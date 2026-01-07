비탈릭 부테린, “이더리움은 아직 준비되지 않았다”…다음 대세 상승 전 필요한 조건은

비탈릭 부테린(Vitalik Buterin)은 신년 메시지를 통해 2025년 한 해 동안 이더리움(Ethereum)이 탈중앙화를 훼손하지 않으면서도 속도와 안정성, 운영 효율성 측면에서 의미 있는 진전을 이뤘다고 평가했다. 확장성 도구가 개선되고 병목 현상이 완화됐으며, 전반적인 인프라도 성숙 단계에 접어들었다는 평가다.

다만 그는 이더리움이 아직 최종 목표에 도달하기에는 갈 길이 멀다고 경고했다. 토큰화된 달러, 정치적 밈코인, 사용 지표를 부풀리기 위해 인위적으로 생성된 활동 등과 같은 단기적 유행에 기대는 흐름에 대해서도 분명한 경계의 뜻을 밝혔다.

부테린은 이더리움이 중앙 통제 없이 작동하는 중립적이고 지속 가능한 ‘월드 컴퓨터(world computer)’로 기능하는 데 초점을 두고 있다고 강조했다. 또한 이더리움의 다음 주요 상승 국면은 과도한 기대나 유행이 아니라, 현실 세계에서의 내구성과 실제 활용 사례에 의해 결정될 것이라고 밝혔다.

이더리움(ETH) 가격 분석: 장기 저항선 돌파 진행 중

이더리움(ETH)은 수개월간의 가격 압축 구간을 거친 뒤 현재 3,160 달러 부근에서 거래되고 있다. 일봉 차트 기준으로는 대칭 삼각형 패턴 안에서 가격이 수렴하는 흐름이 이어지고 있다. 3,400~3,500 달러(약 492만 5,920~507만 1,150 원) 구간을 상향 돌파해 안착할 경우, 해당 구조는 무효화되며 기존 저항선이 지지선으로 전환될 가능성이 크다.

다음 주요 저항 구간은 4,600 달러(약 666만 4,940 원) 부근에 위치해 있다. 이 구간을 돌파할 경우, 과거 사이클 확장 패턴을 기준으로 향후 수개월 내 9,500~10,000 달러(약 1,375만 6,950~1,448만 1,000 원) 영역까지의 상승 경로가 열릴 수 있다는 분석이 나온다.

한편 RSI(상대강도지수)는 중간선을 회복했으며, 장기간의 음의 흐름 이후 MACD(이동평균 수렴·발산 지표) 역시 상방으로 말려 올라가는 모습을 보이고 있다.

다만 이러한 강세 시나리오는 이더리움이 2,650~2,700 달러(약 384만 115~391만 2,570 원) 지지 구간을 이탈할 경우 무효화된다. 해당 지지선이 붕괴되면, 이더리움은 약 15% 추가 하락한 2,400 달러(약 347만 7,840 원) 수준까지의 더 깊은 조정을 받을 수 있다.

면책 조항: 코인스피커는 공정하고 투명한 보도를 제공하기 위해 노력합니다. 이 기사는 정확하고 시의적절한 정보를 제공하는 것을 목표로 하며, 재정 또는 투자 조언으로 간주되어서는 안 됩니다. 암호화폐 시장은 매우 빠르게 변동할 수 있으므로, 이 콘텐츠를 기반으로 어떠한 결정을 내리기 전에 반드시 별도의 조사를 수행하시기 바라며, 필요 시 전문가와 상담할 것을 권장합니다.