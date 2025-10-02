09월 암호화폐 패닉셀… 고래들이 선택한 알트코인은?

핵심 내용

기관 투자자들은 시장 전반의 공포 속에서도 조용히 수백만 달러 규모의 알트코인을 매집했다.

고래 지갑들은 최근 급락장에서 이더리움(ETH), 아발란체(AVAX), 에테나(ENA) 등을 추가 매수한 것으로 나타났다.

애널리스트들은 10월 예정된 ETF 승인 기한이 잠재적인 알트코인 랠리를 촉발할 수 있다고 전망하고 있다.

지난주 말 암호화폐 시장에서 약 2,000억 달러(약 280조 4,800억 원)가 증발하며 개인 투자자들에게 큰 충격을 안겼다. 크립토 공포·탐욕 지수(Fear and Greed Index)는 28까지 급락해 시장 전반의 공포 심리를 드러냈다.

그러나 소규모 투자자들이 서둘러 매도에 나선 반면, 고래와 기관 투자자들은 알트코인을 저가에 매수했다. 블록체인 데이터 제공업체 난센(Nansen)에 따르면, 이더파이(ETHFI)는 지난 하루 동안 660만 달러(약 92억 5,584만 원)의 자금 유입을 기록했다.

또한 최근 24시간 동안 에테나(ENA) 역시 고래들의 420만 달러(약 58억 9,008만 원) 매집이 확인됐으며, 10월 1일 이미 10% 상승했다. 메이플 파이낸스(SYRUP)와 아발란체(AVAX) 등 주요 알트코인도 기관 및 고액 투자자들의 관심을 다시 끌고 있는 것으로 나타났다.

이더리움, 알트코인 시즌 주도하나?

온체인 분석업체 룩온체인(Lookonchain)은 이 같은 추세를 확인하며, 이더리움(ETH)이 여전히 기관들의 대규모 매수세를 받고 있다고 전했다. 9월 30일, 이더리움 최대 기업 보유자로 알려진 비트마인(BitMine)에 속한 것으로 추정되는 신규 지갑 두 곳이 팔콘X(FalconX)로부터 5만 1,255 ETH, 약 2억 1,300만 달러(약 2,987억 원)를 수령한 것으로 나타났다.

이러한 급등세는 ETF 자금 유입세와도 맞물린다. 한 주간 순유출이 이어진 뒤, 이번 주 이더리움 ETF는 이미 6억 7,400만 달러(약 9,452억 원)의 순유입을 기록했다.

특히 미국 증권거래위원회(SEC)가 10월 중 16개 알트코인 ETF 승인 최종 기한을 앞두고 있어, 많은 애널리스트들은 10월이 전환점이 될 수 있다고 보고 있다. ETF 전문가 네이트 제라시(Nate Geraci)는 이를 “시장에 있어 거대한 순간”이라고 평가했다.

암호화폐 트레이더 멀린(Merlijn) 역시 잠재적 ETF 승인을 “새로운 알트코인 시즌의 최대 촉매”라고 지목했다.

🚨OCTOBER IS ETF MONTH! 16 spot crypto ETF rulings coming. Nate Geraci: “An enormous moment for markets.” ALTCOIN SEASON IS ABOUT TO GET ITS BIGGEST CATALYST. pic.twitter.com/Erxr0t2wrY — Merlijn The Trader ✈️ Token2049 🇸🇬 (@MerlijnTrader) October 1, 2025

알트코인 시장, 투자 심리 개선 조짐

비트코인(BTC)과 이더리움을 제외한 전체 암호화폐 시가총액은 현재 1조 1,000억 달러(약 1,542조 6,400억 원) 수준으로, 안정화 조짐을 보이고 있다.

비트코인과 이더리움을 제외한 전체 시가총액의 일간 차트에서는 볼린저 밴드(가격 변동성을 보여주는 지표)가 좁혀지고 있는데, 이는 종종 가격 돌파로 이어지곤 한다. 현재 가격은 20일 단순이동평균선(SMA) 부근인 약 1조 1,000억 달러(약 1,542조 6,400억 원) 선을 테스트하고 있어, 중립적이면서도 강세에 가까운 흐름을 시사한다.

한편, RSI(상대강도지수)가 추가로 상승할 경우 주요 알트코인들의 강세 모멘텀이 확인될 수 있다는 분석도 나온다.

단기적으로는 솔라나(SOL), 수이(SUI), 아스터(ASTR) 등에서 예정된 토큰 언락이 단기적인 매도 압력을 가져올 수 있어 주의가 필요하다.