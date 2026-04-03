이란, 호르무즈 해협 통행료로 암호화폐·위안화 수용

이란이 호르무즈 해협에 대한 공식 통행료 시스템을 구축하여 주목받고 있다. 블룸버그가 4월 1일 보도한 내용에 따르면, 해협을 통과하는 선박은 중국 위안화 및 스테이블코인을 지불하고 이란 해군의 호위를 받을 수 있게 된다.

이 시스템은 이슬람혁명수비대(IRGC)와 연계된 중개 기관을 통해 운영되며, 각 국가에 1~5등급의 우호도 점수를 부여하는 방식으로 관리된다. 선박 운영사는 미리 서류를 제출해 지정학적 심사를 받아야 하며, 이후 VHF 무전 패스코드를 받은 뒤 IRGC 해군의 호위를 받을 수 있는 것으로 알려졌다. 보도에 따르면 이미 두 척의 선박이 위안화로 비용을 납부했으며, 유조선 통행료는 배럴당 1달러에서 시작하는 것으로 전해졌다.

A draft proposal to let Iran collect transit fees in the Strait of Hormuz has been prepared and would be sent to parliament’s research center next week for legal review, an Iranian lawmaker said on Thursday. Mohammadreza Rezaei Kouchi said he had prepared the draft jointly with… — Iran International English (@IranIntl_En) March 26, 2026

이번 조치는 과거 이란이 보여온 비공식적 봉쇄 압박과는 구조적으로 다른 형태일 가능성으로 주목하고 있다. 특히 준관영 파르스통신은 이란 의회가 통행료 부과 법안을 승인했다고 보도했으며, 모하마드레자 레자에이 쿠치 의원은 “우리가 해협의 안전을 제공하고 있으며, 선박과 유조선이 이러한 비용을 지불하는 것은 자연스러운 일”이라고 언급했다. 이는 이란이 제재로 인해 제약된 지역에서 수익을 확보하기 위한 전략으로 해석된다. 그리고 암호화폐 및 위안화 결제 체계를 임기응변이 아닌 지속가능한 제도적 수단으로 공식화하고 있다는 분석이 나온다.

암호화폐 통행료: 결제 메커니즘은 어떻게 작동하나

블룸버그 보도에 따르면, 호르무즈 해협 통과를 원하는 선박 운영사는 선박 소유 기록, 국적 등록 정보, 화물 적재 목록, 목적지 항구, 승무원 명단, AIS 추적 데이터를 IRGC와 연계된 중개 기관에 제출해야 한다.

이후 IRGC 해군 산하 호르모즈간 사령부가 제재 여부 및 지정학적 검토를 진행한다. 이 과정에서 선박 소유나 화물이 미국, 이스라엘, 적대국으로 분류된 국가와 연관돼 있는지 확인하게 된다. 통과가 승인되면 VHF 무전을 통해 패스코드가 전달되며, 이후 해협 구간에서 해군 호위가 제공된다.

이번 결제 방식은 의도적으로 설계된 것으로 보인다. 위안화는 스위프트 달러 결제 시스템을 완전히 벗어나 정산이 가능하며, 스테이블코인은 USDT·USDC로 표시될 경우 기술적으로는 달러 가치를 기준으로 하지만, 중개은행 시스템을 우회하는 블록체인 기반 전송 방식을 사용하기 때문이다.

블룸버그는 최소 두 척의 선박이 위안화로 결제를 완료했으며, 특히 유조선이 우선 대상 화물로 분류된다고 전했다. 유조선 통행료에서는 배럴당 1달러 수준의 시작가가 제시된다. 이는 200만 배럴을 운송하는 대형 원유운반선 한 척이 통과 시, 약 200만 달러의 통행료를 낼 수 있음을 의미한다. 전 세계에서 호르무즈 해협을 통과하는 원유·가스 거래량은 무려 20%에 달하므로, 이 조치가 본격화되면 수익이 빠르게 확대될 수 있다.

이란이 비트코인이나 이더리움보다 스테이블코인을 선호하는 이유는, 실질적인 합리성으로 풀이된다. 스테이블코인은 청구서와 결제 사이 가격 변동성이 없다. 따라서 수취 측 입장에서는 사실상 달러 송금과 유사한 효과를 가지면서도, 달러 결제 시스템 바깥에서 운용될 수 있기 때문이다.

사실 이런 방식은, 미국 해외자산통제국이 스테이블코인 발행사를 압박하여 차단하려 했던 문제이기도 하다. 따라서 호르무즈 통행료 체계가 확산되면, 향후 테더 및 서클 등 주요 스테이블코인 발행사에 직접적인 집행 압력이 가해질 수 있다는 분석도 나온다.

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