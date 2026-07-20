금 ETF의 8년 정체기가 비트코인 ETF 투자자에게 던지는 경고

블랙록의 IBIT 비트코인 ETF는 환매 요청에 응하기 위해 최근 몇 달간 약 10만 개에 달하는 비트코인을 매도했으며, 현재 73만 3,000여 개를 보유하고 있다. 비트코인 가격은 2026년 7월 초 5만 7,000달러 미만까지 하락한 후 10% 가까이 반등했으나, 여전히 2025년 10월 기록한 최고점인 12만 6,000달러 대비 50% 이상 하락한 상태다.

이러한 하락장 속에서 블룸버그 인텔리전스의 수석 ETF 분석가 에릭 발추나스(Eric Balchunas)는 일종의 구조적 진단을 발표했다. 금 ETF의 22년 역사는 오늘날 비트코인 ETF를 보유한 투자자들에게 가장 유용한 선례라는 지적이다.

Bitcoin ETFs Likely to Mirror Gold's History of Triumph and Pain.. New from me on how gold ETFs' 22-year history may offer the closest roadmap yet for Bitcoin ETF investors. Both are wrappers around non-yielding stores of value that generate no cash flow, leaving investor… pic.twitter.com/3C4tZYPLCp — Eric Balchunas (@EricBalchunas) July 17, 2026

이는 단순히 혼란스러운 시장에 대한 관찰에 그치지 않는다. 현금 흐름이 없는 감정 주도형 자산 래퍼(Wrapper)의 구조적 메커니즘과, 이것이 역사적으로 투자자의 인내심 및 사이클 결과에 무엇을 의미해 왔는지에 대한 논의다.

이제 분석적 질문은 비트코인 ETF가 고통스러운 하락장을 맞이할 것인가가 아니라, 금 역시 연이어 신고점을 기록하기 전 8년간의 정체기를 거쳤다는 사실을 투자자들이 이해하고 있는가로 옮겨간다.

비수익성 래퍼가 펀더멘털이 아닌 감정을 따르는 이유

발추나스는 7월 17일 자 블룸버그 기사에서 GLD와 비트코인 ETF가 모두 “현금 흐름이 아닌 투자자 감정에 의해 성과가 좌우되는, 이자가 발생하지 않는 가치 저장 수단을 둘러싼 래퍼”라고 설명했다.

이는 펀더멘털 가치 기반이 없어 수요 변화에 신속하게 반응하며 가격 변동성이 커질 수 있음을 의미한다. GLD는 2011년 잠시 세계 최대 ETF 자리에 올랐으나 이후 수년간 그 지위를 회복하는 데 어려움을 겪었다.

그는 이를 IBIT와 비교하며 수요가 일정하게 유지되기보다 변동할 수 있음을 강조했다. 2024년 1월 출범 이후 미국 현물 비트코인 ETF는 약 380억 달러의 순유입을 기록하며 가장 빠르게 성장한 펀드 중 하나로 자리 잡았다. 한편 금의 시가총액은 2004년 금 ETF가 도입된 이후 거의 28조 달러에 달하며, 단기적인 과제 속에서도 장기적인 낙관론을 제공한다.

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기관 수요: 현재 비트코인 ETF 하락장의 안정화 변수

IBIT의 환매 데이터는 단기적인 주요 스트레스 지표 역할을 하며, 월가 분석가들은 ETF 자금 흐름이 가격 회복에 필수적이라고 지적한다. IBIT가 환매 요청을 충당하기 위해 약 10만 BTC를 매도한 것은 가혹한 매크로 환경에서 감정 주도형 유출이 미치는 신속한 영향을 보여준다. 비트파이넥스(Bitfinex) 분석가들은 추가적인 유출이 발생할 경우 최근의 회복세가 위협받을 수 있다고 경고했다.

XS.com의 사이먼 피터 마사브니(Simon-Peter Massabni)는 기관 수요가 자금 흐름 데이터에 나타난 것보다 더 견고하다고 강조했다. 현물 비트코인 ETF가 꾸준히 자금을 끌어모으며 시장 조정 시 매도 압력을 완화하는 데 기여하고 있다는 설명이다.

이러한 차이는 비트코인 ETF에 대한 기관 투자가 리테일 자금 흐름보다 더 안정적일 수 있으며, 금의 8년 정체기보다 더 짧고 얕은 하락장으로 이어질 수 있다는 발추나스의 가설을 뒷받침한다. 다만 블랙록 IBIT에서 진행 중인 환매 사이클은 아직 결정적인 결론을 제공하지 않은 상태다.

고점 상승 가설: 금시세 사이클은 매번 새로운 최고점을 형성했다

발추나스의 프레임워크는 단기적인 과제를 인정하면서도 장기적으로는 강세를 전망한다. 그는 금 ETF의 매 사이클이 고점을 높여왔다고 지적하며, 최근 비트코인이 12만 6,000달러 이상에서 하락한 것은 장기적인 하락이라기보다 일시적인 조정임을 시사했다.

$BTC tried to reclaim $65,000 but failed again. As long as Bitcoin stays below it, sellers will be in control. pic.twitter.com/df03eygBdP — Ted (@TedPillows) July 20, 2026

가상자산 ETF 참가자들에게 핵심 질문은 현재의 수요 소강상태가 미 연준의 정책 전환과 같은 매크로 촉매제에 의해 해소될 것인지, 아니면 2012년 이후 GLD와 유사한 정체기로 이어질 것인지 여부다.

비트코인이 5만 7,000달러 미만에서 회복한 것은 발추나스의 전망과 부합하지만, 아직 이를 확정한 것은 아니다. 금의 선례는 이자의 부재가 치명적인 결함이 아니며, 핵심인 투자자 감정은 자신만의 타임라인에 따라 회복된다는 점을 보여준다.

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