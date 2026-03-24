스트래티지(Strategy), 비트코인 추가 매집 위해 441억 달러 자본 조달… 시장 하락기 ‘역발상’ 승부수

나스닥 상장사 스트래티지(Strategy, MSTR)가 비트코인 매집 프로그램을 가속화하기 위해 441억 달러 규모의 신규 자본 조달 계획을 공식 발표했다. 2025년 말 고점 대비 비트코인 가격이 약 40% 조정을 받고 있는 가운데 나온 이번 결정은 시장의 공포를 기회로 삼는 파격적인 역발상 확장 전략으로 풀이된다.

이번 이니셔티브는 기업 재무 운영의 차원을 한 단계 높인 것으로, 주식 자본 시장과 현물 자산 가격 사이의 괴리를 활용해 저평가된 유통 물량을 대거 흡수하는 것이 핵심이다. 비급등기에도 기업의 확신은 흔들리지 않는 모습이다.

스트래티지는 자사 주식의 프리미엄을 활용해 현물 매입 자금을 조달함으로써 주당 비트코인 가치를 지속적으로 높이는 ‘능동적 축적 메커니즘’으로 회사를 변모시키겠다는 구상이다.

🚨NEW: STRATEGY ANNOUNCES $42B ATM PROGRAMS FOR MORE $BTC PURCHASES@Strategy has filed an 8-K announcing two simultaneous At-The-Market equity programs: – $21 billion $MSTR ATM

– $21 billion $STRC ATM …giving the firm a combined $42 billion in fresh capital raise capacity.… pic.twitter.com/rQoaZeOjjX — BSCN (@BSCNews) March 23, 2026

‘프리미엄 엔진’ 가동… 주식 발행으로 비트코인 가치 증대

441억 달러 전략의 핵심은 회사의 기업 가치가 보유한 비트코인의 순자산가치(NAV)보다 높게 평가받는 ‘프리미엄’에 있다. 스트래티지는 이 프리미엄을 이용해 기관 투자자로부터 자금을 조달하고 이를 비트코인 매입에 투입한다. 시장이 회사의 미래 매집 능력을 현재 장부가치보다 높게 평가하는 한, 이 재무 전략의 수학적 엔진은 유효하게 작동한다.

시장 전문가들은 이번 조달 규모가 2026년 중반으로 예상되는 사이클 변동성 이전에 매집 속도를 극대화하기 위해 설계된 것으로 분석한다. 암호화폐 시장의 침체에도 불구하고 전환사채(CB) 시장이 여전히 열려 있다는 점을 이용해 장기 자금을 확보하고 저점 매수에 나서는 ‘지능적 레버리지’ 모델의 전형을 보여준다는 평가다.

With $STRC under par for the whole week, the focus shifts back to $MSTR for Strategy to raise capital to buy Bitcoin. I fully expect to see that Strategy have purchased more Bitcoin this week, but it'll be a much smaller amount compared to recent weeks. Any purchases at these… pic.twitter.com/sLj0Do1PZc — David Lawrence (@d_1awrence) March 21, 2026

441억 달러라는 천문학적인 자금은 현물 시장의 수급 역학을 완전히 뒤흔들 수 있는 규모다. 비트코인 가격이 고점인 12만 6,200달러에서 내려와 7만 5,000달러 부근에서 횡보 중인 현재 시세를 기준으로 볼 때, 이 자금은 이론적으로 58만 개 이상의 비트코인을 시장에서 사라지게 할 수 있다. 이는 유동 물량의 상당 부분을 차지하며, 일반적인 ETF 유입을 넘어서는 강력한 희소성 쇼크를 유발할 가능성이 크다.

카프리올 인베스트먼트(Capriole Investments)의 데이터에 따르면, 2026년 초 기관의 비트코인 매입량은 이미 신규 채굴 공급량을 76% 초과했다. 단일 기업의 매수세가 전체 채굴 네트워크의 일일 생산량을 압도하게 될 경우, 비트코인 프로토콜의 프로그래밍된 희소성은 유례없는 스트레스 테스트에 직면하게 될 전망이다.

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하이 리스크·하이 리턴… 비트코인 가격에 묶인 운명

공격적인 매집 전략은 강력한 수요 하한선을 제공하지만, 동시에 집중된 리스크를 수반한다. 스트래티지의 공격적인 레버리지 사용은 회사의 재무제표를 비트코인 가격 성과와 떼려야 뗄 수 없는 관계로 만든다. 하락장이 장기화될 경우 전환사채 상환 압박이 커질 수 있으나, 사측은 만기 구조를 먼 미래로 설정해 강제 청산 연쇄 반응을 피하도록 설계했다.

공매도 세력들은 순자산가치(NAV) 대비 프리미엄이 붕괴될 것에 베팅하며 주가를 압박해 왔으나, 비트코인 가격이 반등할 때 발생하는 숏 스퀴즈(Short Squeeze) 리스크로 인해 오히려 역풍을 맞는 경우가 많았다.

투자자들은 이 전략이 ‘비트코인의 장기 상승률이 자본 조달 비용을 압도할 것’이라는 방향성 베팅에 회사의 명운을 걸고 있다는 점을 유의해야 한다.

I'm struggling to wrap my head around #STRC's potential. I know it's huge. I know it's going to continue to get bigger. I know that for every STRC share sold, Strategy sells 3 shares of MSTR. I know that as their balance sheet increases, their ability to raise credit… https://t.co/LaCpYb4PeE — David Lawrence (@d_1awrence) March 10, 2026

이번 자본 조달은 기관의 비트코인 수용이 확산되는 배경 속에서 이루어졌다. 미국 비트코인 ETF 시장의 운용 자산(AUM)은 1,030억 달러로 45% 성장했으며, 기관 보유 비중은 24.5%까지 상승했다. 개인 투자자들이 40% 조정에 공포를 느끼는 사이 전문 투자자들은 규제된 투자 수단을 통해 비중을 확대하고 있는 셈이다.

글로벌 차원의 신뢰도 공고해지고 있다. 체코 중앙은행이 비트코인을 예비 자산으로 검토 중이라는 소식과 전 세계 2만 2,200개 이상의 가맹점 결제 지원 등 사용처 확대가 이어지고 있다. 코인엑스(CoinEx) 애널리스트들은 기업 재무 가산과 국가적 관심이 맞물리며 2026년 말 비트코인 가격이 18만 달러에 도달할 것으로 내다봤다. 441억 달러를 선제적으로 확보한 스트래티지는 다음 사이클에서 비트코인 유동성의 거대한 ‘블랙홀’ 역할을 할 것으로 보인다.

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