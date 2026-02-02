주피터, 파라파이 캐피탈로부터 3,500만 달러 투자 유치… 스테이블 코인으로 전액 결제

핵심 내용

솔라나(SOL) 기반 탈중앙화 거래소(DEX) 집계 플랫폼 주피터(Jupiter)는 2월 2일, 파라파이 캐피탈(ParaFi Capital)로부터 자체 토큰 JUP에 대한 3,500만 달러(약 508억 3,050만 원) 규모의 투자를 유치했다고 밝혔다. 이번 거래는 주피터의 스테이블코인인 JupUSD로 전액 결제될 예정이다.

주피터의 발표에 따르면 해당 투자는 시장가 기준으로 체결됐으며, 파라파이 캐피털은 장기 토큰 락업(lockup)에 동의했다.

다만 구체적인 락업 기간은 공개되지 않았다. 기사 작성 시점 기준으로 파라파이 캐피털은 이번 투자와 관련한 공식 성명을 별도로 내놓지 않았다.

BREAKING: Jupiter secures a $35M strategic investment into $JUP from ParaFi Capital to accelerate onchain financial infrastructure. This deal – which will be settled entirely in $JupUSD – was closed at spot price with ParaFi committing to an extended token lockup. pic.twitter.com/7moUP2nQjK — Jupiter (@JupiterExchange) February 2, 2026

JupUSD, 3,500만 달러 거래 결제에 사용

주피터의 스테이블코인 JupUSD는 2026년 1월 출시됐으며, 이번 3,500만 달러(약 508억 3,050만 원) 규모의 투자 거래 전액 결제 수단으로 활용될 예정이다. rwa.xyz 데이터에 따르면 JupUSD의 현재 시가총액은 약 3,870만 달러(약 562억 1,175만 원) 수준이다.

이번 거래로 인해 JupUSD의 유통 물량은 거의 두 배로 증가하게 된다.

JupUSD는 주로 USDtb를 담보로 하고 있다. USDtb는 블랙록(BlackRock)의 BUIDL 토큰화 미국 국채 펀드를 기반으로 담보화된 스테이블코인으로, 약 8억 5,900만 달러(약 1조 2,477억 원) 규모의 유통량을 보유하고 있다.

주피터는 에테나 랩스(Ethena Labs)와의 협력을 통해 JupUSD를 개발했다. 파라파이 캐피탈은 에테나(ENA)의 기존 투자사이기도 하다.

파라파이 캐피탈은 약 14억 달러(약 2조 335억 원)의 자산을 운용하고 있으며, 2018년 설립됐다.

파라파이 캐피탈의 포트폴리오에는 솔라나 생태계 내 다수의 프로젝트가 포함돼 있으며, 솔 스트래티지스(SOL Strategies), 카미노(Kamino), 메타플렉스(Metaplex) 등이 대표적이다.

앞서 2025년 1월, 파라파이 캐피털은 솔라나 네트워크 인프라에 집중하는 기업인 솔 스트래티지스에 2,750만 캐나다달러를 투자한 바 있다.

파라파이 캐피털의 매니징 디렉터 라이언 네이비(Ryan Navi)는 당시 해당 투자가 솔라나 네트워크의 핵심 인프라 구축이라는 솔 스트래티지스의 미션을 지원하기 위한 것이라고 설명했다.

주피터의 시장 내 입지

주피터는 솔라나 네트워크에서 전체 애그리게이터 거래량의 90% 이상을 처리하고 있다. 주피터는 2025년 6월, 누적 거래량이 1조 달러(약 1,452조 5,000억 원)를 돌파했다고 발표한 바 있다.

또한 2026년 1월, 코인베이스(Coinbase)가 주피터의 거래 기술을 통합했다.

2월 2일 현재 JUP는 약 0.19 달러(약 276 원)에 거래되고 있으며, 시가총액은 약 5억 9,660만 달러(약 8,665억 6,150만 원) 수준이다. 다만 JUP 가격은 2024년 1월 기록한 사상 최고가 2.00 달러(약 2,905 원) 대비 약 91% 하락한 상태다.

