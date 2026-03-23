사이렌 코인, AI 에이전트 전환 후 150% 폭등… 하락장 뚫고 신고가 경신

최근 BNB 체인 기반의 자율형 AI 에이전트로 리브랜딩한 탈중앙화 금융(DeFi) 프로토콜 사이렌 코인(SIREN)이 지난 3월 22일, 하루 만에 156% 폭등하며 역대 최고가인 2.57달러를 기록했다.

이번 파격적인 상승 랠리는 두 가지 핵심 촉매제에 의해 주도되었다. 첫째는 최근 암호화폐 시장의 화두로 떠오른 ‘에이전틱 웹3(Agentic Web3)’ 분야로의 성공적인 전략적 피벗이며, 둘째는 주요 거래소의 무기한 선물 상장에 따른 숏 스퀴즈 효과다.

비트코인을 비롯한 주요 자산들이 거시 경제 압박으로 주춤하는 사이 사이렌 코인은 시장 흐름과 디커플링되며 최근 30일간 630% 이상의 경이적인 수익률을 기록 중이다.

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단순 DeFi에서 AI 에이전트로… ‘SirenAIAgent’가 바꾼 판도

사이렌 코인은 이제 단순한 디파이 코인을 넘어 ‘SirenAIAgent’ 브랜드 아래 AI 에이전트 인프라로 완전히 탈바꿈했다.

플랫폼은 서로 다른 성향을 가진 두 가지 AI 페르소나에 의해 구동된다.

골든 페르소나(Golden Persona): 보수적이고 데이터에 기반한 리스크 분석 및 감사를 담당한다.

크림슨 페르소나(Crimson Persona): 공격적이고 역동적인 성향으로 고위험·고수익 트레이딩 기회를 포착한다.

이러한 듀얼 에이전트 구조는 단순히 밈에 의존하던 기존 방식에서 벗어나 실질적인 기술력을 입증했다는 평가를 받는다.

특히 BNB 체인의 ‘밈 유동성 지원 프로그램’ 선정과 DWF 랩스(DWF Labs)의 전략적 투자, 전체 공급량의 26%에 달하는 대규모 토큰 소각이 맞물리며 강력한 공급 쇼크를 유발했다.

$SIREN just doubled its market cap today to over $1.2B after being listed on Binance Futures, Binance Alpha, and Hashkey. pic.twitter.com/N3VgoR60jh — CoinGecko (@coingecko) March 22, 2026

기술적 요인 외에도 파생상품 시장의 등장이 시세를 견인했다. MEXC 등 주요 거래소에 무기한 선물 상품이 출시되면서 기관 자금과 전문 트레이더들이 대거 유입되었다.

랠리 초기, 하락에 베팅했던 공격적인 숏 포지션들이 가격 상승과 함께 강제 청산되면서 시세는 심리적 저항선인 2.00달러를 단숨에 돌파했다.

다만 전문가들은 현재의 상승이 현물 수요보다는 레버리지에 의한 비중이 크다는 점을 경고하고 있다. 가격 상승과 함께 미결제약정(OI)이 급증하고 있어 추세의 힘은 강하지만, 모멘텀이 둔화될 경우 급격한 디레버리징으로 인한 변동성 확대에 주의해야 한다는 분석이다.

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사이렌 코인 기술적 분석: 과매도 신호와 하락 다이버전스 경계

신고가 경신 이후 SIREN은 새로운 가격 발견 단계에 진입했으나, 기술 지표들은 주의 신호를 보내고 있다.

MFI(자금흐름지수) 과열: 현재 MFI 수치는 82.96으로 극심한 과매수 구간에 머물고 있다. 과거 이 수치에 도달했을 때마다 수일간의 가격 조정이 뒤따랐던 만큼 단기 차익 실현 매물 출회 가능성이 높다.

하락 다이버전스 포착: 가격은 계속해서 고점을 높여 2.57달러(최고점 부근)까지 치솟았으나, 자금 유입 강도를 나타내는 CMF(차이킨 자금 흐름) 지수는 오히려 낮아졌다. 이는 가격 상승을 뒷받침하는 자본의 힘이 약해지고 있다는 ‘하락 다이버전스’ 신호로 해석될 수 있다.

향후 시나리오는 두 갈래로 나뉜다. 상승 세력이 2.20달러 위에서 가격을 방어하며 과매수 상태를 해소할 경우 3.00달러를 향한 추가 랠리가 가능하지만, 저항에 부딪힐 경우 1.50달러 지지선까지 회귀할 위험이 있다.

현재 비트코인과 이더리움이 횡보하는 정체된 시장에서 SIREN은 독보적인 유동성 블랙홀 역할을 하고 있다. 거시 경제적 안전 자산으로서의 매력보다는 ‘AI’라는 확실한 개별 모멘텀이 자금을 끌어들이고 있는 형국이다.

향후 아비트럼(Arbitrum) 및 폴리곤(Polygon) 생태계 확장과 관련한 거버넌스 투표 결과가 다음 촉매제가 될 전망이다. 주말까지 2.00달러 선을 수성하느냐가 이번 랠리의 지속 여부를 결정지을 것으로 보인다.

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