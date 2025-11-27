헤지펀드, 달러 하락에 베팅… 이더리움 투자자들이 주목해야 할 이유는?

최근 암호화폐 분석가들은 향후 미국 달러의 움직임이 다음 암호화폐 시장 사이클을 결정짓는 핵심 변수가 될 수 있다고 경고하고 있다.

이들은 특히 미국 달러 지수(US Dollar Index)와 비트코인, 이더리움 등 주요 암호화폐 간의 강한 역상관 관계를 강조하며, 달러 강약이 직·간접적으로 시장 유동성과 가격 흐름에 깊게 관여한다고 설명했다.

전통적으로 달러 가치가 강세를 보이면 비트코인, 이더리움 같은 위험 자산의 상승 흐름이 억제되는 경향이 있다.

반대로 달러가 약세로 전환되면 비트코인과 이더리움, 그리고 전체 암호화폐 시장이 강한 랠리를 펼칠 가능성이 높아진다. 이는 글로벌 투자자들이 달러 가치가 낮아지는 환경에서 위험 자산으로 자산을 재배분하기 때문이다.

최근 발표된 데이터에 따르면, 주요 헤지펀드들이 달러에 대해 비정상적으로 큰 규모의 숏 포지션을 구축하고 있다. 이는 시장이 달러 약세를 예상하고 있다는 의미지만, 동시에 반대 방향으로 급반등이 발생할 경우 숏 커버링이 발생해 암호화폐 시장에 큰 충격을 줄 수 있음을 의미한다.

분석가들은 “달러 반등 위험이 과소평가되어 있다”며 만약 달러가 되돌림 흐름을 보일 경우 암호화폐가 직면할 압력은 결코 가볍지 않을 것이라고 경고했다.

The Dollar’s Most Crowded Bet Is the Wrong One The top half is the broad dollar index. The bottom half is hedge fund positioning in the dollar, a simple read on whether the fast money is leaning long or short. When that lower line sinks deep into negative territory, it means… https://t.co/TdqB0H3iyv — EndGame Macro (@onechancefreedm) November 25, 2025

전문가들은 특히 이더리움(ETH) 시장에 대해, “많은 ETH 보유자들이 2026년까지 이어질 강세 시나리오를 기대하고 있으나, 달러가 강하게 회복되면 이 낙관적 전망의 기반 자체가 위협받을 수 있다”고 지적했다.

ETH의 중장기 상승 논리는 달러 약세 환경을 전제한 측면이 강하기 때문에, 만약 달러가 반전해 강세로 움직인다면 시장의 주요 랠리가 지연되거나 약화될 가능성이 있다는 분석이다.

달러 인덱스, 200일 이동평균선 돌파… 장기 약세 흐름 첫 전환 신호

미국 달러 지수(DXY)는 수개월 만에 처음으로 200일 이동평균선을 상향 돌파하며, 장기 약세 흐름을 끊어냈다.

트레이더들은 현재 DXY가 수개월 간 이어진 하락 추세선을 상방 돌파할 수 있는 위치에 놓여 있다고 지적했다. 즉, 달러가 본격적인 반등 흐름으로 이어질 수 있는 기술적 기반을 확보한 셈이다.

$DXY Is now attempting a break out of this 7-8 month down trend. It was able to close above its Daily 200MA/EMA for the first time in almost 9 months this week. This isn't ideal for risk assets and has been putting pressure on as well. Part of it is due to the yen losing ground… https://t.co/KLuBuxwswI pic.twitter.com/JDZMlBNmdO — Daan Crypto Trades (@DaanCrypto) November 23, 2025

만약 달러가 이 구간에서 명확한 상방 추세를 확보한다면, 그 영향은 암호화폐 시장에 비교적 빠르게 나타날 수 있다.

특히 비트코인과 이더리움은 올해 내내 달러 강세에 민감한 모습을 보여왔다. 달러가 강해질수록 위험 자산 선호도가 낮아지고, 암호화폐 시장 전반에 매도 압력이 증가하는 경향이 강화되기 때문이다.

ETH 가격 분석: 결정적 분기점에 진입

이더리움은 현재 약 3,000달러 부근에서 거래되고 있다. 주간 차트를 살펴보면, ETH는 2024년~2025년 내내 강력한 지지 역할을 해온 장기 상승 추세선을 유지하고 있다. 이 추세선은 현재 4,000달러 영역까지 이어지는 확장형 쐐기 패턴의 하단부를 형성하며, 향후 방향성을 결정짓는 핵심 구조로 자리 잡았다.

이더리움의 가장 강력한 저항 구간은 여전히 4,000달러 선이다. 지난 여러 차례의 상승 시도에서도 이 레벨에서 반복적으로 저항에 막히며 조정이 발생했다.

그러나 만약 ETH가 이번에 이 저항을 명확히 돌파한다면, 다음 상승 단계에서는 1만 달러라는 새로운 사상 최고치 갱신 시나리오도 충분히 열릴 수 있다는 분석이 나온다. 장기 쐐기 패턴 상방 돌파는 구조적 강세 전환을 의미하기 때문이다.

반대로, 미국 달러 강세와 함께 ETH가 버티고 있던 장기 상승 추세선 아래로 하락한다면, 기술적 관점에서 2,300달러에서 2,400달러 구간까지 되밀릴 가능성이 커진다.

이 구간은 과거 중기 조정의 하단 지대이자 거래량이 많이 쌓인 가격대로, 하락 시 가장 먼저 테스트될 영역이다.

ETH 기대감과 함께 부상하는 $HYPER

이더리움(ETH)이 4,000달러를 향한 상승 채비를 갖추는 가운데, 새로운 비트코인 기반 레이어 2 솔루션인 비트코인 하이퍼($HYPER)는 현재 진행 중인 프리세일에서 2,850만 달러를 돌파하며 높은 관심을 받고 있다.

비트코인 하이퍼는 세계 최초로 비트코인 위에서 직접 실행되는 레이어2 생태계를 구축하는 것을 목표로 한다. 이를 통해, 디파이, NFT, 밈코인, 게임 기능 등을 외부 체인에 의존하지 않고 비트코인 네트워크 내에서 실행할 수 있도록 설계했다.

이 프로젝트는 솔라나의 기술을 활용해 트랜잭션 처리 속도를 높이고 비용을 줄이면서, 결제는 여전히 비트코인 네트워크에서 이루어지는 구조를 채택하고 있다. 즉, 이더리움의 확장성과 비트코인의 보안을 결합한 형태라 할 수 있다.

$HYPER 토큰은 가스비 결제, 스테이킹, 거버넌스 참여 등 다양한 역할을 수행하며, 초기 투자자에게는 연 40%에 달하는 스테이킹 보상을 제공한다.

프로젝트 참여는 공식 비트코인 하이퍼 웹사이트를 통해 할 수 있다. 공식 웹사이트에 접속하여 베스트 월렛(Best Wallet)과 같은 지원 지갑을 연결한 뒤, 기존 암호화폐 스왑이나 카드 결제를 통해 손쉽게 참여할 수 있다.

달러 인덱스의 반등 여부는 앞으로 수개월간 암호화폐 시장의 방향성을 좌우할 핵심 변수다. 특히 이더리움은 현재 기술적 분기점에 위치하고 있어, 달러 움직임에 따라 4,000달러 돌파 혹은 2,400달러 하락이라는 전혀 다른 시나리오가 펼쳐질 수 있다.

이러한 상황에서 투자자들은 단기 차트를 넘어, 글로벌 금융시장의 흐름과 매크로 지표에 주의를 기울일 필요가 있다. 동시에, ETH 외에도 비트코인 하이퍼처럼 차세대 생태계를 겨냥한 신규 프로젝트에도 관심을 두는 것이 유의미한 전략이 될 수 있다.

면책 조항: 코인스피커는 공정하고 투명한 보도를 제공하기 위해 노력합니다. 이 기사는 정확하고 시의적절한 정보를 제공하는 것을 목표로 하며, 재정 또는 투자 조언으로 간주되어서는 안 됩니다. 암호화폐 시장은 매우 빠르게 변동할 수 있으므로, 이 콘텐츠를 기반으로 어떠한 결정을 내리기 전에 반드시 별도의 조사를 수행하시기 바라며, 필요 시 전문가와 상담할 것을 권장합니다.