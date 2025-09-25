플로키(FLOKI)·페페(PEPE) ETP, 스웨덴 상장에 밈코인 제도권 진입 신호탄?

핵심 내용

발루어는 스웨덴 스포트라이트 증권거래소에 플로키 코인과 페페코인을 포함한 13개의 신규 ETP 상품을 출시했다.

이로써 발루어의 ETP 라인업은 99개에 이르며, 전 세계에서 가장 많은 종류의 디지털 자산 ETP 발행사로 자리매김했다.

한편, 페페코인과 플로키 코인은 최근 한 주 동안 약 10% 이상 하락하며 약세를 이어가고 있다.

디파이 테크놀로지스(DeFi Technologies) 산하 암호화폐 펀드 발행사 발루어(Valour)가 스웨덴 스포트라이트 증권거래소에 13개의 신규 암호화폐 상장지수상품(ETP)을 출시하며 포트폴리오를 확대했다. 이번 신규 상품에는 밈코인 플로키(FLOKI) 코인과 페페(PEPE) 코인이 포함됐다.

이번 신규 상품 출시로 발루어의 상장 상품 개수는 총 99개로 늘어났으며, 회사는 전 세계에서 가장 많은 디지털 자산 ETP를 발행한 기관으로 자리매김했다고 발표했다.

발루어, 밈코인으로 상품 라인업 확대

신규 상장된 밈코인 ETP는 플로키 및 페페코인과 같은 커뮤니티 기반 토큰부터 옵티미즘(OP), 이뮤터블(IMX), 아이오타(IOTA)와 같은 인프라 관련 프로젝트까지 다양한 영역을 포괄한다.

모든 상품은 스웨덴 코로나(SEK)로 거래되며, 연간 1.9%의 운용 수수료가 부과된다. 또한, 일반 주식 브로커리지 플랫폼을 통해서도 상품을 매수 및 매도할 수 있다.

Today, we launched another 13 products on the @SpotlightStockM ! We are proud to have reached 99 listed ETPs. 💬 “The Nordic market values breadth, clarity, and compliance. This launch delivers all three and marks an important milestone for our investors. We’re proud to further… pic.twitter.com/D2yHLCaItN — Valour (@ValourFunds) September 24, 2025

발루어의 북유럽 총괄 요한나 벨리츠(Johanna Belitz)는 이번 ETP 출시가 북유럽 시장 내 다양하고 규제를 준수하는 상품에 대한 수요를 반영한다고 말했다. 한편, 매니징 디렉터 나딘 켄첼만(Nadine Kenzelmann)은 발루어의 확장성과 실행력을 강조했다.

켄첼만은 “리스크 관리, 운영, 시장 퀄리티 측면에서 기관 급 기준을 유지하면서 접근성을 계속해서 확대해 나가겠다”고 밝혔다.

이번 신규 상장을 통해 북유럽 투자자들에게 규제를 준수하는 형태로 밈코인과 함께 주요 블록체인 프로젝트에 투자할 수 있는 기회가 생긴 셈이다.

밈코인 시세 동향: 플로키 및 페페코인 부진

스웨덴 상장을 계기로 주목받았지만, 플로키 코인과 페페코인은 지난 한 주 동안 모두 10% 이상의 하락세를 기록했다. 페페코인은 하단 볼린저 밴드(Bollinger Band)를 터치한 뒤 약 0.0000097달러(약 0.01353원) 선에서 거래되고 있다. 상대강도지수(RSI: Relative Strength Index)는 40.82를 기록하며, 모멘텀이 약한 상태다.

페페코인 가격은 박스권 내에서 횡보하며 변동성이 줄어든 상태지만, 0.00001058달러(약 0.01475원)를 상향 돌파할 경우 8월 중순에 기록했던 고점인 0.00001600달러(약 0.02232원) 수준까지 상승할 가능성이 있다. 주요 지지선은 0.00000915달러(약 0.01276원)와 0.00000800달러(약 0.01116원) 수준이다.

플로키 코인은 현재 0.00008533달러(약 0.11891원)에 거래되고 있으며, 하락 쐐기형 패턴 내 횡보하고 있다. 해당 패턴은 일반적으로 상승 추세 전환을 앞두고 나타나는 패턴으로, 쐐기 상단 추세선과 0.00009597달러(약 0.13387원)에 형성된 20일 이동평균선을 돌파하면 확인할 수 있다.

저항선은 0.0001080~0.0001200달러(약 0.1506~0.1674원) 구간으로, 0.00008392달러(약 0.11703원)를 지키지 못할 경우 0.00008000~0.00007500달러(약 0.1116~0.1046원)까지 하락할 가능성도 있다.

단기적으로는 약세 흐름이 뚜렷하지만, 플로키 코인과 페페코인 모두 변곡점에 위치하고 있다. 여전히 매수 기회로 평가할 수 있으며, 2025년 가장 인기 있는 밈코인으로 거듭날 수 있다.

더보기 – 페페노드 구매 방법 – 페페노드, 페페코인 대체할 차세대 개구리 밈코인?

면책 조항: 코인스피커는 공정하고 투명한 보도를 제공하기 위해 노력합니다. 이 기사는 정확하고 시의적절한 정보를 제공하는 것을 목표로 하며, 재정 또는 투자 조언으로 간주되어서는 안 됩니다. 암호화폐 시장은 매우 빠르게 변동할 수 있으므로, 이 콘텐츠를 기반으로 어떠한 결정을 내리기 전에 반드시 별도의 조사를 수행하시기 바라며, 필요 시 전문가와 상담할 것을 권장합니다.