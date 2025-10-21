플로키(FLOKI), 일론 머스크 X 게시글에 27% 급등

핵심 내용

머스크의 게시글 이후 플로키의 시가총액은 8억 3,000만 달러를 넘기며, 10월 초 이후 가장 강한 투자 심리를 보이고 있다.

플로키 거래량은 4억 9000만 달러로 급증했으며, 커뮤니티에서는 2023년 당시에 기록했던 세 자릿수 상승률이 또 다시 재현될 것에 대한 기대감이 확산되고 있다.

기술적 분석에 따르면, 플로키는 하락 쐐기형 패턴을 보이고 있으며, 상승 모멘텀이 유지된다면 주요 돌파 목표가는 각각 0.00011달러와 0.00037달러로 제시된다.

플로키(FLOKI) 가격이 20% 급등하며 10일 만에 최고가인 0.00009달러(약 0.1287원)를 기록했다. 이번 급등은 일론 머스크(Elon Musk)의 게시글이 영향을 끼친 것으로 해석된다. 도지코인(DOGE) 지지자로 잘 알려진 머스크는 플로키의 캐릭터가 X(구 트위터)의 CEO 역할을 하는 영상을 게시했다.

플로키 코인 급등세, 머스크의 X 게시글로 20% 상승

10월 20일 머스크가 영상을 게시한지 몇 시간 만에 플로키 가격은 약 27% 급등하며 0.00009달러(약 0.1287원)를 기록했다. 시가총액은 8억 3,000만 달러(약 1조 1,879억 원)를 돌파하며 10월 10일 이후 최고가를 기록했다. 현재는 0.000073달러(약 0.1044원)로 조정을 받았지만, 투자자들은 여전히 상승 가능성에 기대를 보이고 있다.

Flōki is back on the job as 𝕏 CEO! pic.twitter.com/Zu29Dos24r — Elon Musk (@elonmusk) October 20, 2025

머스크의 게시글에는 사용자가 유사한 인공지능(AI) 생성 영상을 직접 만들 수 있는 신규 애플리케이션으로 연결되는 링크가 포함되어 있다.

일론 머스크는 도지코인의 오랜 지지자로 알려져 있다. 또한, 2025년 포브스(Forbes)가 선정한 세계 최고 부자이기도 하며, 플로키 커뮤니티와도 여러 차례 교류한 바 있다.

머스크는 2023년 트위터를 440억 달러(약 62조 9,200억 원)에 인수한 이후 1년 만에 CEO 자리에 물러났다. 당시에 물러나면서 자신의 후임으로 플로키를 언급하는 농담도 했었다. 해당 발언 이후 플로키 가격은 하루 만에 140% 급등했었다.

코인마켓캡(CoinMarketCap) 데이터에 따르면, 플로키 거래량은 4억 9,000만 달러(약 7,007억 원)에 달하며 24시간 기준 83% 증가했다.

how many Xs did $FLOKI pump the last time Elon did this btw? IIRC he went on a rampage posting several 'Floki as X CEO' tweets and memes shortly after and was even excitedly talking about how it's cool that his dog was running Twitter on mainstream TV would be ironic if we get… https://t.co/f39VOv13PV — Unipcs (aka 'Bonk Guy') 🎒 (@theunipcs) October 20, 2025

플로키 커뮤니티 내에서는 다양한 추측들이 이어지고 있다. 봉크 가이(Bonk Guy)라는 아이디를 쓰는 익명의 투자자는 세 자릿수 상승률에 대한 기대감을 드러냈다. 그는 일론 머스크의 게시글 댓글창에서 낙관적인 분위기를 언급했다.

플로키 가격 전망: MACD 지표가 하락 쐐기형 패턴 돌파를 확인하며 가격이 0.00035달러까지 오를 수 있을까?

플로키의 3일 가격 차트에서는 하락 쐐기형 패턴이 형성됐다. 해당 패턴은 일반적으로 변동성을 동반한 상승 전환 추세를 시사한다. 현재 플로키 가격은 0.000073달러(약 0.1044원)로, 이동평균 확산수렴(MACD: Moving Average Convergence Divergence) 지표선인 0 아래에 위치하고 있다. 그러나 히스토그램이 좁아지면서 매수세가 다시 강화되고 있다. 일간 혹은 3일 단위 차트에서 파란선이 빨간선을 상향 돌파하는 골든 크로스 패턴이 나타날 경우, 다음 상승 국면으로 접어들 가능성이 높다.

플로키 가격이 0.00006달러(약 0.0858원) 부근에서 쐐기형 패턴의 하단 지지선을 이탈하고 주봉을 마감할 경우, 상승 모멘텀이 무효화될 가능성이 있다. BBP(Bull Bear Power) 지표는 음수 구간에 머물고 있지만 완만하게 평탄화되는 추세를 보이고 있다. 이는 투자 심리가 약세로 기울었다기보다는 혼조세에 가까운 것으로 해석된다.

만약 플로키의 거래량이 증가하고 MACD 상승 교차가 확인되면서 0.00015달러(약 0.2145원) 이상에서 마감할 경우, 다음 주요 저항선은 0.00011달러(약 0.1573원) 부근이 될 것으로 예상된다. 또한, 하락 쐐기형 패턴의 목표가가 유효할 경우, 추가 상승 목표 구간은 0.00037달러(약 0.5291원) 부근에 형성될 가능성이 있다.

반대로 주간 기준 0.0005달러(약 0.0715원) 이하에서 마감할 경우, 플로키의 상승 전망은 무효화되며 0.00004달러(약 0.0572원) 수준까지 하락할 리스크가 있다.

