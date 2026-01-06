리플 코인(XRP) 가격 13% 급등, 암호화폐 시장 상승세 주도… 차트는 강세 전환

핵심 내용

리플 가격은 200일 EMA를 포함하여 주요 이동평균선을 다시 회복했으며, 다음 목표 구간은 2.70달러 수준이다.

애널리스트들은 XRP/BTC 거래 페어에서 강세 구조가 형성되고 있으며, 깃발형 패턴 상방 돌파 가능성도 나타나고 있다고 평가한다.

미국 XRP 현물 ETF는 12월과 1월 초까지 견조한 자금 유입을 기록했으며, AUM은 현재 16억 5,000만 달러에 도달했다.

리플(XRP) 코인 가격은 최근 24시간 동안 약 13% 상승하며 2.40달러(약 3,468원) 수준으로 상승하며 암호화폐 시장의 주목을 받고 있다. 기술적 차트에서는 전반적인 암호화폐 시장의 반등을 뒷받침하는 강한 흐름이 나타나고 있다. 이는 트레이더들 사이에서 강한 매수 심리가 형성되고 있다는 것을 시사한다. 또한, 12월 한 달 동안 리플 현물 상장지수펀드(ETF)로의 자금 유입이 지속되면서 해당 알트코인의 펀더멘탈 측면에서도 강점이 확인되고 있다.

리플 가격 돌파세 확인, 다음 목표 가격은 2.70달러

일간 기준 리플 가격 차트에서는 하락 쐐기형 패턴을 상방 돌파하며 강세 전환 신호가 나타났다. 하기 이미지에 따르면, 해당 패턴은 수개월에 걸쳐 형성되었다. 고점과 저점이 점차 낮아지면서 가격 변동 폭이 좁아지는 구조를 보이고 있다.

이는 매도 압력이 점진적으로 약화되면서 하방 모멘텀이 소진되고 있다는 신호로 해석된다. 1월 초 리플 가격은 2.05~2.10달러(약 2,962~3,035원) 구간에 위치한 쐐기 상단 추세선을 돌파했으며, 이후 매수세가 상승세를 주도하고 있다.

돌파 이후 리플 코인 가격은 20일선과 50일선 등 단기 및 중기 지수이동평균선(EMA: Exponential Moving Average)을 다시 회복했다. 현재는 2.35달러(약 3,396원) 수준에 위치한 200일 지수이동평균선도 재차 상회했으며, 이는 2.70달러(약 3,902원)까지의 추가 상승 가능성을 시사한다. 또한, 추가적으로 10~15%의 상승 여력이 있다는 분석도 있다.

리플 코인의 일일 거래량은 114% 급증하며 73억 3,000만 달러(약 10조 5,939억 원)를 기록했다. 이는 강한 강세 심리를 반영한다. 코인글래스(CoinGlass) 데이터에 따르면 리플 선물 미결제약정(open interest) 규모도 23% 증가하여 47억 1,000만 달러(약 6조 8,072억 원)를 기록했다.

리플, 조만간 비트코인 대비 아웃퍼폼할 가능성

암호화폐 애널리스트 차트 너드(Chart Nerd)는 XRP/BTC 거래 페어가 핵심 기술 저항선을 돌파할 경우, 리플이 비트코인(BTC)을 상회하는 흐름을 보일 수 있다고 분석했다.

해당 분석에 따르면 XRP/BTC 차트에서는 깃발형 패턴이 형성되고 있으며, 해당 패턴을 상방 돌파할 경우 추가적으로 약 30%의 상승 여력이 발생한다.

📣 $XRP/#BTC: If we see a break in this triangle formation resistance, then $XRP will start to outperform BTC 🚀 pic.twitter.com/wMVvbhHsuc — 🇬🇧 ChartNerd 📊 (@ChartNerdTA) January 6, 2026

암호화폐 애널리스트 더 그레이트 매츠비(The Great Mattsby) 역시 리플 가격이 비트코인 가격 대비 상대적으로 강세 전환을 앞두고 있다고 평가했다. 최근 암호화폐 시장 관련 코멘트에서 그는 XRP/BTC 차트가 수년 만에 중요한 기술적 구간에 근접하고 있다고 언급했다. 구체적으로는 리플 가격이 2018년 이후 처음으로 월봉 기준 일목균형표의 구름대(Ichimoku cloud)를 상향 돌파할 가능성이 있다고 말했다.

Something incredibly bullish is developing on the $XRP/ $BTC chart that has not happened in a very long time. Its about to break above the monthly Ichimoku cloud for the first time since 2018 which means $XRP is about to massively outperform $BTC pic.twitter.com/rArWcauvjM — The Great Mattsby (@matthughes13) January 5, 2026

월간 차트에서 일목균형표의 구름대를 명확하게 상회하는 움직임은 장기적인 강세 신호로 해석된다. 해당 애널리스트는 이러한 돌파 추세가 확인될 경우, 구조적인 추세 전환을 의미한다고 언급했다. 이로 인해 리플 가격이 비트코인 가격을 뚜렷하게 아웃퍼폼하는 국면으로 이어질 수 있다고 설명했다.

리플 ETF, 자금 유입 지속되며 강세 유지

미국에 상장된 리플 현물 ETF는 매도 압력에도 불구하고 12월 내내 자금 순유입을 기록했다. 소소밸류(SoSoValue) 데이터에 따르면, 1월 5일 기준 미국 내 4개의 ETF 발행사의 순유입 규모는 4,600만 달러(약 664억 원)를 기록했다. 누적 순유입 금액은 12억 3,000만 달러(약 1조 7,776억 원)를 넘어섰다.

현재 리플 ETF의 총 운용자산(AUM: Assets Under Management)은 약 16억 5,000만 달러(약 2조 3,847억 원) 수준이다. 일일 자금 유입 규모는 12월 초에 기록했던 고점 대비 다소 둔화됐지만, 한 달 동안 약 4억 7,800만 달러(약 6,908억 원)가 유입되며 기관 투자자들의 수요가 지속적으로 증가했다. 이는 리플이라는 암호화폐에 대한 기관 자금의 관심이 유지되고 있다고 해석된다.

면책 조항: 코인스피커는 공정하고 투명한 보도를 제공하기 위해 노력합니다. 이 기사는 정확하고 시의적절한 정보를 제공하는 것을 목표로 하며, 재정 또는 투자 조언으로 간주되어서는 안 됩니다. 암호화폐 시장은 매우 빠르게 변동할 수 있으므로, 이 콘텐츠를 기반으로 어떠한 결정을 내리기 전에 반드시 별도의 조사를 수행하시기 바라며, 필요 시 전문가와 상담할 것을 권장합니다.