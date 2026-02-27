제인스트리트 ‘오전 10시 덤프’ 의혹…테라 붕괴 배후설 확산

제인스트리트 그룹이 2022년 테라 생태계 붕괴와 관련해 사법적 조사를 받고 있다. 최근 제출된 법원 문건에 따르면 이 자기자본거래 기업은 프로토콜의 불안정성을 이용해 수익을 올리는 약탈적인 ‘오전 10시 덤프’ 전략을 사용했다는 의혹을 받는다. 현재 진행 중인 소송에서 제기된 이 주장은 제인스트리트가 유동성 공급이 핵심적인 시기에 공격적인 공매도를 실행했으며 이는 테라 네트워크가 UST 스테이블코인을 안정화하려는 시도에 반하는 거래였다는 내용을 담았다.

소송단은 이러한 고빈도 매매 기법이 테라USD(UST)의 가치 고정 해제를 가속화했으며 약 400억 달러에 달하는 투자자 자산이 소멸하는 ‘데스 스파이럴’ 현상에 기여했다고 주장했다. 고빈도 매매를 통한 의도적인 조작 의혹이 제기된 상황이나 현재 시장 지표에 따르면 기관 투자자들은 과거의 법적 분쟁을 대체로 무시하는 분위기다. 비트코인 가격은 최근 지지선을 확인한 후 6만 6천 달러 선을 회복했다.

이번 사안은 테라폼랩스가 제인스트리트를 상대로 유사한 거래 이상 징후에 대해 소송을 제기한 지 몇 달 만에 나온 것으로 2022년 가상자산 시장 침체 원인 규명에 새로운 쟁점을 더한다. 원고 측은 제인스트리트가 일반적인 시장 조성자 업무 범위를 벗어난 특정 시간대 매매 패턴을 보였다고 강조했다.

‘오전 10시 덤프’ 패턴

의혹의 핵심은 제인스트리트의 매도 주문 시점이다. 원고 측은 해당 기업이 미국 주식 시장이 개장하는 동부 표준시 기준 오전 10시경에 UST 물량을 체계적으로 매각했다고 주장했다. 이 시간대는 일반적으로 변동성이 높고 유동성이 낮은 시기로 통상적인 포트폴리오 재조정으로 위장해 방향성 베팅의 흔적을 감추기에 용이하다.

제출된 문건에 따르면 이러한 시점 선택은 우연이 아니었다. 오전 10시 덤프는 테라폼랩스가 UST 가치 고정을 방어하기 위해 자금을 투입하는 순간에 집중되었으며 매수 측 유동성을 압도하는 결과를 낳았다. 원고 측은 제인스트리트가 방어벽에 대량 매물을 쏟아냄으로써 안정화 노력을 무력화했고 가치 이격 확대와 이에 따른 패닉 셀링을 통해 수익을 거두었다고 주장했다.

이는 마이클 버리(Michael Burry)가 대규모 폭락을 예고하며 지속적인 매도 압력 아래 취약한 시장 구조가 어떻게 붕괴하는지 지적했던 당시의 경고와 유사하다. 소송은 고도의 전문성을 갖춘 주체들이 단순히 중립적인 유동성을 공급하는 대신 자신들의 속도 우위를 이용해 수익 창출을 목적으로 구조적 약점을 악화시켰음을 시사했다.

제인스트리트는 의혹 부인

제인스트리트는 ‘오전 10시 덤프’ 전략이라는 규정에 대해 공식적으로 수용하지 않았다. 그간 해당 기업은 자사의 거래 활동이 파편화된 시장에 필수적인 유동성을 공급하며 리스크 관리를 위해 규제 범위 내에서 운영된다는 입장을 유지해 왔다. 시장 조성자는 파산 방지를 위해 블랙 스완 사건 발생 시 재고를 공격적으로 조정해야 하며 이는 시장 조작과는 구별되는 관행이라는 논리다.

2022년 테라·루나 폭락 사건에 뿌리를 둔 의혹에도 불구하고 제인스트리트는 현재 가상자산 시장에서 영향력을 유지하고 있다. 최근 자료에 따르면 이 기업은 현물 ETF의 지정 참가자 역할을 맡으며 비트코인 노출을 확대하는 등 가상자산 금융 상품과의 통합을 심화했다. 이는 주요 자산 운용사들이 과거의 소송 결과와 관계없이 여전히 제인스트리트를 핵심적인 기반 시설 파트너로 평가하고 있음을 보여준다.

테라 루나 사태: 400억 달러 규모의 데스 스파이럴

400억 달러 규모의 테라 생태계 붕괴는 디지털 자산 역사상 가장 파괴적인 사건 중 하나로 기록되어 있다. 2022년 5월 알고리즘 스테이블코인 UST가 미국 달러와의 1대 1 등가성을 잃으면서 자매 토큰인 루나의 하이퍼인플레이션 순환이 시작되었다. 이 여파로 개인 투자자들의 저축액이 증발하고 여러 대출 기업이 파산했으며 1년 넘게 가격 하락이 지속되는 전염 효과가 나타났다.

초기 논의는 주로 알고리즘 가치 고정 기제의 결함에 집중되었으나 최근 소송들은 외부 요인에 책임을 묻는 방향으로 전개되고 있다. 설계 자체가 취약했던 것은 사실이지만 제인스트리트를 향한 의혹처럼 고빈도 매매 조작 전략과 같은 의도적인 압력이 가해지면서 회복 불능의 데스 스파이럴로 진입하게 되었다는 논리다.

이번 소송 결과는 고빈도 매매업자가 탈중앙화 금융(DeFi) 프로토콜에 관여하는 방식에 중요한 선례가 될 수 있다. 통상적인 시장 조성 전략이 취약한 알고리즘 가치 고정 기제에 적용될 때 시장 조작으로 판결될 경우 기관들의 디파이 참여에 관한 준법 감시 기준이 전면 재수립될 가능성이 있다. 투자자와 준법 감시 담당자들은 향후 재판 과정에서 공개될 거래 기록에 주목하고 있으며 이는 리스크 관리와 약탈적 시장 행위 사이의 경계를 명확히 하는 근거가 될 전망이다.

