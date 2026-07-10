비트코인 6만 5천 달러 안착 시도, 레이어2 혁신 ‘비트코인 하이퍼’ 사전판매 3,300만 달러 육박

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비트코인(BTC)이 최근 에너지 가격 변동과 중동 정세 변화 속에서도 거래량을 안정적으로 유지하며 6만 5,000달러 아래 좁은 박스권에서 지지선을 구축하고 있다. BTC 가격은 지난주 대비 4.4% 상승하며 6만 4,000달러 선을 회복했다. 이로써 6월 말의 하락세를 일부 만회하며 외부 압력을 흡수하고 현재 가격대를 견고하게 지키는 저력을 보여주었다.

이러한 안정세는 향후 가격 방향성에 대한 시장의 기대감을 높이고 있다. 현물 시장의 거래 활동이 눈에 띄게 활발해진 가운데, 매수세가 확신을 가지고 유입될 경우 결정적인 돌파구가 마련될 가능성이 크다. 업계 전문가들은 비트코인이 6만 5,000달러 선을 안정적으로 넘어설 경우 본격적인 상승 랠리가 시작될 수 있으며, 향후 몇 주간 강한 상승 흐름이 이어질 것으로 내다보고 있다.

이와 동시에 비트코인 하이퍼(Bitcoin Hyper, HYPER) 사전판매는 단순한 가격 노출을 넘어 비트코인의 실질적 활용 방안을 찾는 투자자들의 자금을 빠르게 끌어모으고 있다. 비트코인 레이어 2(L2) 개발 진척과 사전판매 흥행은 BTC의 실용적 기능을 확장하려는 기술적 시도에 시장이 크게 반응하고 있음을 보여준다. 이에 따라 3분기 후반 주요 거래소 상장 이후 HYPER의 가격 상승 잠재력에 대한 기대감도 고조되는 분위기다.

비트코인, 매수세 유입되며 6만 5,000달러 선 안착 시도… 낙관론 확산

최근 거래에서 비트코인은 6만 4,000달러 선을 탈환한 데 이어 오늘 한때 6만 4,400달러 선을 테스트하며 지난달 말의 낙폭을 만회했다. 반등 과정에서 거래량도 동반 상승했으며, 에너지 시장 변동성과 지정학적 긴장감 속에서도 주요 지지선을 내주지 않고 매물을 소화해내는 모습을 보였다.

여기에 이번 주 초 도널드 트럼프 전 대통령이 자신을 “가상자산 옹호론자”라고 선언하는 등 우호적인 발언을 내놓은 점도 시장 심리 안정에 기여했다. 전통 금융 시장이 압박을 받는 상황에서도 대장주인 비트코인은 대외적 변수들을 견뎌내며 견조한 흐름을 유지하고 있다.

주요 거래소에서 지난 하루 동안 비트코인 매수세가 눈에 띄게 증가하자, 유명 분석가 테드 필로우즈(Ted Pillows)는 비트코인이 6만 5,000달러 저항선을 확실하게 돌파할 경우 8월 중 7만 2,000달러에서 7만 4,000달러 구간까지 상승할 수 있다고 전망했다.

Sudden $BTC buying on Binance now. If Bitcoin reclaims $65,000 from here, expect a relief rally towards $72,000-$74,000 in a 3-4 weeks. https://t.co/GRqT1TiZiv pic.twitter.com/X81F6321NT — Ted (@TedPillows) July 9, 2026

비트코인이 주요 구간에서 지지력을 증명하며 추가 상승 가능성을 열어두자, 시장의 시선은 비트코인 네트워크에 실질적인 유틸리티를 더해줄 ‘비트코인 하이퍼’와 같은 혁신 프로젝트로 쏠리고 있다.

비트코인 하이퍼 사전판매, 3,300만 달러 달성 임박

비트코인 하이퍼(HYPER)는 비트코인 레이어 1(L1)의 강력한 보안성을 그대로 유지하면서도, 더 빠른 처리 속도와 저렴한 수수료를 제공하기 위해 설계된 고속 비트코인 레이어 2 블록체인이다. 솔라나 가상머신(SVM)을 활용해 대규모 트랜잭션을 신속하게 처리하고, 암호화 증명을 통해 거래를 묶어 주기적으로 비트코인 메인넷에 기록하는 방식을 취한다. 또한 스테이킹 보상 기능과 함께 빠른 최종성을 보장하는 디파이(DeFi) 생태계 및 다양한 디앱(DApp) 구축을 지원한다.

현재 HYPER 사전판매는 이미 3,294만 달러 이상의 투자금을 유치하며 3,300만 달러 이정표 달성을 눈앞에 두고 있다. 이번 단계에서 토큰 가격은 개당 0.0136829달러이며, 구매 즉시 스테이킹에 참여해 연이율(APY) 36% 수준의 보상을 받을 수 있다.

비트코인 하이퍼가 제시하는 빠르고 저렴한 트랜잭션과 비트코인 자산의 활용도 극대화는 단순 보유를 넘어 비트코인의 실질적 쓰임새를 고민하는 시장 참여자들의 니즈와 정확히 맞물린다. 특히 비트코인 가격 상승세와 맞물려 이러한 L2 솔루션에 대한 관심이 급증하고 있어, 초기 진입을 노리는 투자자들에게 매력적인 기회로 평가받고 있다.

비트코인 생태계의 다음 성장 동력에 투자하는 HYPER 사전판매 참여 방법

HYPER 투자 프로세스는 비트코인 하이퍼 공식 사전판매 웹사이트에서 시작된다. 개인 지갑을 연결한 후 SOL, ETH, BNB, USDT, USDC 등 주요 암호화폐를 사용하여 간편하게 HYPER 토큰을 구매할 수 있다.

현재 HYPER 토큰의 사전판매 가격은 0.0136829달러이며, 지금 스테이킹을 진행할 경우 연이율 36%의 보상 혜택을 누릴 수 있다. 사전판매 진행 상황과 향후 L2 메인넷 출시 관련 최신 소식은 비트코인 하이퍼 공식 X 및 텔레그램 채널을 통해 확인할 수 있다.

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