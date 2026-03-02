피로 물든 코인 시장… 4,800억원 증발 속 리플(XRP) 롱 포지션 직격탄

지난 24시간 동안 가상자산 시장을 덮친 급락세로 인해 약 3억 5,800만 달러(약 4,800억 원) 규모의 포지션이 강제 청산되었다. 특히 가격 상승에 베팅했던 리플(XRP) 롱 포지션 트레이더들이 막대한 타격을 입었다. 시장 전반이 뚜렷한 방향성을 잃고 흔들리는 가운데 레버리지 물량이 연쇄적으로 쏟아지며 변동성을 극대화하고 있다.

이번 대규모 청산 사태가 주요 지지선을 위태롭게 맴돌고 있는 XRP의 향후 가격 흐름에 어떤 나비효과를 불러올지 전 세계 투자자들의 이목이 집중되고 있다.

3억 5,800만 달러 청산의 늪… ‘건강한 조정’을 위한 뼈아픈 대가

데이터 분석 플랫폼 코인글래스(CoinGlass)에 따르면 지난 하루 사이 가상자산 시장 전체에서 발생한 강제 청산 규모는 3억 5,800만 달러에 달한다. 시장이 일시적인 조정을 넘어 하락세로 가닥을 잡자, 반등을 노리고 진입했던 레버리지 물량이 버티지 못하고 터져버린 것다. 이러한 대규모 청산은 매도가 매도를 부르는 연쇄 청산의 악순환을 낳았다.

이 중에서도 XRP 트레이더들의 상처가 유독 깊다. 해당 기간 XRP 관련 청산액은 총 606만 달러로 이 중 롱 포지션 청산액(444만 달러)이 숏 포지션(162만 달러)을 압도했다. 1.40달러 방어선이 속절없이 뚫리고 1.34달러까지 가격이 밀리는 과정에서 지금이 바닥이라 믿었던 투자자들의 기대가 강제 종료로 꺾인 셈이다. 비트코인(BTC)과 이더리움(ETH) 등 대장주들 역시 도합 1억 7,000만 달러가 넘는 롱 포지션이 공중분해 되었다.

하지만 역설적이게도 이러한 핏빛 청산은 시장의 구조적 측면에서 건강한 조정으로 해석되기도 한다. 과도하게 쏠려 있던 롱 포지션, 즉 ‘레버리지 거품’이 강제로 터져나가면서 비정상적으로 높았던 선물 시장의 펀딩비가 중립 수준으로 리셋되었기 때문이다. 이는 시장의 상승을 무겁게 짓누르던 악성 매물이 소화되었음을 의미하며 향후 1.40달러를 재돌파할 때 훨씬 더 가벼운 움직임으로 상승할 수 있는 발판이 마련된 것으로 볼 수 있다.

더보기: 2026년 저평가 코인 추천 | 지금 사기 좋은 코인 · 장기투자 코인 가이드

XRP 가격 전망: 1.40달러 재탈환인가, 1.13달러 붕괴인가

현재 XRP는 1.35달러 부근에서 힘겨운 줄다리기를 하고 있다. 엎친 데 덮친 격으로 거래량은 전일 대비 36% 이상 쪼그라든 27억 2,000만 달러를 기록하며 매수 심리가 차갑게 식어버렸음을 보여준다. 기술적 분석으로 볼 때, XRP가 1.50달러를 회복하기는커녕 1.40달러 아래에 갇혀 있는 시간이 길어질수록 하방 압력은 눈덩이처럼 불어날 수밖에 없다.

현재의 약세 모멘텀을 이겨내지 못하고 심리적 마지노선인 1.13달러 지지선마저 붕괴된다면 낙폭은 걷잡을 수 없이 커진다. 최근 고래들이 수천만 달러 규모의 XRP를 거래소로 옮기고 있다는 점도 시장을 짓누르는 불안 요소다. 다만, XRP가 국내 시장에서 거래량이 폭발하는 ‘국민 코인’이라는 점을 간과해선 안된다. 표면적으로는 고래들의 거래소 자금 이동이 매도 압력으로 읽히지만 반대로 생각하면 1.27달러 부근과 같은 주요 지지선에 대규모 지정가 매수를 깔아두기 위한 유동성 확보 차원일 수도 있다. 국내 거래소에서 역프리미엄이 해소되고 다시 매수세가 붙는다면 이는 강력한 반전 시그널이 될 수 있다.

일부 분석 매체들은 현재 시점이 지루한 약세장의 끝자락인 투매 구간일 수 있다고 진단한다. XRP가 1.27달러~1.40달러 박스권을 악착같이 지켜내고 기관의 저가 매수 자금이 유입된다면,단기적으로 1.60달러를 향한 강한 반등 장세가 펼쳐질 수 있다.

결국 단기적인 운명은 1.40달러 재탈환 여부에 달려 있다. 이 고지를 거래량과 함께 뚫어낸다면 시장의 공포는 빠르게 진정되겠지만 실패한다면 기나긴 조정의 터널을 각오해야 할 것이다.

XRP를 비롯한 주요 알트코인들이 레버리지 청산과 거시 경제의 파도 속에서 고전하는 가운데, 일부 발 빠른 투자자들은 아직 거래소에 상장되지 않은 초기 프로젝트로 눈길을 돌리고 있다.

이미 불붙은 차트의 극심한 변동성을 피하고 프로젝트의 가장 초기 단계에 진입해 상장 시점의 폭발적인 수익을 노리는 프리세일(사전 판매) 생태계가 대안으로 떠오르는 이유다. 다만, 프리세일은 옥석 가리기가 무엇보다 중요한 고위험·고수익 영역인 만큼 철저한 정보 분석이 필수적이다.

현재 글로벌 스마트 머니가 집중되고 있는 2026년 유망 프리세일 코인 추천 및 심층 분석 가이드에서 다음 상승장을 주도할 숨은 진주를 미리 확인해보자.

면책 조항: 코인스피커는 공정하고 투명한 보도를 제공하기 위해 노력합니다. 이 기사는 정확하고 시의적절한 정보를 제공하는 것을 목표로 하며, 재정 또는 투자 조언으로 간주되어서는 안 됩니다. 암호화폐 시장은 매우 빠르게 변동할 수 있으므로, 이 콘텐츠를 기반으로 어떠한 결정을 내리기 전에 반드시 별도의 조사를 수행하시기 바라며, 필요 시 전문가와 상담할 것을 권장합니다.