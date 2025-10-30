미국 연준, 0.25% 금리 인하 및 양적 긴축 중단 발표… 암호화폐 시장 7억 9,520만 달러 청산

핵심 내용

미국 연준은 10대 2 표결로 연방기금금리를 3.75~4.00%로 결정했으며, 연방 정부 셧다운으로 경제 지표가 제한된 상황에서 내려졌다.

발표 직후 비트코인 가격은 2.55% 급락했으며, 거래소 전반에서 약 8억 달러(약 1조 1,464억 원) 규모의 레버리지 포지션이 청산당했다.

시장 애널리스트들은 이런 비둘기파적 정책 전환이 즉각적인 가격 변동성을 유발했음에도 장기적으로 디지털 자산에 긍정이라고 평가했다.

미국 연방준비제도(Federal Reserve)는 10월 29일 기준금리를 25bp(0.25%) 인하하고, 자산 축소 작업도 중단한다고 발표했다. 이번 결정은 암호화폐 시장에 큰 변동성을 불러 일으켰으며, 비트코인(BTC) 가격은 하락하고 트레이더들은 수억 달러 규모의 청산을 맞이했다.

이번 금리 인하로 연방기금금리는 3.75~4.00%로 조정됐다. 금리 인하 결정은 10대 2로 통과되었다. 스티븐 마이런(Stephen Miran) 이사는 더 큰 폭의 금리 인하를 지지했고, 캔자스시티 연방은행 제프리 슈미트(Jeffrey Schmid) 총재는 금리 인하에 반대했다. 한편, 재무장관 스콧 베센트(Scott Bessent)는 2025년 임기가 종료되는 제롬 파월(Jerome Powell) 의장을 대체할 차기 연준 의장 후보 5명을 확정했다고 밝혔다.

미국 연준은 12월 1일부터 양적 긴축(QT: Quantitative tightening)을 중단하고, 만기가 도래하는 주택담보증권(MBS: Mortgage-backed security) 수익을 국채로 재투자하여 총 자산 규모를 월별로 유지하면서 포트폴리오 비중만 조정한다고 발표했다.

암호화폐 시장의 반응

미국 연준의 발표 직후 비트코인 가격은 2.55% 하락하며 약 11만 764달러(약 1억 5,860만 달러)를 기록했다. 시장에서는 이번 결정이 산업 전반에 근본적으로 긍정적이라는 평가가 있었지만, 암호화폐 시장에서는 24시간 기준 약 7억 9,520만 달러(약 1조 1,402억 원) 규모의 레버리지 포지션이 청산당했다. 애널리스트들은 비트코인이 10만 8,000~11만 달러(약 1억 5,476만~1억 5,763억 원)의 지지 구간을 시험하고 있다고 평가했다.

단기적인 변동성에도 불구하고, 시장 참여자들은 연준의 비둘기파적 기조 전환을 장기적으로 암호화폐에 긍정적이라고 평가했다. 암호화폐 거래소 OKX는 이번 조치가 디지털 자산에 “더 많은 유동성과 더 낮은 리스크 선호도”를 의미한다고 밝혔다. 25bp의 금리 인하는 시장에서 널리 예상하고 있었으며, 지난주에 발표된 예상치보다 더 낮은 인플레이션 수치로 금리 인하 가능성은 99%까지 상승했었다.

연방 정부의 셧다운으로 경제 지표의 가시성이 제한된 상황에서 이번 금리 인하가 결정되었다. 제롬 파월 연준 의장과 정책 결정자들은 성명에서 “데이터 제한”을 언급하며, 실업률에 대한 평가를 셧다운 이전 공식 고용 통계가 존재하는 마지막 달인 8월 기준으로 제시했다.

