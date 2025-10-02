역대급 3분기 랠리… 비트코인 제친 이더리움, 어디까지 오를까

핵심 내용

트레저리 기업들은 비트코인보다 이자를 지급하는 이더리움을 선호하여, 3분기 동안 146억 달러에 상응하는 340만 개의 이더리움을 매집했다.

이더리움의 시장 점유율 10%를 차지하고 시가총액 5,220억 달러를 기록하며, 시가총액 2조 3,000억 달러 규모의 비트코인과의 격차를 좁혔다.

기술적 지표는 강한 상승 모멘텀을 보여주며, 4,500달러 구간에서 저항선을 돌파하면 10월에 4,750달러까지 상승할 가능성이 있다.

이더리움(ETH) 가격은 9월 30일에 4,150달러(약 581만 원)에 마감한 뒤, 추가로 상승하여 4,320달러(약 605만 원)를 기록했다. 과거 가격 패턴을 분석해보면, 이더리움은 수익형 자산에 대한 투자자들의 수요에 힘입어 비트코인(BTC) 대비 두 달 연속으로 더 높은 상승률을 기록했다.

코인글래스(Coinglass) 데이터에 따르면, 이더리움 가격은 2025년 4분기 동안 66.8% 상승했으며, 이는 2분기의 36.5%를 이어간 것이다. 반면, 비트코인 가격은 같은 기간 6.3% 오르는데 그쳤으며, 9월 30일에는 11만 4,000달러(약 1억 5,971만 원)에 종가를 마감했다. 이는 전반적인 거시경제 낙관론과 기관 투자자들의 자금 유입에도 불구하고 제한적인 상승폭이었다.

이더리움과 비트코인의 가격 움직임 차이는 투자자들이 장기 투자 수익과 이자 수익을 얻을 수 있는 투자 기회를 위해 높은 가격 변동성을 감수한다는 것을 보여준다.

146억 달러 규모의 트레저리 자금 유입, 3분기 이더리움 가격 상승률이 비트코인 상회

가치 상승 요인 측면에서 이더리움은 네트워크 업그레이드, 디지털 자산 트레저리 자금 유입, 투기적 수요 증가 등에서 강한 펀더멘탈을 나타냈다.

이더리움 트레저리 자금 유입은 3분기 동안 꾸준히 유지되며 비트코인 대비 모멘텀이 강했다. 더블록(TheBlock) 데이터에 따르면, 10월 1일 기준 이더리움 트레저리 보유 규모는 368만 개로 집계되었으며, 이는 7월 1일 25만 7,830개에서 크게 늘어난 수준이다.

이는 3분기에만 약 340만 개의 이더리움 코인 순매집을 의미하며, 이더리움 가격 4,300달러(약 602만 원) 기준으로 규모가 약 146억 달러(약 20조 4,546억 원)에 해당한다. 현재 이더리움은 4,381달러(약 613만 원)에 거래되고 있다.

이더리움은 예치 자산에 대한 이자를 지급하기 때문에, 트레저리를 운용하는 회사들은 비트코인보다 이더리움에 자금 배분 비중을 늘리고 있다. 이러한 선호도가 지속될 경우, 시가총액 5,220억 달러를 기록하고 있는 이더리움은 시가총액 2조 3,000억 달러(약 3,222조 원) 규모의 비트코인과 격차를 더욱 좁힐 가능성이 있다. 이더리움은 9월 기준 시장 점유율 10%를 달성했다.

또한 2025년 3월 이더리움 재단의 리더십 교체 이후, 재단 연구진은 생태계 내 주요 과제에 대한 조사를 마무리했다. 연구팀은 9월 29일 프로젝트 미러(Project Mirror) 보고서를 통해 조사 결과를 발표하며, 이더리움의 장기적인 성장 전망을 한층 강화했다.

0/ Earlier this year the EF commissioned Project Mirror: a deep dive into perceptions of Ethereum. The goal was to understand how different audiences view Ethereum, identifying challenges and strengths, and reflect those back to the ecosystem so that we can learn from them. — Ethereum Foundation (@ethereumfndn) September 29, 2025

비트마인(BMNR: Bitmine)이 주도한 가운데, 이더리움 트레저리를 운용하는 주요 기업들의 시가총액은 7월 중순 16억 달러(약 2조 2,416억 원)에서 현재 122억 달러(약 17조 822억 원) 규모로 증가했다.

이처럼 큰 폭의 성장은 신규 투자자들을 유인할 수 있으며, 기존 이더리움 트레저리 기업들은 향후 매수 여력을 확보할 수 있을 만큼 재무적 기반이 강화된 상황이다. 이에 따라 10월에도 이더리움 가격은 추가적으로 상승할 가능성이 있다. 이는 10월 1일 발표된 미국 고용 지표 이후 금리 인하에 대한 기대감이 증가하고 있는 흐름과 맞물린다.

이더리움 가격 전망: 10월 전망은?

이더리움 가격은 10월 1일 4,318달러(약 604만 원)를 기록하며 5% 상승했고, 3분기 동안 66.8%의 강세를 기록하며 비트코인을 크게 앞질렀다. 하기 주간 차트에서 트레이더들은 상승 모멘텀으로 사상 최고가를 갱신할 수 있을지 주목하고 있으며, 주요 목표 가격 또한 설정하고 있다.

이동평균 수렴확산(MACD: Moving Average Convergence Divergence) 지표는 501.88을 기록하며 여전히 강한 상승 신호를 유지하고 있으며, 이는 440.26에 위치한 시그널선 위에서 움직이고 있다. 또한 프라이스 볼륨 트렌드(PVT: Price Volume Trend)는 1,404만을 기록하며 최근 변동성에도 불구하고 꾸준히 이더리움에 대한 매집이 일어났음을 보여준다. 이는 3분기의 146억(약 20조 4,546억 원) 규모의 트레저리 자금 유입을 반영한다.

상승 시나리오 상 이더리움 가격은 4,500달러(약 630만 원)의 매물대 구간에서 저항을 앞두고 있으며, 이는 쐐기형 패턴의 상단에 해당한다. 해당 구간을 명확히 돌파할 경우, 상승세가 가속화되어 4,750달러(약 665만 원)까지 오를 가능성이 있다.

하락 시나리오 상 4,050달러(약 567만 원)가 단기적인 지지선 역할을 하고 있으며, 이는 쐐기형 패턴의 하단 매물대와 일치한다. 만약 해당 가격대가 무너질 경우 이더리움 가격은 3,800달러(약 532만 원)까지 하락할 수 있으며, 이는 과거에 수요가 집중되어 가격이 반등했던 구간이다. 이마저도 지켜내지 못하면 3,600달러(약 504만 원)까지 추가적으로 조정이 발생하여, 3분기 동안 기록했던 66.8%의 상승분을 반납하게 될 수 있다.

스노터 토큰 사전 판매, 모멘텀 강화

이더리움이 3분기에 강한 랠리를 이어가며 상승 모멘텀을 유지하고 있는데, 신규 프로젝트인 스노터(SNORT) 봇도 투자자들의 관심을 끌고 있다. 스노터 봇은 텔레그램 기반의 암호화폐 트레이딩 보조 도구로, 밈코인의 대중적인 인기에 온체인 거래 기능을 결합한다. 투자자들의 토큰 거래 과정을 간소화하는 것을 목표로 한다.

사용 편의성을 강조한 스노터 봇은 텔레그램 앱 내에서 코인을 탐색하고, 빠르게 매수하거나 매도할 수 있도록 설계됐다. 초기 출시 대상 네트워크는 빠른 처리 속도와 낮은 수수료를 갖춘 솔라나(SOL) 블록체인으로, 이후 이더리움과 BNB 블록체인으로 확장할 계획이다. 총 발행량은 5억 개로 제한되어 있으며, 일반 투자자와 밈코인 투자자 모두에게 빠른 탈중앙화 거래 환경을 제공하는 것을 목표로 한다.

사전 판매 가격: 0.1067달러(약 149원)

사전 판매 모금금액: 421만 달러(약 58억 9,821만 원)

토큰 티커: $SNORT

블록체인: 솔라나

스노터 프로젝트는 신규 프로젝트 중 유망한 투자처로 자리매김하고 있다. 자세한 정보를 위해 스노터 토큰 가격 전망을 확인할 수 있다.

면책 조항: 코인스피커는 공정하고 투명한 보도를 제공하기 위해 노력합니다. 이 기사는 정확하고 시의적절한 정보를 제공하는 것을 목표로 하며, 재정 또는 투자 조언으로 간주되어서는 안 됩니다. 암호화폐 시장은 매우 빠르게 변동할 수 있으므로, 이 콘텐츠를 기반으로 어떠한 결정을 내리기 전에 반드시 별도의 조사를 수행하시기 바라며, 필요 시 전문가와 상담할 것을 권장합니다.