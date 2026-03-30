‘1달러 비트코인’ 전도사 다빈치 제레미, 돌연 “매도해라” 변심

비트코인이 1달러였던 시절 “단돈 1달러라도 사두라”고 권고하며 가상자산 업계의 전설이 된 칠레 출신 소프트웨어 개발자 다빈치 제레미(Davinci Jeremie)가 입장을 완전히 뒤집었다. 10년 넘게 비트코인의 가장 강력한 옹호자였던 그가 이제는 투자자들에게 “보유 자산을 매도하라”는 경고를 보내고 나선 것이다.

제레미의 이 같은 변심은 비트코인이 2025년 10월 고점 대비 크게 하락하며 횡보하고 있는 시점에 나왔다는 점에서 시장에 작지 않은 파장을 일으키고 있다. 2026년 1분기를 지나고 있는 현재, 암호화폐 공포탐욕 지수는 42(공포) 수준을 기록하며 시장 전반에 깔린 신중한 분위기를 반영하고 있다.

다빈치 제레미가 누구길래… 그의 경고에 주목해야 하는 이유는?

온라인에서 ‘Davincij15’로 활동하는 제레미는 비트코인 가격이 개당 약 1달러였을 때 처음 매수한 초기 투자자다. 그는 2013년 5월, “비트코인 업데이트 – 제발 1달러어치라도 사두세요!”라는 제목의 유튜브 영상을 통해 일약 스타덤에 올랐다.

당시 그의 논리는 명확했다. “1달러를 잃는 것은 사소한 일이지만, 10년을 보유한다면 인생을 바꿀 수익을 줄 잠재력이 있다”는 비대칭적 위험 구조를 강조한 것이다. 영상 업로드 당시 비트코인 가격은 약 116.75달러였으며, 그의 조언을 따라 2021년 고점(약 61,000달러)까지 보유한 투자자들은 52,000% 이상의 수익률을 기록했다.

이러한 독보적인 과거가 그의 이번 ‘매도 경고’에 무게를 실어준다. 비트코인이 두 자릿수 가격일 때부터 여섯 자릿수에 도달할 때까지 10년 이상 신념을 지켜온 1세대 인물이 공개적으로 포지션 정리를 언급하는 것은 시장에 매우 중요한 심리적 데이터가 된다. 그는 단순히 관심을 끌기 위해 반대 의견을 내는 늦깎이 투자자가 아니기 때문이다.

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다빈치 제레미의 매도 신호: 무엇이 그의 신념을 꺾었나?

최근 더 스트리트(The Street)와의 인터뷰에서 제레미는 현재 시장 구조를 움직이는 힘에 대해 자신의 견해를 밝혔다. 그의 분석 핵심은 기술적 지표의 악화뿐만 아니라, 거대 자본 세력이 개인 투자자들을 희생시키며 의도적으로 물량을 매집하고 있다는 점에 있다.

제레미는 특히 트럼프 일가의 영향력을 언급하며 다음과 같이 주장했다.

“트럼프 일가가 암호화폐 가격을 떨어뜨려 자신들이 원하는 만큼 물량을 확보하려 한다는 사실은 명백하다.”

그는 초고액 자산가들은 5~10년 단위의 긴 주기로 움직이는 반면, 대부분의 개인 투자자들은 12~24개월 내의 단기 수익에 집착한다는 점을 지적했다. 빠른 시간 내에 백만장자가 될 것이라는 기대에 대해 그는 “세상은 그렇게 돌아가지 않는다”며 일침을 가했다.

특히 그는 2025년 10월 10일 발생한 대폭락 사건에 주목했다. 당시 비트코인은 단 몇 시간 만에 12만 2,000달러에서 10만 5,000달러로 추락했고, 190억 달러 이상의 레버리지 포지션이 청산되며 160만 개 이상의 트레이더 계좌가 폐쇄되었다. 제레미는 이를 단순한 시장 조정이 아니라, 권력층이 개인 투자자들을 털어내고 낮은 가격에 매집하기 위해 정교하게 설계한 조작된 움직임이라고 판단하고 있다.

그는 비트코인이 단기간에 회복될 가능성에 회의적이다. 최상의 시나리오조차 이전 역대 최고가를 회복하는 수준에 그칠 뿐, 그 이상의 유의미한 상승은 어려울 것으로 내다봤다. 수년간 비트코인이 10만 달러에 도달할 것이라고 예언해왔던 그가 막상 10만 달러를 돌파했을 때 “전혀 흥분되지 않았다”고 고백한 점은 그의 신념이 얼마나 크게 변했는지를 보여주는 가장 명확한 신호다.

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