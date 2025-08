헤데라(HBAR) 가격, 급등한 이유는?

헤데라(HBAR)가 8% 급등하며 암호화폐 시장에서 가장 돋보이는 상승세를 기록했다. 작성 시점 기준으로 헤데라는 약 0.2541달러(약 352.5 원)에 거래되고 있으며, 시가총액은 117억 5,000만 달러(약 16조 3,079억 원)에 달한다.

이번 급등은 헤데라 네트워크에서의 일련의 주요 발전에 따른 것이다. 최근 헤데라 재단은, 헤데라 기반으로 발행된 호주 달러 연동 스테이블코인 AUDD가 호주중앙은행의 ‘아카시아 프로젝트(Project Acacia, 중앙은행 디지털화폐 테스트 프로젝트)’에 사용될 예정이라고 밝혔다.

해당 프로젝트는 최근 발표된 미국 백악관 암호화폐 정책 보고서에 언급되었다는 소문도 돌고 있다.

헤데라 코인의 상승세는 7월 25일 로빈후드(Robinhood) 상장 소식에 힘입어 더욱 탄력을 받고 있다. 이날 토큰의 24시간 거래량은 6억 4,800만 달러(약 9,001억 원)를 돌파하며 50% 이상 급증, 유동성과 투자자 관심이 모두 증가하고 있음을 나타냈다.

헤데라는 강력한 펀더멘털을 바탕으로, ETF 신청, 인공지능(AI) 파트너십, 자체 스테이블코인 관련 활동 등을 통해 1000배 성장 잠재력을 지닌 대표적인 페니 암호화폐(penny crypto)로 주목받고 있다. 분석 업체 OCT 트레이즈(OCT Trades)에 따르면, 현재 지난 12월 고점 대비 50% 이내에서 거래되는 몇 안 되는 대형 암호화폐 중 하나다.

