에 약 8조 달러 규모의 스테이블코인 거래를 처리했다.

일일 거래량과 월간 활성 주소 수 모두 역대 최고치를 기록했다.

유명 분석가 알리 마르티네즈는 가까운 미래에 ETH가 30% 상승할 것이라고 전망했다.

이더리움(ETH)이 이번 사이클에서 전고점 돌파에는 고전하고 있으나, 네트워크 내부의 실질적인 사용성 지표는 2025년 말 역대 최고 수준을 기록하며 펀더멘털의 건재함을 과시했다.

온체인 데이터 분석 플랫폼 토큰 터미널(Token Terminal)에 따르면, 2025년 4분기 이더리움상의 스테이블코인 이체 규모는 8조 달러를 넘어섰다. 이는 지난 2분기 기록인 4조 달러에서 불과 반년 만에 두 배로 급증한 수치다.

이러한 성장은 스테이블코인 발행량의 증가와 궤를 같이한다. 블록웍스(BlockWorks)는 이더리움 기반 스테이블코인 발행량이 2025년 초 1,270억 달러에서 연말 1,810억 달러로 약 43% 증가했다고 분석했다.

사용자 지표 사상 최고치… 2025년 한 해 127억 달러 유입

네트워크 활성도를 나타내는 세부 지표들도 일제히 최고치를 가리키고 있다. 이더스캔(Etherscan) 데이터에 따르면 12월 말 일일 트랜잭션 수는 223만 건으로 사상 최고치를 경신했으며, 이는 전년 대비 48% 성장한 수치다.

토큰 터미널은 12월 월간 활성 주소 수가 1,040만 개를 기록했으며, 같은 기간 일일 기준 송수신 주소 수도 100만 개를 넘어섰다고 밝혔다.

이는 투자 수요를 넘어, 실제 네트워크 상에서의 활동성과 사용자 참여가 뚜렷하게 증가하고 있음을 시사한다.

스테이블코인, RWA 분야에서 확고한 지배력 유지

이더리움은 결제나 스마트 계약 플랫폼뿐 아니라, 실물 자산(RWA)과 스테이블코인 발행 생태계에서도 뚜렷한 주도권을 확보하고 있다.

RWA.xyz의 데이터에 따르면 전체 온체인 RWA 가치의 약 65%(약 190억 달러)가 이더리움 네트워크에 예치되어 있으며, 레이어 2(L2) 솔루션까지 포함할 경우 그 점유율은 70%를 상회한다.

스테이블코인 발행 시장에서도 57%의 점유율로 경쟁 체인들을 압도하고 있으며, 세계 최대 발행사인 테더(USDT) 물량의 절반 이상이 여전히 이더리움 위에서 유통되고 있다.

경쟁 블록체인 대비 이더리움이 제도권 자산 도입 및 대체 금융 인프라의 핵심 허브로 자리매김하고 있음을 보여주는 대목이다.

투자 자산으로서의 자금 흐름도 긍정적이다. 코인셰어즈(CoinShares) 리포트에 따르면, 이더리움은 2025년 한 해 동안 총 127억 달러의 자금을 끌어모았다. 이는 전년 대비 138% 증가한 수치로, 모든 디지털 자산 중 가장 큰 유입 폭을 기록한 것이다.

비록 소소밸류(SoSoValue) 데이터에 따르면, 최근 주간 단위로 현물 ETF에서 일부 유출(1억 6,100만 달러)이 발생하며 단기 신중론이 고개를 들고 있으나, 장기적인 자금 유입 추세는 견고하다.

기술적 전망: ‘30% 변동’의 분수령에 서다

기술적 분석가 알리 마르티네즈는 현재 이더리움의 일봉 차트에서 ‘대칭 삼각형(Symmetrical Triangle)’ 패턴이 형성되고 있음에 주목했다.

가격이 좁은 범위로 수렴하며 에너지를 응축하고 있는 이 패턴은 조만간 폭발적인 변동성을 동반하며 방향성을 결정하는 특징이 있다.

현재 이더리움은 3,226달러 부근에서 거래되고 있다. 만약 삼각형의 상단 저항선을 뚫어내는 데 성공한다면, 이전 가격 범위의 높이를 기준으로 약 30% 상승한 3,900달러~4,100달러 구간까지 단숨에 도달할 수 있다.

반대로 하단 지지선을 지켜내지 못하고 이탈할 경우, 약 30% 하락한 2,200달러~2,300달러 지지선까지 밀려날 위험이 있다. 압도적인 온체인 지표가 가격의 하방을 지탱하며 상방 돌파를 견인할 수 있을지 시장의 관심이 쏠리고 있다.

