리플 상승세, 암호화폐 큰손 제임스 윈의 매수 행보와 연관되나?

핵심 내용

트레이더 제임스 윈(James Wynn)이 대규모 리플(XRP) 투자 사실을 공개한 뒤 XRP 가격이 2.60달러(약 3,729원)를 상향 돌파했다.

윈의 게시물은 조회수 60만 건을 기록하며 주말 매수세를 자극했고, XRP는 수요일 저점 2.30달러(약 3,299원) 대비 12% 이상 오르며 3거래일 연속 상승세를 이어가고 있다.

10월 29일, 리플(XRP) 가격이 2.60 달러(약 3,729원)를 돌파하며 10일 만에 최고가를 기록했다. 지난주 수요일에 약 2.30 달러(약 3,299원) 근처에서 바닥을 형성한 이후, 주말 동안 XRP는 꾸준한 상승 흐름을 보였다. 이번 5% 상승세는 저명한 가명 트레이더인 제임스 윈(James Wynn)의 게시물과 맞물렸다. 그는 곧 있을 리플 투자 움직임을 예고했다.

리플 가격, 제임스 윈이 촉발한 시장 열풍 아래 2.60 달러 돌파

리플(XRP)은 3거래일 연속 상승을 향하고 있다. 일요일 종가가 2.60달러(약 3,729원)를 상회하여, 누적 상승폭은 12%를 넘어섰다. 43만 5천 명에 달하는 팔로워를 보유한 제임스 윈(James Wynn)이 남긴 게시물은 12시간 만에 약 60만 회 조회되며, XRP가 글로벌 은행 시스템을 뒤흔들 수 있는 잠재력을 갖고 있다는 언급과 함께 자금 유입 기대감을 키웠다.

I’ve spent the last 24hrs going down the rabbit hole of $XRP. I have decided to invest a SIGNIFICANT portion into XRP. ($25..+) I believe it could revolutionize the banking systems. It’s a gamble, as all investments are. Whether you are Team XRP or not. I want everyone to… — James Wynn (@JamesWynnReal) October 25, 2025

제임스 윈은 과거 큰 수익과 동일한 수준의 큰 손실을 동시에 남겨온 고위험 투자의 대표적 인물로 암호화폐 커뮤니티에서 잘 알려져 있다. 그의 게시물과 리플 반등 타이밍이 맞물린 점을 고려하면, 트레이더들이 그의 시장 전망에 반응하며 심리적 촉매제 역할을 한 것으로 풀이된다.

코인마켓캡(CoinMarketCap) 데이터에 따르면, 리플 거래량이 4.5% 감소해 39억 달러(약 5조 5,938억 원) 수준으로 줄었음에도 불구하고 주말 동안 5.8% 상승세를 기록했다. 이는 주말 동안 개인 투자자 참여가 제한된 가운데, 최근 XRP 가격 반등은 소수의 대형 매수 주문이 주도했을 가능성을 시사한다.

리플 전망: 10일 저항선 돌파 후 2.85달러 향해 상승세 이어질까

기사 작성 시점 기준, XRP는 약 2.66달러(약 3,815원)에서 거래되며 켈트너 채널(가격 변동성과 추세 범위를 나타내는 지표) 상단 밴드인 2.855달러(약 4,095원) 바로 아래에서 힘을 모으며 횡보 중이다. RSI(상대강도지수)는 50.95로 중립 구간에 머무르고 있어, 과열 국면에 진입하기 전 추가 상승 여력이 남아 있음을 시사한다.

또한 파라볼릭 SAR 지표(추세 전환을 판단하는 기술 지표)의 점선이 10월 초 이후 처음으로 가격 캔들 아래로 이동하며 단기적인 상승 전환 신호를 확인해주고 있다. XRP 가격은 켈트너 채널 중단선인 2.54달러(3,643원) 위로 올라서며 주말 낮은 유동성에도 매수세가 증가하고 있는 모습이다.

매수세가 2.85달러(약 4,088원) 저항 구간을 뚫는 데 성공할 경우, 다음 목표 가격대는 3.00달러(약 4,303원) 부근으로 예상된다. 해당 구간을 안정적으로 유지할 경우, 10월 초 조정 이전 마지막 고점이었던 3.20달러(약 4,590원)까지 상승 폭이 확대될 수 있다.

반대로 하락 전환 시, 첫 번째 지지선은 켈트너 채널 중단선인 2.54달러(3,643원)이며, 보다 강한 지지 구간은 2.22달러(약 3,184원)로, 채널 하단 경계에 해당한다. 이 구간 아래에서 일일 종가가 형성될 경우, SAR 기준 지지선인 1.77달러(약 2,539원)까지 하방 압력이 다시 강화될 수 있다.

면책 조항: 코인스피커는 공정하고 투명한 보도를 제공하기 위해 노력합니다. 이 기사는 정확하고 시의적절한 정보를 제공하는 것을 목표로 하며, 재정 또는 투자 조언으로 간주되어서는 안 됩니다. 암호화폐 시장은 매우 빠르게 변동할 수 있으므로, 이 콘텐츠를 기반으로 어떠한 결정을 내리기 전에 반드시 별도의 조사를 수행하시기 바라며, 필요 시 전문가와 상담할 것을 권장합니다.