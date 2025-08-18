이더리움(ETH), 사상 최고치 근접… 잠재력 있는 알트코인 조명

This content is provided by a sponsor

미국 상품선물거래위원회(CFTC)가 현물 암호화폐 거래를 승인하면서 시장은 새로운 국면에 들어섰다. 이번 결정은 투자자 보호와 투명성을 강화하는 동시에 기관 자금이 대규모로 유입될 수 있는 기반을 마련했다.

그 효과는 이미 시장에서 확인되고 있다. 이더리움(ETH)은 최근 4,600달러를 돌파하며 사상 최고치인 4,900달러에 불과 6% 차이로 다가섰다.

역대 가장 강력한 강세장이 펼쳐질 가능성이 커지는 가운데, 지금 어떤 코인을 선택하느냐가 투자자들에게는 인생을 바꿀 수 있는 기회가 될 수 있다.

이더리움, 강세 돌파 후 5천 달러, 1만 달러 목표치 가시화

이더리움(ETH)은 최근 급등세를 이어가며 현재 약 4,400달러 선에서 거래되고 있다. 조정 구간을 벗어난 뒤 뚜렷한 강세 흐름을 이어가 5,000달러 저항선까지 바짝 다가섰다.

만약 이 저항선을 강한 모멘텀으로 돌파한다면 ETH는 새로운 가격 발견 단계에 진입해 장기적으로 1만 달러를 목표로 할 가능성이 크다.

주요 기술적 구간은 다음과 같다:

3,000달러 지지선 – 시장에서 확고한 기반으로 자리 잡은 구간이다. 만약 다시 테스트된다면, 추가 상승을 위한 발판 역할을 할 수 있다.

– 시장에서 확고한 기반으로 자리 잡은 구간이다. 만약 다시 테스트된다면, 추가 상승을 위한 발판 역할을 할 수 있다. 5,000달러 목표선 – 핵심 저항 구간이자 심리적 마지노선이다. 이 선을 돌파할 경우 강력한 매수세가 유입될 가능성이 크다.

– 핵심 저항 구간이자 심리적 마지노선이다. 이 선을 돌파할 경우 강력한 매수세가 유입될 가능성이 크다. 10,000달러 목표선 – 현재 이어지는 강세 흐름과 시장 확장성을 고려했을 때 제시되는 장기적인 전망치다.

RSI(Relative Strength Index, 상대강도지수)는 현재 65 부근에 머물러 있어 추가 상승 여력이 남아 있음을 보여준다. MACD(Moving Average Convergence Divergence, 이동평균 수렴·확산 지수) 또한 긍정적인 흐름을 유지하며 상승세를 뒷받침하고 있다.

ETH가 3,000달러 지지선을 지켜내고 투자 심리가 흔들리지 않는다면 5,000달러 돌파는 물론 그 이상의 상승 가능성도 충분히 기대할 만하다.

지금 눈여겨 봐야 할 알트코인 종목 top 7

1. 비트코인 하이퍼 (HYPER)

비트코인 하이퍼($HYPER)는 솔라나 가상 머신(SVM)을 활용한 레이어2 네트워크로, 비트코인에 속도와 확장성을 더하고 있다. 덕분에 초고속 거래와 저렴한 수수료는 물론, 디파이(DeFi), NFT, 웹3 서비스를 비트코인에서 바로 이용할 수 있다.

네트워크의 기본 토큰인 $HYPER는 거래 수수료 지불, 거버넌스 참여, 프리미엄 기능 이용에 쓰인다. 또한 개발자에게는 수수료 인하와 인센티브를 제공해 생태계 참여를 유도한다.

현재 프리세일 모금액은 이미 1,000만 달러를 넘어섰다. 초기 참여자는 스테이킹을 통해 최대 연 105%의 보상을 받을 수 있다.

비트코인 하이퍼를 차별화하는 요소는 첨단 기술과 밈코인의 매력을 동시에 갖추고 있다는 점이다. 여기에 SDK, API, 개발자 지원금 등 다양한 개발 도구를 추가해, 단순한 가치 저장 수단에 머물렀던 비트코인을 웹3 플랫폼으로 발전시키고자 한다.

비트코인 하이퍼 토큰은 공식 웹사이트에서 구매할 수 있다. 베스트 월렛 등 호환되는 지갑을 연결하여 참여할 수 있다.

2. 카르다노 (ADA)

카르다노(ADA)는 친환경적인 설계와 하이드라(Hydra) 업그레이드, 그리고 빠르게 확장 중인 디앱(dApp) 생태계를 기반으로 CFTC 승인 이후 기관 투자자들의 관심을 끌고 있다.

프로젝트는 피어 리뷰(peer-reviewed) 방식을 채택해 디파이뿐만 아니라 현실 응용 분야에서도 장기적인 안정성을 확보했다.

최근 고래 투자자들이 ADA를 대거 매집하면서 가격은 1달러 돌파를 눈앞에 두고 있다. 이 흐름이 이어진다면 연말까지 새로운 사상 최고가를 경신할 가능성도 제기된다.

3. 크로노스 (CRO)

크로노스(CRO)는 크립토닷컴(Crypto.com) 생태계의 중심에 있는 토큰으로, EVM 호환성을 바탕으로 이더리움과의 연동을 지원한다.

앞으로 규제가 정비되면 신뢰할 수 있는 플랫폼을 통한 활용도가 더욱 넓어질 것으로 보이며, CRO는 그 과정에서 직접적인 수혜를 얻을 가능성이 크다.

4. 에테나 (ENA)

에테나(Ethena)의 합성 자산 프로토콜은 변동성이 큰 시장에서도 안정적인 온체인 수익을 제공하며 기관과 개인 투자자 모두의 자본을 끌어들이고 있다. 규제가 명확해질 경우 토큰의 채택 속도는 한층 빨라질 전망이다.

비트멕스(BitMEX) 공동 창업자이자 전 CEO인 아서 헤이즈(Arthur Hayes)도 ENA에 주목하고 있다. 그는 단 한 차례 거래에서 100만 달러 규모의 토큰을 매수해 시장의 이목을 집중시켰다.

5. 트론 (TRX)

트론(Tron)은 전 세계 USDT 전송 점유율 1위를 기록하며 스테이블코인 거래에서 핵심 블록체인으로 자리 잡았다.

낮은 수수료와 대규모 처리 능력을 기반으로, TRX는 지속적인 수요가 기대되는 강력한 선택지로 평가된다.

6. 하이퍼리퀴드 (HYPE)

하이퍼리퀴드(Hyperliquid)는 맞춤형 레이어1 블록체인과 완전 온체인 주문장(Order Book)을 기반으로 온체인 파생상품 시장에서 두각을 나타내고 있다.

암호화폐 거래량이 늘어나고 있는 가운데, 기존 DEX보다 빠르고 가스비가 없는 대안으로 주목받고 있다.

이 프로젝트는 익명성을 유지하는 VC-프리 팀이 이끌고 있으며, 속도와 공정성, 그리고 장기적 탈중앙화를 핵심 가치로 삼는다. 기관 자본의 제약을 받지 않고 과감한 행보를 이어가고 있다는 점도 특징이다.

7. 카스파 (KAS)

카스파(Kaspa)의 GHOSTDAG 프로토콜은 보안을 유지하면서도 기존 작업 증명(PoW, Proof of Work) 방식에서는 찾아보기 어려운 속도를 구현해, 성능을 중시하는 시장에서 독창적이고 확장성 있는 블록체인 솔루션으로 평가받고 있다.

네트워크는 속도와 확장성을 강화하기 위해 지속적으로 기술을 개선해 왔다. 최근 실시된 크레센도(Crescendo) 하드포크는 블록 생성 속도가 초당 1개에서 10개로 향상되는 성과를 보여주었다

면책 조항: 코인스피커는 공정하고 투명한 보도를 제공하기 위해 노력합니다. 이 기사는 정확하고 시의적절한 정보를 제공하는 것을 목표로 하며, 재정 또는 투자 조언으로 간주되어서는 안 됩니다. 암호화폐 시장은 매우 빠르게 변동할 수 있으므로, 이 콘텐츠를 기반으로 어떠한 결정을 내리기 전에 반드시 별도의 조사를 수행하시기 바라며, 필요 시 전문가와 상담할 것을 권장합니다.

