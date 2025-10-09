라이트코인 급락… 현물 ETF 승인 막바지 진입에 변동성 확대

핵심 내용

라이트코인(LTC) 현물 ETF 승인 절차가 최종 단계에 근접했으며, 승인 가능성은 98%에 달하는 것으로 추정된다.

시장 분석가 알리 마르티네즈(Ali Martinez)는 132~135달러(약 18만 7,440~19만 1,700 원) 구간에서 저항에 부딪힐 경우, LTC 가격이 50달러(약 7만 1,000원)선까지 급락할 수 있다고 경고했다.

기술적 차트상으로는 강세 삼각형 패턴이 형성되고 있지만, 상승 모멘텀은 다소 불안정한 상태다.

라이트코인(LTC)은 현재 약 120달러(약 17만 400원) 선에서 거래 중이며, 지난주 대비 10% 상승했다. 이는 현물 ETF 출시 기대감이 커진 데 따른 상승세로 풀이된다. 그러나 애널리스트들은 다음 저항 구간 돌파 여부가 올해 남은 기간 라이트코인의 향방을 가를 주요 분수령이 될 수 있다고 경고하고 있다.

유명 시장 분석가 알리 마르티네즈(Ali Martinez)는 라이트코인이 132달러(약 18만 7,440원) 부근의 핵심 저항 구간에 근접하고 있다고 지적했다. 해당 구간은 2023년 이후 여러 차례 상승세를 가로막아 온 가격대다.

그는 만약 매수세가 이 구간을 돌파하지 못할 경우, 급격한 조정 가능성이 있다고 경고했다. 과거 데이터에서도 132~135달러(약 18만 7,440~19만 1,700원) 구간은 LTC 상승세를 지속적으로 막아온 강한 매도벽으로 작용해왔다.

이 구간 돌파에 실패할 경우, 라이트코인 가격은 100달러(약 14만 2,000원), 85달러(약 12만 700원), 나아가 최대 51달러(약 7만 2,420원) 수준까지 하락할 수 있다는 분석도 제기됐다.

ETF 승인 임박… SEC 최종 결정 대기

블룸버그 애널리스트 에릭 발추나스(Eric Balchunas)는 캐너리 캐피털(Canary Capital)이 라이트코인 ETF(LTCC)에 대한 최신 S-1 수정 서류를 제출했으며, 이 안에는 0.95%의 스폰서 수수료와 최종 티커 정보가 포함돼 있다고 밝혔다. 이는 미국 증권거래위원회(SEC) 승인 직전 단계에서 통상적으로 이루어지는 절차로 알려져 있다.

라이트코인 ETF는 헤데라(HBAR) 현물 ETF와 함께 미국 정부 셧다운이 해제된 직후 상장될 예정이다. 폴리마켓(Polymarket)의 시장 데이터에 따르면, 승인 가능성은 무려 98%에 달하는 것으로 나타났다.

승인이 이루어질 경우, 라이트코인 ETF는 알트코인 시장 확대의 중요한 전환점이 될 수 있으며, 투자자들에게 비트코인(BTC)과 이더리움(ETH)을 넘어선 새로운 투자 접근 기회를 제공할 수 있다. 그러나 단기 트레이더들은 신중을 기해야 한다.

라이트코인 가격 분석: 중대한 분기점 맞은 LTC

일간 차트상에서 라이트코인은 상승 삼각형 패턴을 형성하고 있는 것으로 보인다. 일반적으로 이 패턴은 거래량이 동반될 경우 강세 신호로 해석된다. 2025년 내내 LTC는 점진적으로 더 높은 저점을 형성하며 꾸준한 매집세를 보여왔으나, 여전히 주요 저항 구간을 돌파하는 데 어려움을 겪고 있다.

모멘텀 지표인 MACD(이동평균 수렴·확산 지표)는 초기 강세 교차 신호를 나타내고 있지만, 차이킨 머니 플로우(가격·거래량을 결합해 자금 유입·유출을 보는 지표)는 중립 수준을 유지, 신중한 접근이 필요함을 시사한다. 145달러(약 20만 5,900원) 선을 명확히 돌파할 경우, 상승 랠리가 이어질 가능성이 높다.

10월 시장에서 145달러(약 20만 5,900원) 돌파에 성공한다면 LTC는 200달러(약 28만 4,000원)까지 상승할 수 있지만, 돌파에 실패할 경우 추세 반전이 확정되며 50달러(약 7만 1,000원) 수준까지 되돌릴 위험도 있다.

섭드(SUBBD), 콘텐츠 구독의 새 패러다임 제시

라이트코인이 다음 행보를 모색하는 가운데, 섭드(SUBBD)라는 새로운 프로젝트가 급성장 중인 콘텐츠 구독 시장에서 조용히 모멘텀을 쌓고 있다. 이 프로젝트는 AI 기반 토큰화 플랫폼을 통해 크리에이터와 팬 모두에게 혁신적인 경험을 제공함으로써 850억 달러(약 120조 7,850억 원) 규모의 크리에이터 이코노미를 재정의하는 것을 목표로 한다.

섭드는 웹3(Web3) 기술을 활용한 자동화 도구를 제공해 크리에이터들이 콘텐츠를 보다 쉽게 배포하고 수익화할 수 있도록 돕는다.

동시에 팬들은 자신이 좋아하는 크리에이터와 직접 연결된 독점적이고 상호작용적인 경험을, 안전하고 투명한 블록체인 생태계 안에서 누릴 수 있다.

섭드(SUBBD) 토큰의 활용성과 프리세일 모멘텀

이 플랫폼의 고유 토큰인 섭드(SUBBD)는 프리미엄 콘텐츠, AI 기반 기능, 커뮤니티 스테이킹 보상 등에 접근할 수 있는 핵심 열쇠 역할을 한다. 사용자는 섭드 토큰을 스테이킹해 비공개 라이브 스트리밍, 한정 콘텐츠 공개, 비하인드 업데이트 등 독점 혜택을 이용할 수 있다.

섭드는 올해 가장 주목받는 암호화폐 프리세일 중 하나로, 현재까지 124만 달러(약 17억 5,270만 원) 이상을 모집했다.

프리세일 현황:

현재 가격: 0.056625달러(약 80원)

0.056625달러(약 80원) 모금액: 124만 달러(약 17억 6,080만 원)

124만 달러(약 17억 6,080만 원) 티커: SUBBD

SUBBD 네트워크: 이더리움(Ethereum)

프리세일은 단 이틀 뒤 다음 단계로 넘어갈 예정이며, 이에 따라 가격 상승 전 초기 투자자들에게 유리한 진입 기회가 열릴 것으로 보인다.

