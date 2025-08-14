리플 가격(XRP), 상승 패턴 형성… 188% 상승 가능성 열렸다

핵심 내용

리플과 SEC 간의 소송 종결 직후 XRP 네트워크 활동이 급증하며 일일 거래량이 208% 증가해, 124억 달러에 달했다.

2주 차트 기준 사상 최고가 부근에서 XRP 가격이 통합세를 보이고 있으며, 선물 미결제약정도 9% 상승해 86억 7천만 달러를 기록했다.

분석가들은 이러한 흐름을 바탕으로, 다가오는 알트코인 시즌에 XRP가 강하게 반등할 가능성에 기대를 걸고 있다.

암호화폐 시장이 전반적으로 상승세를 보이는 가운데, 리플(Ripple)의 XRP 가격이 강하게 반등하며 주목 받고 있다. 기사 작성 시점 기준, 리플 가격은 하루 만에 4.6% 상승해 3.28달러에 도달하며 강력한 돌파 가능성을 예고했다.

특히 미국 증권거래위원회(SCE)와 리플(Ripple) 간의 오랜 법적 분쟁이 마무리되면서, 투자자 심리가 크게 회복된 것으로 보인다. 이러한 상황 속에서 시장 분석가들은 리플 가격이 현재 수준에서 약 188% 더 상승해 10달러 부근까지 오를 수 있다는 전망을 내놓고 있다.

188% 상승 여력… 리플 가격, 전 고점 돌파 가능성 주목

저명한 암호화폐 분석가 제이본 마크스(Javon Marks)는 리플의 현재 가격 구조가 과거 대규모 상승장의 흐름과 매우 유사하다고 분석했다. 그는 이러한 패턴이 이어질 경우 리플 가격이 최대 9.63달러까지 오를 수 있다고 분석했다. 이는 현재 가격 대비 약 188% 상승 여력에 해당한다.

마크스는 이번 랠리가 단기 목표를 넘어 더 높은 가격대로 확장될 가능성도 있다고 덧붙였다.

Based on $XRP's previous bull cycle performance and this one shaping up in an extremely similar manner, the next levels to be pushed is at ~$9.63 in another +188% run from here. Prices may not stop there… https://t.co/4UdOhKbp3U pic.twitter.com/MlpZ3KzS3f — JAVON⚡️MARKS (@JavonTM1) August 12, 2025

앞서 언급했듯, 리플은 최근 24시간 동안 4.6% 상승했고, 시가총액은 약 2천억 달러에 육박하고 있다.

또한 리플 코인의 일일 거래량은 전날 대비 약 15% 증가해 96억 달러를 기록, 투자자들의 강한 매수 심리를 보여주고 있다.

암호화폐 분석 플랫폼 코인글래스의 데이터에 따르면 XRP의 파생상품 시장에서도 활발한 움직임이 포착됐다. XRP 선물 미결제약정은 하루 만에 9% 늘어난 86억 7천만 달러로 집계됐다.

또 다른 인기 분석가 EGRAG 크립토(EGRAG Crypto)는 2주 기준 차트에서 XRP가 사상 최고가 부근을 중심으로 통합 국면을 보이고 있다고 설명했다. 그는 기술적 지표가 뚜렷한 상승 시그널을 보여주고 있음에도 불구하고, 시장 전반의 심리는 의외로 여전히 약세 쪽에 치우쳐 있다고 지적했다.

#XRP – Yet, Some Are Still Bearish! 🤣 I know It’s hard to believe, but #XRP is currently consolidating on a two-week time frame at its all-time high (ATH) 📈, and yet, some folks are still feeling bearish! 🙄 It’s fascinating to see how market sentiment can swing your emotions… pic.twitter.com/XIhISMjo9R — EGRAG CRYPTO (@egragcrypto) August 13, 2025

더보기- 다가오는 알트코인 시즌, 비트코인 수익률을 능가할 알트코인 순위는?

리플-SEC 소송 종결, 기관 수요 증가

리플 가격 상승의 배경에는 법적 리스크 해소라는 결정적 요인이 있다. 지난주, 리플 랩스와 미국 증권거래위원회는 각각 항소를 철회하며 수년간 이어진 법적 공방에 공식적으로 종지부를 찍었다.

그 과정에서 암호화폐 커뮤니티에는 혼선이 있었으나, SEC 위원인 헤스터 피어스(Hester Pierce)와 전 위원장 폴 앳킨스(Paul Atkins)는 성명을 통해 소송 종료 사실을 공식 확인했다. 이로 인해 시장 전반에서는 XRP에 대한 불확실성이 제거됐다는 인식이 확산되며, 거래량이 급격히 증가하는 흐름을 보였다.

Commissioner Peirce is right. With this chapter closed, we now have an opportunity to shift our energy from the courtroom to the policy drafting table. Our focus should be on building a clear regulatory framework that fosters innovation while protecting investors. #ProjectCrypto — Paul Atkins (@SECPaulSAtkins) August 11, 2025

실제로 리플의 일일 거래량은 전일 대비 208% 급증해 124억 달러에 달했다. 이러한 급증은 기관 투자자의 진입 신호로 해석되고 있으며, 기업의 활용 사례도 늘고 있다. 대표적으로 블루 오리진(Blue Origin)이 XRP 결제 시스템을 통합했다는 소식이 시장의 주목을 받았다.

XRP가 본격적인 상승 추세로 전환될 수 있을지, 향후 며칠간의 가격 움직임이 향후 방향성을 가늠하는 중요한 시험대가 될 전망이다.

면책 조항: 코인스피커는 공정하고 투명한 보도를 제공하기 위해 노력합니다. 이 기사는 정확하고 시의적절한 정보를 제공하는 것을 목표로 하며, 재정 또는 투자 조언으로 간주되어서는 안 됩니다. 암호화폐 시장은 매우 빠르게 변동할 수 있으므로, 이 콘텐츠를 기반으로 어떠한 결정을 내리기 전에 반드시 별도의 조사를 수행하시기 바라며, 필요 시 전문가와 상담할 것을 권장합니다.