비트코인 상승세에 스트래티지 공매도 투자자 33억 달러 손실 직면

비트코인 가격이 6만 9천 달러 선을 회복하며 반등하자 스트래티지(MSTR)의 하락에 베팅했던 공매도 투자자들이 33억 달러 이상의 장부상 손실을 입은 것으로 추산된다. 마이클 세일러가 이끄는 스트래티지는 소프트웨어 업체로 시작되었으나 사실상 비트코인 레버리지 투자처 역할을 하고 있다. 최근 주가가 약 135달러까지 회복되면서 과거 주가 하락기에 공매도 포지션을 쌓았던 투자자들의 피해가 커지는 상황이다.

스트래티지는 시가총액 250억 달러 이상의 기업 중 공매도 잔고가 가장 많은 상위 50개 기업 리스트에서 1위를 차지했다.

숏 포지션을 구축한 투자자들은 전체 유통 주식의 약 14%에 해당하는 60억 달러 규모의 공매도 포지션을 보유하고 있다. 이러한 공격적인 포지션 구축은 스트래티지 주가가 보유 비트코인 가치에 비해 높게 평가되는 이른바 ‘비트코인 프리미엄’이 축소될 것이라는 시장의 강한 예측을 반영한다.

전형적인 숏 스퀴즈 국면

스트래티지는 과거 가상자산 하락기에 상당한 규모의 미실현 손실을 기록했으나 이는 오히려 공매도 투자자들이 포지션을 확대하는 계기가 됐다. 현재 미국 대형주 중 공매도 비중이 가장 높은 스트래티지는 비트코인 가격 상승을 촉매제로 삼아 전형적인 숏 스퀴즈 상황에 진입했다.

📉LATEST: $MSTR BECOMES WORLD'S MOST SHORTED STOCK AMID $7B $BTC LOSSES Michael Saylor's $MSTR has surged to the #1 position globally for short interest. This comes as investors aggressively bet against the company following approximately $7 billion in unrealized losses on its… pic.twitter.com/oCe8LsE5EW — BSCN (@BSCNews) February 24, 2026

주가 하락을 예상하고 주식을 빌려 팔았던 공매도 세력은 주가가 급등하자 손실을 줄이기 위해 높은 가격에 주식을 되사는 숏 커버링을 강요받고 있으며 이는 주가를 더욱 끌어올리는 동력으로 작용하고 있다.

헤지펀드들은 변동성 자산인 가상자산 부문에 대한 투자 비중을 늘려왔으나 스트래티지에 집중된 공매도 포지션은 비트코인 자체보다는 이 회사의 가치 평가 모델에 대한 회의적인 시각이 반영된 결과다.

현재 MSTR 주식을 보유한 헤지펀드는 63곳으로 전체 지분의 3% 수준에 불과하지만, 반대로 하락에 배팅하는 공매도 측면에는 투자자가 대거 몰려 있다. 불균형이 심화되면서 인버스 ETF와 하락 배팅이 역대 최고 수준에 도달하자 공매도 투자자들이 위험한 환경에 처하게 됐다.

MSTR 165달러 저항선 가시권

스트래티지는 과거 암호화폐 침체기 당시 거액의 미실현 손실을 보고한 바 있다. 하지만 이 회사는 전환사채 중심의 부채 구조를 활용해 강제 청산 없이 포지션을 유지하며 변동성을 견뎌내고 있다. 마이클 세일러 의장은 최근에도 추가 매집 가능성을 시사하며 단기적인 주가 흐름과 관계없이 자본을 조달해 비트코인 보유량을 방어하고 확대하겠다는 방침을 재확인했다.

기술적 분석 관점에서 주가가 135달러를 회복한 것은 중요한 전환점으로 평가된다. 이 주식은 시장의 비관론이 정점에 달했던 119달러 부근에서 지지선을 형성했다.

시장 참여자들은 139달러 선을 주시하고 있으며 이 저항선을 확실히 돌파할 경우 주가가 165달러에서 190달러 사이까지 상승할 수 있다는 전망이 나온다. 이 경우 남아있는 공매도 포지션에 가해지는 압박은 더욱 거세질 것으로 보인다.

면책 조항: 코인스피커는 공정하고 투명한 보도를 제공하기 위해 노력합니다. 이 기사는 정확하고 시의적절한 정보를 제공하는 것을 목표로 하며, 재정 또는 투자 조언으로 간주되어서는 안 됩니다. 암호화폐 시장은 매우 빠르게 변동할 수 있으므로, 이 콘텐츠를 기반으로 어떠한 결정을 내리기 전에 반드시 별도의 조사를 수행하시기 바라며, 필요 시 전문가와 상담할 것을 권장합니다.