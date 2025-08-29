하이퍼리퀴드(HYPE), 급등하며 51$ 돌파… 다음 목표는 65$

핵심 내용

하이퍼리퀴드(HYPE) 가격은 24시간 동안 34% 급등하며 51달러(약 7만882원)를 돌파해 새로운 사상 최고가를 기록했다.

공격적인 바이백(buyback)과 검증인 확장이 시장 심리를 끌어올렸다.

HYPE는 하루 동안 550만 달러(약 76억2,000만 원)의 수익을 창출하며 이더리움(ETH)과 솔라나(SOL)를 넘어섰다.

하이퍼리퀴드(Hyperliquid)의 네이티브 토큰 HYPE는 8월 27일 기준 지난 24시간 동안 34% 이상 급등하며 일일 저점인 44.73달러(약 6만2,040원)에서 치솟아 새로운 사상 최고가인 51.07달러(약 7만882원)를 기록했다. 현재 가격은 44.36달러(약 6만1,325원) 수준이다.

이 폭발적인 랠리로 하이퍼리퀴드(HYPE)의 주간 상승률은 22%를 넘어섰고, 연간 상승률은 무려 1,500%에 가까워지며 암호화폐 시장에서 가장 빠르게 성장하는 자산 중 하나로 자리매김했다.

HYPE의 상승세는 시장 전반의 강세 흐름과 맞물려 나타났다. 비트코인(BTC)은 111,000달러(약 1억5,408만 원, +1.11%)를 회복했으며, 이더리움(ETH)은 24시간 동안 4.31% 상승하며 4,600달러(약 638만 원) 위로 다시 올라서며, 차세대 폭발적 성장 암호화폐로서의 입지를 굳혔다.

바이백(buyback)이 모멘텀을 견인

최근 HYPE의 돌파 상승은 하이퍼리퀴드의 강화된 바이백(buyback, 프로젝트가 자체적으로 토큰을 시장에서 매입해 유통량을 줄이는 방식) 프로그램에 힘입은 것이다. 팀은 최근 수수료 중 바이백에 할당되는 비중을 97%에서 99%로 높였으며, 검증인 세트 역시 24개로 확장했다.

이 조정으로 인해 하이퍼리퀴드 유동성 풀(Hyperliquid Liquidity Pool, HLP)로 흘러가는 비중은 3%에서 1%로 줄어들었고, 더 많은 가치가 HYPE의 시가총액으로 유입되도록 재배분됐다.

Just woke up to Jeff & team raising the Assistance Fund buyback from 97% to 99% of fees and increasing the validator set to 24. A couple thoughts: 1) Reducing HLP fee share from 3% to 1% should create a marginal flow from HLP TVL into HYPE market cap. 2) The perpetual AF bid… pic.twitter.com/H2efcaSBec — Skewga.hl (@skewga_hyper) August 26, 2025

이러한 조치는 사실상 HYPE에 대한 시장의 영구적인 매수세를 강화하는 효과를 낳으며, 팀이 토큰을 저평가된 자산으로 보고 유동성 공급에 재투입하기보다는 보유 가치가 더 크다고 판단하고 있음을 보여준다.

펀더멘털 강세

애널리스트 에일로(Aylo)의 데이터에 따르면, 이 프로토콜은 8월 18일 하루 동안 약 2,900만 달러(약 402억4천만원)의 수익을 창출했으며, 이는 이더리움과 솔라나(SOL)의 일일 수익을 모두 웃도는 수준이었다.

같은 주말 동안 수수료 수익은 연간 환산 기준으로 약 20억 달러(약 2조7,746억원)에 달해 최대 규모의 중앙화 거래소들과 어깨를 나란히 했다. 현물 거래량은 심지어 대표 코인 거래소인 코인베이스(Coinbase)와 바이비트(Bybit)의 합산 활동량을 넘어섰다.

$2B annualized… ON A WEEKEND Oh, and Hyperliquid did more spot volume than Coinbase and Bybit…COMBINED HigherLiquid 🫡 pic.twitter.com/I0vzHINCcD — daz.hl (@MetamateDaz) August 24, 2025

비트코인과 이더리움의 반등

샌티멘트(Santiment)에 따르면, 8월 한 달 동안 1,000 비트코인 이상을 보유한 지갑이 13개 증가해 총 2,087개, 10,000 이더리움 이상을 보유한 지갑이 48개 늘어나 총 1,275개를 기록하며 대형 보유자들의 지속적인 매집이 이어지고 있음을 보여줬다.

📈 Crypto is rebounding nicely, and it starts with Bitcoin's & Ethereum's key stakeholder numbers continuing to grow. 1⃣ 13 More 1K+ $BTC wallets in August (2,087 total)

2⃣ 48 More 10K+ $ETH wallets in August (1,275 total) 🔖 Bookmark & keep track here: https://t.co/N5Ca8FYC9G pic.twitter.com/bIG7XmRdyj — Santiment (@santimentfeed) August 26, 2025

반면 글래스노드(Glassnode)는 다소 신중한 시각을 내놨다. 비트코인 장기 보유자들이 이번 사이클에서 이미 2016~2017년 사이클을 제외한 모든 이전 사이클보다 더 많은 이익을 실현했다며, 이는 매도 압력이 커지고 있음을 시사한다고 분석했다.

또한 비트코인이 현재 연속 273일 동안 공급 물량의 대다수가 이익 상태를 유지하고 있는데, 이는 역사상 두 번째로 긴 기록으로, 이번 사이클이 성숙 단계에 접어들고 있음을 보여주는 지표라고 덧붙였다.

HYPE 가격 분석: 다음은 어디로?

HYPE의 4시간 차트는 강한 거래량에 힘입어 대칭 삼각형 패턴을 명확히 돌파한 모습을 보여주고 있다. RSI(상대강도지수)는 약 69로, 강한 상승 모멘텀을 시사하지만 과매수 구간에 근접하고 있다.

MACD(이동평균 수렴·확산 지표)는 뚜렷한 양(+)의 흐름을 나타내며 상승세 재개를 확인시켜 준다. 밸런스 오브 파워(Balance of Power, 매수·매도 힘의 우위 지표)와 차이킨 머니 플로우(CMF, 자금 유입·유출을 보여주는 지표) 모두 꾸준한 매집을 가리키며, 신규 자금이 시장으로 계속 유입되고 있음을 시사한다.

피보나치 확장선(Fibonacci extension, 기존 추세가 이어질 경우 도달할 수 있는 가격 목표를 계산하는 기술적 지표)을 기준으로 한 돌파 구간의 상방 목표치는 51.60달러(1.618), 56.60달러(2.618), 61.62달러(3.618), 그리고 모멘텀이 이어질 경우 64.72달러(4.236)로 제시된다. 반대로 하방 지지선은 48.50달러(약 6만7,327원)와 돌파 추세선 부근인 46달러(약 6만3,816원)에 위치해 있다.