이더리움, 사상 최고가 근접하자 넷플릭스 시가총액 추월

핵심 내용

고래와 개인 투자자 모두의 활발한 움직임을 반영하며 ETH 평균 거래 규모가 2,555달러에서 15,845달러로 430% 급등했다.

기술적 분석에 따르면, 종가가 4,758달러 볼린저 밴드 저항선을 넘어설 경우 5,000달러 돌파가 가능하다.

비트마인(BitMine), 펀더멘털 글로벌(Fundamental Global), 샤프링크 게이밍(Sharplink Gaming)의 기업들의 매입이 최근 가격 상승을 견인했다.

8월 13일 수요일, 이더리움 시가총액이 사상 최고치인 5,700억 달러에 도달하며 넷플릭스와 마스터카드 등 대형주를 제쳤다. 보도 시점 기준 넷플릭스의 시가총액은 5,118억 달러, 마스터카드는 5,224억 달러다.

코인마켓캡(CoinMarketCap) 데이터에 따르면, ETH는 장중 2.67% 오르고 지난 30일간 58.76% 급등한 뒤 약 4,730달러에 거래되었으며, 이는 같은 기간 비트코인의 3.98% 상승률을 크게 웃돌았다.

이번 랠리는 이더리움 현물 ETF 자금의 빠른 유입과 지난 한 달간 비트마인, 펀더멘털 글로벌, 샤프링크 게이밍 등 자사 자금을 투입해 이더리움을 매입한 영향이 맞물려 시작됐다.

온체인 지표 가운데 가장 눈에 띄는 것은 온체인 거래 한 건당 이동한 평균 금액(달러 기준)을 의미하는 ‘평균 거래 규모(Average Transaction Size)’다. 인투더블록(IntoTheBlock)에 따르면 이더리움 평균 거래 규모는 7월 6일 2,555달러까지 떨어졌으나, 8월 12일 기준 15,845달러로 430% 급등했다.

최근 몇 주간 고래들의 대규모 매수가 이어지고 개인 투자자들 역시 투자 규모를 늘리고 있는 것으로 해석된다. 이러한 흐름은 ETH에 뚜렷한 호재로 작용하고 있다.

이번 주 추가적인 ETH 기업 자금 조달 소식이 발표되면서, 투기적 트레이더들은 예상되는 자금 유입의 상승 효과를 선점하기 위해 강세 베팅을 더욱 확대할 가능성이 커졌다. 이러한 상황에서 평균 거래 규모가 계속 늘어난다면, ETH는 기존 사상 최고가인 4,891달러를 돌파해 새로운 고점 구간에 진입하는 속도를 더욱 높일 수 있다.

이더리움 전망: 강세 흐름과 거래량 상승으로 5,000달러 돌파 임박

기술적으로 ETH는 4,758달러 부근의 상단 볼린저 밴드 저항선에 닿으면서 4,734달러에서 상승세가 꺾였다. 종가가 이 선을 돌파하면 심리적 저항선인 5,000달러 돌파 가능성이 커지며, 이는 다음 주요 심리적 저항 구간과도 맞물린다.

RSI가 79.27로 과매수 구간에 있어 강한 상승 흐름을 나타내지만, 단기 차익 실현 위험도 커진 상태다. 중간선 볼린저 밴드인 3,889달러가 주요 지지선으로, 이 선이 무너지면 강세 구조가 흔들릴 수 있다.

이더리움 상승세가 지속되면 종가가 4,758달러를 돌파하며 5,000달러를 향한 발판을 마련할 수 있다.

반대로 4,578달러(볼린저 밴드 중간선) 지지를 잃을 경우, 가격이 4,000달러까지 밀린 뒤 강세세력이 재차 반등을 시도할 가능성이 있다.

Eth 랠리로 레이어 2 기대감 상승… 비트코인 하이퍼 프리세일 관심 급증

이더리움이 사상 최고가에 근접하자, 트레이더들은 비트코인 레이어 2의 유망 프로젝트인 비트코인 하이퍼(Bitcoin Hyper)와 같은 차세대 고성장 기회를 찾고 있다.

현재 비트코인 하이퍼(BTC Hyper) 프리세일 모금액은 905만 달러에 달한다. 프로젝트는 결제, 밈코인, 디앱(dApp) 분야에서 신속하고 저렴한 비트코인 거래를 구현하는 것을 목표로 하며, 최대 115%의 스테이킹 보상도 제공할 계획이다.

이더리움의 상승세가 이어지는 가운데, 포트폴리오 다각화를 원하는 트레이더들에게 BTC 하이퍼는 비트코인 확장성과 높은 수익 가능성을 겸비한 투자 기회를 제공한다.

프리세일은 비트코인 하이퍼 공식 웹사이트에서 참여할 수 있다.