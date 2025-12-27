이더리움, 8,500달러 도약 준비? 애널리스트들 “강세 랠리 조건 갖춰져”

핵심 내용

분석가들은 이더리움 가격이 3,000달러 구간을 확실히 탈환하지 못할 경우, 단기적으로 2,800달러 지지선까지 후퇴할 수 있다고 경고했다.

최근 한 달간 대형 투자자인 '고래'들의 매집이 가속화됐다.

한 고래 투자자는 3주 동안 약 1억 3천만 달러 상당의 ETH를 사들였다.

비트코인의 강세와 더불어 이더리움(ETH) 역시 1.4%의 가격 상승을 기록하며 3천 달러 저항선 돌파를 정조준하고 있다. 시장 전문가들은 이더리움이 이 구간에 안착할 경우, 과거 역사적 최고점(ATH)인 4,954달러를 향한 본격적인 랠리의 문이 열릴 것으로 기대하고 있다.

특히 최근 한 달 사이 고래 투자자들의 매집 활동이 눈에 띄게 빨라지며 이러한 기대감에 힘을 보태고 있다.

이더리움, 추가 상승을 위한 핵심 돌파 구간은?

지난 며칠 간 이더리움 가격은 주요 지지선을 상실한 뒤 3천 달러 아래에서 다지기(Consolidation) 국면을 이어왔다. 하지만 26일, 약 38억 달러 규모의 옵션 만기를 앞두고 시장 변동성이 다시 살아나면서 2,900달러 저점 부근에서 반등하는 저력을 보여주었다.

암호화폐 분석가 테드 필로우스(Ted Pillows)는 이더리움이 한 차례 3천 달러 돌파를 시도했으나, 해당 가격대 위에 안착하는 데는 아직 어려움을 겪고 있다고 진단했다. 그는 만약 이더리움이 이 구간을 조속히 탈환하지 못한다면, 단기적으로는 2,800달러 지지선까지 가격이 재차 밀려날 수 있다고 주의를 당부했다.

$ETH tried to break above the $3,000 level today but failed. Until this zone is reclaimed, Ethereum could sweep the $2,800 support level again. pic.twitter.com/cHPLEPZuwq — Ted (@TedPillows) December 26, 2025

고래 집중 매수… 누적 매입액 1억 3천만 달러 돌파

가격의 횡보 국면에도 불구하고 대형 투자자들의 ‘사자’ 주문은 멈추지 않고 있다. 테드 필로우스의 보고에 따르면, 한 고래 지갑 주소는 크리스마스 당일인 12월 25일에만 약 1,609만 달러 상당의 이더리움을 추가로 매입했다.

이 고래는 최근 3주 동안에만 총 1억 3,070만 달러에 달하는 ETH를 지속적으로 사들이며 강력한 매수 의지를 보이고 있다.

A whale bought $16,090,000 in $ETH today. In 3 weeks, this whale has bought $130,700,000 in Ethereum. pic.twitter.com/NiWSeEtzf8 — Ted (@TedPillows) December 25, 2025

또 다른 유명 분석가 알리 마르티네즈(Ali Martinez) 역시 고래 투자자들이 지난 한 주간 약 22만 ETH를 쓸어 담았으며, 이는 약 6억 6,000만 달러(한화 약 9,000억 원) 규모에 해당한다고 밝혔다. 시장 전반의 변동성에도 불구하고 대규모 자본이 유입되고 있다는 명확한 신호다.

220,000 Ethereum $ETH, roughly $660 million, bought by whales in the past week! pic.twitter.com/y1SCbD26Td — Ali Charts (@alicharts) December 25, 2025

기술적 분석 측면에서도 긍정적인 전망이 나왔다. 분석가 자본 마크스(Javon Marks)는 현재 이더리움 가격 차트에 ‘숨겨진 강세 다이버전스(Hidden Bullish Divergence)’가 포착되고 있다고 설명했다. 이는 통상 큰 상승 전조로 해석되며, 지난 2023년에도 유사한 패턴 이후 큰 폭의 상승이 나타난 바 있다.

그는 이러한 기술적 셋업이 완성될 경우 ETH가 전고점인 4,954달러를 넘어설 것이며, 이후 상승세가 이어진다면 8,500달러 영역까지 도달할 수 있는 길이 열릴 것이라고 덧붙였다.

$ETH, after setting up in a similar Hidden Bull Divergence to 2023, looks to be on the verge of another huge response which can led to and above the current All Time Highs at ~$4,954! A move to this level brings $8,500 into play… (Ethereum) https://t.co/yt9dGJaeIA pic.twitter.com/hXlATGYlod — JAVON⚡️MARKS (@JavonTM1) December 25, 2025

옵션 만기와 2026년 로드맵: ‘글램스테르담’과 ‘헤고타’

한편, 12월 26일 만료된 38억 달러 규모의 이더리움 현물 옵션 상품은 시장의 단기 변동성을 자극하는 요인이 되었다. 현재 옵션 시장의 ‘최대 고통 가격(Max Pain Point, 옵션 매수자들이 가장 많은 손실을 보는 가격)’은 3천 달러에 형성되어 있어, 세력 간의 가격 주도권 싸움이 치열한 상태다.

현물 ETF에서는 자금 유출이 이번 주 내내 지속되며 하방 압력을 가하고 있으나, 전문가들은 다가올 2026년을 이더리움 가격 향방의 결정적인 분수령으로 보고 있다. 2026년에는 이더리움 네트워크의 성능과 효율성을 극대화할 두 차례의 주요 업그레이드가 예정되어 있기 때문이다.

로드맵에 따르면 2026년 중반에는 ‘글램스테르담(Glamsterdam)’ 포크가, 하반기에는 ‘헤고타(Hegota)’ 포크가 차례로 진행될 예정이다.

이러한 네트워크 고도화는 이더리움의 펀더멘털을 더욱 공고히 하여 장기적인 가치 상승을 뒷받침할 것으로 기대된다. 특히 새로운 디앱 및 디파이 생태계 확장과 맞물릴 경우, 이더리움의 실질적 수요가 더욱 증가할 가능성이 높다.

