이란 분쟁 여파에 암호화폐 거래량 80% 급감

블록체인 정보 분석 기업 TRM 랩스의 보고서에 따르면 최근 미국과 이스라엘의 군사 공격 이후 이란 내 가상자산 거래량이 약 80% 감소한 것으로 나타났다. 거래 활동은 급격히 위축되었으나 전문가들은 이란의 가상자산 인프라가 구조적 건전성을 유지하고 있다고 분석했다.

분석가들은 현재 상황을 생태계의 시스템 붕괴가 아닌 위험 통제 모드로의 전환으로 정의했다. 거래량 급감은 블록체인 네트워크 자체의 근본적인 결함보다는 인터넷 접속 제한과 현지 거래소들이 취한 선제적 보호 조치에 따른 결과로 분석된다.

이란 암호화폐 유출 현황과 거래량 감소 원인 분석

거래량의 80% 감소는 지난 2월 27일에서 3월 1일 사이 집중적으로 발생했다. 이는 2월 28일 시작된 군사 공격 이후 심각한 인터넷 연결 마비가 발생한 시점과 일치한다. 데이터상으로는 인터넷 접속이 물리적으로 제한되면서 사용자들이 거래를 이행하지 못해 시장 활동이 일시적으로 중단된 형태를 보였다.

불안정한 상황 속에서 자본 흐름을 두고 분석 업체 간의 견해 차이도 나타났다. 분석 기업 엘립틱은 이란 최대 거래소 노비텍스에서 자금 유출이 700% 급증했다며 자본 도피 가능성을 제기했다. 반면 TRM 랩스는 노비텍스의 입출금 합계가 약 300만 달러 규모이며 이는 일상적인 운영 범위를 벗어난 수준이 아니라고 반박하며 신중한 입장을 보였다.

TRM 랩스는 최근의 거래 데이터가 대규모 자산 유출보다는 인터넷 차단으로 인해 플랫폼 접속에 어려움을 겪는 사용자들의 상황과 부합한다고 진단했다. 이에 따라 가상자산 유출을 근거로 자본 도피 결론을 내리는 것에 대해 경계했다.

지정학적 압박과 네트워크 차단 상황

가상자산 거래 위축은 연합군의 군사 공격으로 발생한 전반적인 운영 불안정과 궤를 같이한다. 인터넷 접속 제한은 디지털 자산 거래의 물리적 차단점으로 작용하여 개인 투자자들의 주요 접속 경로를 차단했다. 이러한 현상은 지정학적 불안이 발생하는 지역에서 자주 관찰되며 비트코인 등의 안정성이 기반 시설의 신뢰성과 충돌하는 양상을 보인다.

이란 가상자산 시장을 향한 규제 압박도 거센 상황이다. 미국 당국은 제재 회피 여부를 확인하기 위해 스테이블코인 발행사와 중앙화 거래소를 집중적으로 감시하고 있다. 글로벌 플랫폼들이 해외자산통제국(OFAC) 기준을 준수하기 위해 이란 IP 주소를 차단함에 따라 외부적인 압박에 따른 자금 이동의 제약이 더욱 심화되었다.

구조적 건전성 수호와 위험 관리 전략

심각한 거래량 감소에도 불구하고 TRM 랩스는 현재 이란 가상자산 생태계가 위험 관리 상태에 있다고 평가했다. 현지 주요 플랫폼들은 지급 능력을 보존하기 위해 방어적인 조치를 시행하며 운영 상태를 유지하고 있다. 이란 중앙은행은 노비텍스, 월렉스, 탭딜 등 주요 거래소에 테더(USDT)와 이란 리알화 간의 거래를 일시적으로 중단하도록 지시했다.

해당 거래가 재개되었을 때 매수·매도 주문의 깊이가 얕아지고 가격 괴리 현상이 발생하는 등 유동성 저하가 관찰되었다. 그러나 거래소들이 일괄 출금 방식을 활용하고 사용자에게 위험 주의보를 발령하며 대응한 점에 확인되었다. 이는 시장 실패에서 나타나는 유동성 위기나 파산이 아니라 접속 제한과 보호를 위한 중단 조치에 따른 결과로 분석된다.

이란 가상자산 거래 동결에 따른 자금 유출 분석의 한계

전문가들은 인터넷 연결이 안정화되기 전까지는 공포에 의한 자본 도피와 일상적인 운영 자금 흐름을 구분하기 어려울 것으로 내다봤다. 현재 지표는 자산의 혼란스러운 투매보다는 거래 활동의 동결을 가리키고 있다. 네트워크 구조가 건전하게 유지된다면 통신망이 복구된 이후 현지 거래소들이 정상 운영을 재개할 가능성이 크다.

시장 감시 기관과 규제 준수 기업들은 거래소 서비스의 완전한 복구 시점을 주시하며 이번 유동성 위축이 이란 가상자산 경제에 장기적인 타격을 입혔는지 평가할 계획이다. 엘립틱과 TRM 랩스 등 주요 분석 기업 간의 시각 차이는 분쟁 지역의 제재 관할권을 감시하는 업무가 복합적인 성격을 띠고 있음을 보여준다.

