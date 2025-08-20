Coinspeaker

해킹으로 챙긴 5300만 달러, 이더리움으로 1억 달러 규모 확대

이더리움 가격이 4,100달러 선 아래로 하락하자, 과거 라디언트 캐피털에서 5,300만 달러를 탈취했던 해커가 다시 ETH 매수에 나선 것으로 확인됐다.

Jiwoo Jeong 작성자 Jiwoo Jeong 작성일 1 min 소요
핵심 내용

  • 해커는 과거 라이언트 캐피털로부터 탈취한 자산으로 막대한 수익을 올린 바 있다.
  • 최근 이더리움 가격이 급락하자 다시 매수에 나섰다.
  • 현재 라디언트 캐피털 해커는 이미 수익을 내고 있는 상황이다.

라디언트 캐피털에서 5,300만 달러를 탈취한 해커 그룹이 이더리움(ETH)에 공격적으로 투자하고 있다.

라디언트 캐피털 해커, 2천 개 이더리움 매수

온체인 데이터 플랫폼 룩온체인(Lookonchain)에 따르면, 해커 주소는 탈중앙화 거래소이자 유동성 공급자인 도도(DODO)에서 평균 4,096달러에 2,109.5 ETH를 매수했다.

해커들은 8월 20일 새벽 다이(DAI)를 사용해 ETH를 대량 확보한 것으로 확인됐다.

현재 이더리움은 당일 저점인 4,064달러에서 반등해 약 4,200달러에 거래되고 있으며, 이 시점에서 라디언트 캐피털 해커는 이미 20만 달러가 넘는 평가차익을 거둔 상태다.

라디언트 캐피털 익스플로잇, 해킹 수법 공개

라디언트 캐피털은 2024년 9월 북한 해커들의 공격을 받은 바 있다. 이 크로스체인 대출 프로토콜은 약 5,300만 달러를 도난당했으며, 해커들은 PDF 문서를 활용한 사회공학적 수법으로 악성코드를 주입한 것으로 알려졌다.

프로토콜 측은 자금 회수를 위해 미 연방수사국(FBI)과 SEAL911, 하이퍼네이티브(Hypernative), 제로섀도우(ZeroShadow), 체이널리시스(Chainalysis) 등 여러 블록체인 보안 업체에 협조를 요청했지만 아직 뚜렷한 성과를 내지 못했다.

해커들은 자금을 여러 지갑으로 분산한 뒤 이더리움 거래를 시작해 막대한 수익을 올렸다. 8월 14일 공개된 보고서에 따르면, 북한 해커들은 탈취한 5,300만 달러를 약 1억 300만 달러로 불려 10개월 만에 93.5%의 수익률을 거둔 것으로 나타났다.

뉴스, 암호화폐 뉴스
Jiwoo Jeong
Jiwoo Jeong

본 작가는 Caltech에서 블록체인 기술과 분산 시스템을 주제로 석사 과정을 마쳤습니다. 지난 6년간 글로벌 핀테크 스타트업 및 Web3 프로젝트에서 스마트 컨트랙트 개발, 체인 간 호환성, 그리고 L2 확장성 솔루션 분야에 몸담아 왔습니다. 현재는 암호화폐와 탈중앙화 기술의 실제 활용 가능성과 산업적 영향에 대한 분석 콘텐츠를 전문적으로 작성하고 있으며, 기술적 깊이와 시장 흐름을 함께 다룰 수 있는 드문 전문 필진으로 활동 중입니다. 기술 문서뿐만 아니라 정책 변화, 온체인 데이터 분석, 토크노믹스 설계 관련 글을 통해 독자들이 실질적인 투자 판단과 기술 이해에 도움을 받을 수 있도록 균형 잡힌 정보를 제공합니다.

