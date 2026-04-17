“이제는 월가 차례”…골드만삭스 비트코인 ETF 추진이 의미하는 것

골드만삭스 그룹(Goldman Sachs Group Inc.)이 2026년 4월 14일 비트코인 ETF 출시를 신청하며, 그간 구매자로만 참여해온 시장에 발행사로서 본격적인 출사표를 던졌다. 특히 경쟁사들이 소홀히 했던 수익형 기관 투자자를 위해 특별히 설계된 상품 구조를 채택했다는 점이 주목된다.

골드만삭스 ETF 트러스트(Goldman Sachs ETF Trust)를 통해 제출된 이번 신청서(N-1A 양식의 사후 수정안 제717호)에 따르면, ‘골드만삭스 비트코인 프리미엄 인컴 ETF(Goldman Sachs Bitcoin Premium Income ETF)’는 액티브 운용 펀드다. 순자산의 최소 80%를 비트코인 노출 금융상품에 보유하며, 노출액의 40%에서 100% 사이에서 콜옵션을 매도해 매월 프리미엄 수익을 창출하는 전략을 사용한다.

이 펀드는 케이맨 제도 자회사를 통해 주로 블랙록(BlackRock)의 IBIT와 같은 기존 현물 비트코인 ETP를 활용하여 비트코인에 노출된다. 이러한 구조를 통해 골드만삭스는 미국의 상품 규제를 우회하는 동시에 IBIT의 550억 달러 규모 유동성 기반을 활용할 수 있게 된다.

JUST IN: ⚡️ Goldman Sachs has filed a registration statement with the SEC for a new Bitcoin Premium Income ETF. pic.twitter.com/q7nF2T5dlf — CoinMarketCap (@CoinMarketCap) April 14, 2026

포트폴리오 관리는 골드만삭스 자산운용(Goldman Sachs Asset Management)의 라지 가리기파티(Raj Garigipati)와 올리버 번(Oliver Bunn)이 담당한다. SEC가 일반적인 75일 검토 기간 내에 이를 승인할 경우, 펀드는 2026년 6월 말 또는 7월 초에 출시될 전망이다.

이번 행보는 골드만삭스의 첫 비트코인 노출은 아니지만, 고객들을 위해 해당 노출을 대규모로 수익화하려는 첫 시도라는 점에서 의미가 크다.

더보기: 2026년 저평가 코인 추천 | 지금 사기 좋은 코인 · 장기투자 코인 가이드

골드만삭스 비트코인 프리미엄 인컴 ETF: 커버드콜 구조가 유통 공식을 바꾸는 이유

비트코인 ETF 발행 시장에 진출하기 전, 골드만삭스는 계획적인 축적 단계를 거쳤다. 2024년 말부터 이 회사는 블랙록의 IBIT 12억 7,000만 달러, 피델리티(Fidelity)의 FBTC 2억 8,800만 달러 등 총 15억 7,000만 달러 규모의 현물 비트코인 ETF 보유 자산을 구축했으며, 이는 공시 당시 전 분기 대비 121% 증가한 수치였다.

13F 공시 자료에 따르면, 2025년 4분기까지 그 포지션은 약 13,741 비트코인(17억 1,000만 달러 상당의 현물 ETF)으로 늘어났으며, 이와 함께 이더리움 ETF 10억 달러, XRP ETF 1억 5,300만 달러, 솔라나 ETF 1억 800만 달러를 보유하게 되었다. 골드만삭스는 제조사로서 시장에 진입하기 전, 시장을 철저히 학습해온 셈이다.

여기서 중요한 메커니즘적 차별점은 커버드콜 전략의 적용이다. 일반적인 현물 비트코인 ETF는 가격 노출을 그대로 전달하여 비트코인 가격에 비례해 수익과 손실이 발생한다.

반면 골드만삭스의 상품은 기초 자산에 대해 콜옵션을 매도함으로써 상승장에서의 이익 상단을 제한하는 대신, 수취한 프리미엄을 매월 주주들에게 분배금으로 지급한다. 이는 명확한 기회비용을 전제로 한다. 비트코인의 강력한 강세장에서 이 펀드는 단순 노출형 상품보다 낮은 성과를 기록하겠지만, 횡보장이나 완만한 하락장에서는 프리미엄 수익이 완충 작용을 하여 현물 ETF가 복제할 수 없는 수익 구조를 소유하게 된다.

이러한 설계는 비트코인의 변동성을 진입 장벽으로 여겨왔던 자산 관리 고객, 연기금 배분권자, 보수적인 기관 투자자 등 특정 세그먼트를 정조준한다.

이미 블랙록의 BITA ETF가 IBIT의 유동성을 바탕으로 유사한 커버드콜 전략을 활용하고 있지만, 골드만삭스의 유통 네트워크는 구조적으로 다른 수요 채널을 제공한다. 아캄 리서치(Arkham Research)가 커버드콜 비트코인 ETF에 대해 설명했듯, 이 구조는 횡보장에서 프리미엄을 수취함으로써 비트코인을 ‘수동적 자산’에서 ‘수익 창출 자산’으로 전환시킨다. 이는 단순 노출형 ETF 보유자들이 시장을 떠날 만한 상황에서도 투자자들을 붙잡아두는 요인이 된다.

골드만삭스의 거대한 영업망(Wirehouse) 규모는 경쟁사들이 쉽게 모방할 수 없는 변수다. 이 회사의 기관 고객 기반과 자산관리사(Advisor) 네트워크는 공개 시장의 개인 수요와는 다른 자금 흐름을 형성하며, 진입 속도는 느릴지라도 한 번 유입된 자금은 훨씬 더 강력한 유지력을 보여줄 것으로 기대된다.

더 보기: 2026년 가장 기대되는 프리세일 코인 – 사전판매 코인 분석 및 추천 리스트

next