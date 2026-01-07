골드만삭스 상향 조정에 코인베이스(COIN) 주가 8% 급등, 향후 전망은?

핵심 내용

골드만삭스의 매수 의견 상향은 코인베이스의 사업 구조가 단순 거래소를 넘어 종합 금융 플랫폼으로 진화 중임을 시장에 재확인시켰다.

주식·예측시장·인프라 매출 비중 확대는 중장기 성장 스토리의 핵심 변수로 작용하고 있다.

코인베이스(COIN) 주가가 1월 5일 글로벌 투자은행 골드만삭스의 투자의견 상향 조정 소식에 힘입어 하루 만에 8% 급등했다.

골드만삭스는 최신 보고서에서 토큰화(tokenization), 가상자산 인프라, 예측 시장 분야의 성장 가능성을 코인베이스의 핵심 성장 동력으로 제시하며 긍정적인 전망을 내놨다.

이번 주가 급등은 코인베이스가 2026년을 목표로 ‘애브리싱 익스체인지(everything exchange)‘로 도약하겠다는 전략을 추진하는 가운데 나왔다는 점에서 시장의 주목을 받고 있다.

골드만삭스, 코인베이스(COIN) 목표주가 상향

2025년을 부진한 흐름으로 마무리했던 코인베이스의 주가가 새해 들어 투자자들의 매수세를 다시 끌어들이고 있다. 코인베이스 주가는 1월 5일 종가 기준 254 달러에 마감했으며, 연초 이후 상승률은 10.56%까지 확대됐다.

이번 랠리의 직접적인 촉매는 골드만삭스의 투자의견 상향이다. 골드만삭스는 코인베이스에 대해 매수 의견을 제시하며, 최근 잇따른 신제품 출시와 함께 인프라 관련 매출 비중이 확대되고 있다는 점을 긍정적으로 평가했다.

골드만삭스는 이러한 변화가 코인베이스의 장기 성장 전망을 강화하고 있다며, 중장기적으로 실적 안정성과 사업 확장성이 동시에 개선될 가능성이 크다고 분석했다.

GS upgrade $COIN from neutral to BUY.

"Selectively more optimistic on crypto."

"Shift to structural growth through growing derivatives business, best-in-class crypto infrastructure businesses, and new, secularly growing products, particularly tokenization/prediction markets" pic.twitter.com/9vuBZR1ICX — matthew sigel, recovering CFA (@matthew_sigel) January 5, 2026

골드만삭스는 코인베이스의 목표주가를 303 달러로 제시했다. 이는 최근 저점인 225 달러 안팎 대비 약 34%의 추가 상승 여력을 의미한다.

이번 상향 조정은 코인베이스가 지난해 12월 발표한 신규 거래 서비스 확대 전략을 반영한 결과다. 코인베이스는 미국 주식 거래, 예측 시장, 파생상품, 고도화된 은행 서비스 등으로 사업 영역을 넓히며 ‘종합 거래 플랫폼’으로의 전환을 추진하고 있다.

골드만삭스는 이러한 신규 사업 부문이 현재 코인베이스 전체 매출의 약 40%를 차지하고 있으며, 이는 5년 전 5% 미만 수준에서 크게 증가한 수치라고 분석했다. 은행 측은 이 같은 매출 구조 변화가 코인베이스의 성장 기반을 한층 다각화하고 있다고 평가했다.

COIN, 자체 플랫폼에서 COIN 주식 거래 개시

코인베이스의 자사 주식 COIN이 코인베이스 플랫폼 내에서 직접 거래되기 시작했다. 이는 코인베이스가 암호화폐를 넘어 주식 거래까지 포괄하는 플랫폼으로 본격 확장할 준비가 됐음을 보여주는 상징적 행보로 평가된다.

코인베이스 CEO 브라이언 암스트롱(Brian Armstrong)은 X 채널을 통해 “기분 좋다(feels good)”는 짧은 메시지로 이 소식을 자축했다.

일부 이용자들은 “기존 증권사 계좌를 두고 굳이 코인베이스에서 주식을 살 이유가 있느냐”고 물었지만, 암스트롱은 하나의 플랫폼에서 다양한 금융 상품을 이용할 수 있도록 하는 게 회사의 핵심 전략이라고 답했다.

그에 따르면 코인베이스는 암호화폐 거래를 넘어 저금리 대출, 보상 강화 신용카드, 거의 즉각적인 글로벌 송금 서비스 등 종합 금융 서비스로의 사업 확대를 준비하고 있다.

암스트롱은 전통 증권사는 주식 거래에 초점을 맞추고 있지만, 현대의 이용자들은 투자·결제·금융 서비스를 통합한 올인원 플랫폼을 원한다고 강조했다. 이번 COIN 주식 거래 개시는 코인베이스가 ‘모든 금융을 아우르는 거래소(everything exchange)’로 나아가는 과정의 일환으로 해석된다.

