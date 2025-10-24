하이퍼리퀴드(HYPE) 급등… 10억 달러 트레저리 발표가 촉매로 작용

핵심 내용

하이퍼리퀴드(HYPE)는 거래량과 투자 심리가 동시에 상승하며 강한 반등세를 이어가고 있다.

하루 거래량은 6억 9,000만 달러(약 9,934억 6,200만 원)로 20% 증가했으며, 미결제약정(Open Interest)도 15억 5,000만 달러(약 2조 2,317억 원)까지 확대됐다.

시장에 다시 낙관적인 분위기가 퍼지면서, HYPE는 사상 최고가 돌파를 향한 본격적인 상승 랠리를 준비 중이다.

하이퍼리퀴드 스트래티지(Hyperliquid Strategies)는 HYPE 토큰 매입 계획을 추진하기 위해 약 1억 6,000만 주의 보통주를 발행할 예정이다.

하이퍼리퀴드(Hyperliquid) 탈중앙화 거래소(DEX)의 토큰인 HYPE가 10월 23일 암호화폐 시장 전반의 하락세를 거스르며 12% 급등했다. 이번 상승은 하이퍼리퀴드 스트래티지(Hyperliquid Strategies)가 10억 달러(약 1조 4,398억 원) 규모의 토큰 매입 계획을 발표한 직후 나타난 것이다. 이 소식으로 하이퍼리퀴드(HYPE)는 주간 최저가인 34달러(약 4만 9000원) 수준에서 빠르게 반등했다.

하이퍼리퀴드(HYPE), 10억 달러 규모 트레저리 조성 발표에 반등세

보도 시점 기준, 하이퍼리퀴드(HYPE)는 전일 대비 약 12% 상승한 49.73달러(약 5만 7,500원)로 거래되고 있으며, 35달러(약 5만 원) 지지선에서 반등한 상태다. 현재 하이퍼리퀴드는 주간 주요 저항선을 시험 중이며, 이를 돌파할 경우 추가 상승세가 이어질 가능성이 있다.

이번 하이퍼리퀴드 상승세에는 거래량 급증이 동반됐다. 하루 거래량은 6억 9,000만 달러(약 9,934억 6,200만 원)로 20% 증가했으며, 코인글래스(CoinGlass) 데이터에 따르면 하이프 선물 미결제약정(Open Interest) 또한 20% 늘어난 15억 5,000만 달러(약 2조 2,317억)에 달했다. 이는 투자자들과 트레이더들이 향후 가격 상승 가능성에 낙관적인 전망을 유지하고 있음을 보여준다.

지난주 HYPE의 높은 변동성은 토큰 언락 소식으로 인한 시장 불안이 주요 원인이었다. 그러나 하이퍼리퀴드 스트래티지의 10억 달러(약 1조 4,398억 원) 규모 트레저리 조성 발표가 트레이더들 사이에서 새로운 낙관론을 불러일으켰다. 앞서 하이퍼리퀴드는 9월 아스터(ASTER) 토큰 급등세 속에 관심이 분산되며 가격 압박을 받았으나, 이번 발표 이후 다시 시장의 주목을 받고 있다.

기술적으로 HYPE 가격은 하락 채널 상단 돌파를 시도하며 강세 전환 신호를 보이고 있다. 해당 구간을 확실히 돌파할 경우, 상승세가 이어져 사상 최고가인 60달러(약 8만 6,400원) 재도전이 가능할 것으로 전망된다.

한편, 탈중앙화 암호화폐 거래소 하이퍼리퀴드는 ‘하이퍼리퀴드 개선 제안 3(HIP-3)’을 도입해 무기한 선물 시장 확장을 추진하고 있다. 이번 업그레이드는 하이퍼리퀴드의 인프라를 강화하고, 무기한 거래 시장 전반의 배포 효율성을 최적화하는 것을 목표로 하고 있다.

하이퍼리퀴드 스트래티지, 10억 달러 규모 HYPE 매입 계획 발표

하이퍼리퀴드 스트래티지는 미국 증권거래위원회(SEC)에 최대 10억 달러(약 1조 4,398억 원) 규모의 신규 주식 공모 계획을 제출했다. 이번 자금 조달의 목적은 재무 건전성 강화를 통한 HYPE 토큰의 전략적 매입 지원에 있다.

공시된 S-1 등록 서류에 따르면, 회사는 차단 캐피털 마켓(Chardan Capital Markets)과의 약정형 주식 발행 계약을 통해 최대 1억 6,000만 주의 보통주를 발행할 예정이다. 조달된 자금은 일반 경영 활동 및 HYPE 토큰 매입에 활용될 계획이다.

하이퍼리퀴드 스트래티지는 나스닥 상장사 소넷 바이오테라퓨틱스(Sonnet BioTherapeutics)와 특수목적합병법인 로르샤흐 I LLC(Rorschach I LLC) 간의 진행 중인 합병 절차를 통해 설립되었다. 합병이 완료되면, 양사는 올해 말 새로운 티커로 나스닥에 상장될 예정이다.

리더십 구성은 전 바클레이즈(Barclays) CEO 밥 다이아몬드(Bob Diamond)가 회장으로, 데이비드 샤미스(David Schamis)가 CEO로 취임해 경영 전반을 총괄할 예정이다.

