러셀2000 지수 사상 최고치 경신… 알트코인 시즌 기대감 다시 불붙나

핵심 내용

알트코인 시장의 롱-숏 비율이 1을 넘어서며 광범위한 시장 회복 가능성을 시사하고 있다.

러셀 2000 지수는 2026년 들어 단 15일 만에 7% 급등하며 사상 최고치를 기록했다.

이는 위험 자산에 대한 투자 욕구를 끌어올렸으며, 애널리스트들은 더 큰 상승 가능성을 예견하고 있다.

비트코인 9만 7천 달러 돌파와 함께 찾아온 ‘알트코인’ 훈풍

전체 가상자산 시장이 다시 한번 강력한 회복세를 보이고 있다. 이번 주 초 비트코인(BTC) 가격이 9만 7천 달러 선을 돌파하며 시장을 견인하자, 투자자들의 시선은 자연스럽게 2026년 1분기 본격적인 알트코인 시즌 도래 여부로 쏠리고 있다.

특히 이번 주 들어 미국 증시의 중소형주 지표인 러셀 2000(Russell 2000) 지수가 사상 최고치를 경신하면서, 위험 자산 전반에 대한 낙관론이 더욱 확산되는 모양새다.

현재 온체인 데이터는 트레이더들이 잠재적인 알트코인 회복에 베팅하며 점차 더 큰 위험을 감수하려는 의지를 보이고 있음을 시사한다. 이는 시장의 유동성이 비트코인에서 알트코인으로 전이되는 전형적인 강세장 초입의 패턴으로 풀이된다.

2026년 1분기, 알트코인 대세 상승장 예고?

최근 알트코인은 이더리움(ETH), BNB, 솔라나(SOL) 등 주요 자산들이 주간 차트에서 강력한 수익률을 기록하며 건재함을 과시하고 있다.

온체인 지표 역시 이러한 강세를 뒷받침한다. 대다수 알트코인 자산의 롱-숏 비율이 1을 상회하고 있으며, 최근에는 모네로(XMR)를 필두로 한 프라이버시 코인 섹터에도 자금 유입이 눈에 띄게 늘고 있다.

가상자산 분석 플랫폼 알프랙텔(Alphractel)은 현재 시장에서 롱 포지션이 숏 포지션을 압도하고 있으며, 특히 시가총액이 상대적으로 작은 하위권 알트코인들에서 이러한 비율이 더욱 극명하게 나타나고 있다고 분석했다.

이는 트레이더들의 위험 감수 성향이 높아졌으며 광범위한 시장 회복에 대한 확신이 커지고 있음을 의미한다.

투자 심리 측면에서도 긍정적인 신호가 포착된다. 이미 많은 알트코인이 고점 대비 80~90% 수준의 조정을 거친 상태다.

이로 인해 상당한 손실을 감내하고 있는 투자자들은 현시점에서 매도할 실익이 거의 없다고 판단, 오히려 ‘보유(HODL)’를 선택하며 매도 압력을 낮추고 있다.

역사적 바닥 확인… “2017년과 2021년 합친 것보다 큰 상승 올 것”

유명 가상자산 분석가 크립토 파텔(Crypto Patel)은 비트코인 대비 알트코인 차트가 기술적 바닥 형성의 징후를 보이고 있다고 진단했다.

그는 비트코인을 제외한 나머지 종목들의 시가총액 비율을 나타내는 ‘OTHERS/BTC’ 차트가 과거 모든 대규모 알트코인 사이클 직전에 나타났던 핵심 지지 수준에 다시 도달했다고 분석했다.

파텔은 이러한 기술적 셋업을 근거로 2026년의 “알트 시즌”이 2017년과 2021년 사이클을 합친 것보다 더 거대할 것이라고 내다봤다.

과거 2017년에는 약 423%, 2021년에는 503%의 랠리가 이어졌던 점을 고려할 때, 역사적 패턴이 반복된다면 2026년에는 무려 702%에 달하는 폭발적인 상승 이동이 나타날 수 있다는 예측이다.

Altseason 2026 Will Be Bigger Than 2017 & 2021 Combined 🚀 OTHERS/BTC (Altcoins Vs Bitcoin) Is Back At The Same Support Level That Triggered Every Major Altcoin Cycle. 2017: +423% Rally

2021: +503% Rally

2026: ~702% Projected Move Every Cycle This Ratio Bounces, Small Caps Go… pic.twitter.com/xkkl1AVOzR — Crypto Patel (@CryptoPatel) January 16, 2026

러셀 2000 지수의 사상 최고치 경신이 주는 의미

미국 중소형주를 대변하는 러셀 2000 지수는 1월 들어 새로운 사상 최고치를 경신하며 강력한 모멘텀을 보여주고 있다. 이는 미국 중소기업들의 활력이 살아나고 있음을 의미하며, 가상자산과 같은 위험 자산 시장에 매우 우호적인 환경을 조성한다.

실제로 러셀 2000 지수는 2026년 시작 단 15일 만에 7% 급등하며 시가총액에 2,200억 달러를 추가했다.

베테랑 트레이더 피터 브랜트(Peter Brandt)는 이 지수가 ‘역 헤드 앤 숄더(Inverse Head-and-Shoulders)’ 패턴을 상향 돌파했다고 언급하며, 자신 또한 이를 근거로 롱 포지션을 취했다고 밝혔다.

중소형주 지수의 이 같은 강세는 시장의 유동성이 풍부해지고 있음을 뜻하며, 이는 고스란히 알트코인 시장의 상승 연료로 작용할 전망이다.

Equities??? I have the largest long position of my life right now as I write this. I am a bit spooked by the size of my positions. Most of it is not in the company trading account but in its pension fund.

In terms of trading I am long Russell, long DAX, long Osaka Dow and ultra… pic.twitter.com/djktmcFScJ — Peter Brandt (@PeterLBrandt) January 16, 2026

더보기: 2026년 꼭 살펴봐야 할 알트코인 순위 | 유망 알트코인 종류

면책 조항: 코인스피커는 공정하고 투명한 보도를 제공하기 위해 노력합니다. 이 기사는 정확하고 시의적절한 정보를 제공하는 것을 목표로 하며, 재정 또는 투자 조언으로 간주되어서는 안 됩니다. 암호화폐 시장은 매우 빠르게 변동할 수 있으므로, 이 콘텐츠를 기반으로 어떠한 결정을 내리기 전에 반드시 별도의 조사를 수행하시기 바라며, 필요 시 전문가와 상담할 것을 권장합니다.