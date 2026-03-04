혼란한 국제정세 속, 하이퍼리퀴드 독주

최근 국제 정세가 불안정한 가운데, 하이퍼리퀴드(HYPE)가 유독 눈에 띄는 활약을 보이고 있다. HYPE 토큰은 주말 동안 26달러 저점에서 32달러로 약 20% 급등했으며, 이 가격대는 지금까지 유지되고 있다.

지난 몇 주 동안 미국과 이란 간 군사공습 등 지정학적 리스크가 부각되면서, 가상자산과 같은 위험자산은 회피 자산으로 간주되고, 금 가격이 급등하는 모습이 목격됐다. 특히 이란 지도자 사망 소식으로 주말 동안 커뮤니티가 요동칠 때, 하이퍼리퀴드 플랫폼에서의 거래량이 급증한 것이다. 이는 투자자들이 안전자산에 투자하거나 기존 위험자산을 헤지하기 위해 플랫폼을 적극 활용한 것으로 분석된다.

주말 전통 시장이 휴장된 사이, 하이퍼리퀴드에서는 원자재 중심 파생상품 거래가 급증했다. 예를 들어 미국 원유 연동 상품은 전일 대비 6.82% 상승한 87.708달러에 거래됐으며, 금 관련 상품 거래량은 2억 달러를 넘었고, 은 상품 관련 거래량은 5억 달러까지 급증했다.

이번 거래량 급증은 24시간 운영되는 블록체인 기반 시장의 장점이 부각된 사례로 평가된다.

하이퍼리퀴드는 중앙화 거래소와 탈중앙화 거래소의 장점을 결합한 온체인 프로토콜로, 비트코인, 원자재 등 다양한 자산의 파생상품 거래를 지원한다.

이번 주말 파생상품 시장 활성화에는 작년 도입된 HIP-3 업그레이드가 큰 역할을 한 것으로 분석된다. 해당 업그레이드로 특정 자산에 50만 HYPE 토큰을 스테이킹하면 자유롭게 선물 시장을 개설할 수 있게 되면서, 원유, 금, 은, 미국 주식 합성 무기한 선물계약 거래가 가능해졌기 때문이다. 실제로, 주말 동안 관련 시장에서는 총 44억 달러 규모의 거래가 발생했다.

정치적 긴장과 군사 충돌 문제가 주말 동안 발생한 사이, 하이퍼리퀴드는 24시간 운영되는 블록체인 특유의 장점을 발휘하여 쉬지 않는 거래 환경을 제공했다.

물론 HYPE 토큰이 생태계 수수료 및 가스비로 활용되는 만큼, 이번 사태에서 가장 큰 수혜를 누린 것으로 풀이된다. 하이퍼리퀴드 거래량이 늘어남에 따라 토큰 수요도 늘어났고, 그것이 가격으로 고스란히 반영된 셈이다.

그에 따라 HYPE 가격은 주말 동안 20% 가량 급증했고, 수차례 조정이 있었지만 현재까지 동일한 수준이 유지되고 있다. 덕분에 시장 곳곳에서 HYPE 강세론이 목격되고 있다. 실제로 한 투자자는 400만 달러를 들여 14만 개를 매수했다. 또한 비트멕스 공동 설립자 아서 헤이즈는 HYPE 토큰 목표가를 150달러로 제안하기도 했다.

더 크게 발전하는 하이퍼리퀴드, HIP-4 업그레이드 소식

하이퍼리퀴드는 지난달 HIP-4 업그레이드 소식을 발표하며 시장 기대감을 끌어올렸다. 이번 업그레이드로 금, 은, 원유 등 실물자산 연동 선물과 토큰화 상품 외에도 예측시장 기능이 추가될 전망이다.

이를 통해 플랫폼에서 정치, 선거, 스포츠 등 다양한 예측시장에 대한 완전 담보형 계약 베팅이 가능해진다. 현재 예측시장은 폴리마켓이 주도하고 있으나, 하이퍼리퀴드가 참전할 경우 지분 일부만으로도 상당한 성장이 예상된다. 이는 최근 크립토닷컴에서 예측시장을 추가한 추세와도 맥락을 같이 한다.

통상적으로 시장이 어려울 때는 단기적 투기보다는 인프라 프로젝트가 조용히 기반을 구축하기 마련이다. 하이퍼리퀴드의 최근 행보는 이러한 패턴을 그대로 보여주며, 이는 장기적 성장 가능성을 시사한다.

한편, 지금 당장 투자할 코인을 모색하고 있다면 프리세일 코인도 고려할 만하다. 아직 상장되지 않은 프리세일 코인은 외부 환경에 비교적 덜 민감한 편이다.

