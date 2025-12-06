BNKK 국고 통한 대규모 봉크(BONK) 매입 발표… 상승 랠리 이어질까

핵심 내용

봉크펀(BONK.fun)은 수수료의 51%를 BNKK 탈중앙화 자율 국고(DAT)를 통해 봉크(BONK) 축적에 사용하도록 재배치했다.

BNKK는 전략적 비축을 위해 BONK 유통량의 5% 확보를 목표로 하고 있다.

봉크 가격이 0.00001100 달러 돌파에 성공하면 BONK에 강한 상승 모멘텀이 촉발될 수 있다.

솔라나(Solana) 밈코인 생성 플랫폼 봉크펀(BONK.fun)이 수수료 구조에 대한 주요 변경 사항을 발표했다. 프로토콜에 따르면, 전체 수수료의 51%가 BNKK 탈중앙화 자율 국고(DAT)를 통해 봉크(BONK) 축적에 사용되는 방식으로 전환될 예정이다.

Starting today, 51% of the BONKfun fees will be used for the BNKK DAT buying of BONK. The 51% of fee distribution will come from the prior 35% of Buy/Burn, 4% SBR and 2% from BONKrewards categories and add to the existing 10% currently being used for the BNKK DAT. With these… pic.twitter.com/pz8e7008vg — BONK.fun (@bonkfun) December 4, 2025

봉크(BONK) 상승 모멘텀 강화

이번 재배분은 기존 수수료 흐름인, 매수·소각 35%, SBR 4%, BONK 보상 2%에서 일부가 이동해, 현재 BNKK DAT에 배정된 10%와 통합되는 구조로 이루어진다. 이 조정은 BONK에 대한 순매수 압력은 그대로 유지하면서도, 더 큰 목적을 위한 자금 방향 전환을 의미한다.

BNKK 팀은 이제 BONK 유통량의 5%를 전략적 비축 물량으로 확보하는 것을 목표로 삼고 있다. 다만 운영 자금과 커뮤니티 예산은 그대로 유지된다고 밝혔다.

한편 코인마켓캡(CoinMarketCap) 데이터에 따르면 BONK는 12월 5일 현재 0.000009407 달러(약 0.014 원)에 거래되고 있으며 지난 한 달 동안 약 14% 하락했다. 그럼에도 불구하고 봉크의 시가총액은 8억 달러 이상을 유지하고 있으며, 거래량도 9,300만 달러 수준이다.

또한 FiCAS AG의 자회사 비트코인 캐피탈(Bitcoin Capital)은 규제된 방식으로 BONK에 투자할 수 있는 BONK 상장지수상품(ETP)을 출시했으며, 해당 상품은 스위스 SIX 증권거래소에 상장되었다.

봉크(BONK) 가격 분석: 추세 전환 가능성에 근접

BONK 차트는 봉크가 여름 후반 고점 이후 시작된 하락 채널 안에서 깊게 거래되고 있음을 보여준다. 차트상 가격은 0.00000974 달러(약 0.014 원) 부근에 머물러 있으며, 볼린저 밴드(가격 변동성 지표) 상단과 하단은 각각 0.00001098 달러(약 0.016 원)와 0.000008576 달러(약 0.013 원)에 위치한다.

가격은 볼린저 밴드 하단 근처에 머물고 있는데, 이 영역은 종종 시장 피로 신호가 나타나는 구간으로 해석된다. 채널 상·하단선이 현재 가격 부근으로 수렴하는 모습은 잠재적 돌파 시도가 임박했을 가능성을 시사한다.

RSI(상대강도지수)는 44.54 수준이며, MACD(이동평균 수렴·발산 지표)는 시그널 영역에서 0.0000002185 근처 값과 약한 양의 분리를 보인다. ATR(평균 실제 변동폭) 기준 변동성은 0.0000008307로 낮은 상태다.

이 구조상 강한 상승 돌파는 BONK가 0.00001100 달러(약 0.016 원)를 돌파하고 0.00001500 달러(약 0.022 원)를 테스트해야 현실화될 전망이다. BONK가 거래량을 동반한 채널 상단 돌파에 성공할 경우, 여름 중반 고점이 다시 시야에 들어올 수 있다.

반면, 0.00000850 달러(약 0.013 원)를 방어하지 못하면 0.00000700 달러(약 0.010 원)대 하락 가능성도 존재한다. 그러나 수수료의 51%가 BONK 매입으로 전환되고 BNKK가 유통량의 5% 확보 목표에 나서면서, BONK는 2025년 매수할 만한 유망 밈코인 중 하나로 평가될 것으로 보인다.