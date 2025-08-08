OMNI, 거래량 7배 급증하며 25% 급등… 돌파 신호 나타나

핵심 내용

OMNI가 24시간 만에 25% 급등하며 강한 상승세를 보였고, 이와 동시에 거래량이 약 770% 급등했다.

OMNI는 장기 하강 쐐기형 패턴을 상방 돌파하며 추세 전환 가능성을 보여주고 있다.

가격 급등에도 불구하고 OMNI는 핵심 지지선인 5달러 이상을 유지하는 데 어려움을 겪고 있다.

옴니 네트워크(OMNI)가 24시간 만에 약 25% 급등하며 시장의 주목을 받고 있다. 특히 거래량이 무려 770% 증가하면서, 단기 랠리에 강력한 모멘텀을 제공했다는 평가다. OMNI는 일중 고점인 5.35달러까지 치솟은 뒤, 현재는 4.58달러 부근에서 거래되고 있다.

이번 급등은 그간 지속되던 하락 흐름 속에서 오랜만에 나타난 긍정적인 전환 신호로 해석된다. 특히 OMNI는 한때 29.93달러에 달했던 사상 최고가 대비 83.9% 하락한 상태였기에, 투자자들에게는 이번 반등이 더욱 반가울 수밖에 없다.

사실 OMNI는 불과 한 달 전인 6월 말, 1.37달러라는 사상 최저가를 기록한 바 있다. 이처럼 바닥을 찍고 나서 빠르게 회복세를 보이고 있으며, 일각에서는 기술적 반등을 넘어 구조적 추세 반전이 시작될 수 있다는 의견이 나오고 있다.

다만 아직까지는 5달러 지지선을 안정적으로 유지하지 못하고 있는 점이 약점으로 지적된다. 이 가격대는 향후 OMNI가 강세 흐름을 지속할 수 있을지를 가늠할 핵심적인 기술적 지지선으로 작용할 전망이다.

하락 쐐기형 돌파가 OMNI 상승 촉발

OMNI의 폭발적인 상승이 기술적 분석 관점에서 매우 중요한 패턴 돌파와 맞물려 있다는 해석이 설득력을 얻고 있다. 특히 일봉 차트에서 관찰된 장기 하락쐐기형 패턴 돌파가 핵심 요인으로 지목된다.

이 하락쐐기형 패턴은 올해 4월 초부터 OMNI 가격 흐름을 제한해온 장기 하락 구조로, 가격이 점점 좁은 폭으로 움직이며 변동성이 감소하는 특징을 보였다. 이러한 패턴은 일반적으로 강한 추세 전환의 전조로 받아들여진다.

$OMNI broke the falling wedge. Retest holding strong. Next leg could send it +270%. Momentum’s real. pic.twitter.com/SRXhFoHft2 — Smith (@CryptoSmith0x) August 7, 2025

실제로, 이번 돌파는 볼린저 밴드의 확장과 함께 이뤄졌으며, 이는 시장 내 변동성이 다시 확대되고 있다는 신호이기도 하다. 동시에 OMNI 가격은 단기 추세의 기준선인 20일 단순 이동평균선(SMA)을 상향 돌파하며, 상승 추세가 보다 확실해졌음을 보여주는 지표로 작용했다.

이러한 기술적 신호들이 동시에 나타난 점은 보다 강력한 추세 반전의 초기 단계일 수 있다는 가능성을 시사하고 있다.

OMNI 가격 분석: 기술적 모멘텀 형성 중… 상승 추세 본격화 여부는?

기술적 관점에서 옴니 코인의 가격 흐름은 본격적인 상승 추세 진입 가능성을 보여주고 있다. 특히 MACD(이동평균 수렴 확산 지표)에서 강세 교차가 나타나면서, 새로운 상승 흐름의 시작을 암시하고 있다.

이는 단기적으로 매수세가 우위를 점하고 있다는 기술적 신호로, 중장기적 강세 전환을 기대해볼 수 있는 지점이다. 다만, MACD의 히스토그램은 아직 평탄한 상태를 유지하고 있어, 상승 추세의 에너지 자체는 아직 충분히 축적되지 않았을 가능성도 존재한다.

또한, RSI(상대 강도 지수)는 현재 67.5로, 과매수 구간인 70에 가까운 수치를 기록하고 있다. 이는 시장 참여자들의 매수 심리가 여전히 활발하다는 의미로 해석될 수 있다. BoP(Balance of Power) 지표 역시 매수세 우위를 나타내고 있어, 강세 흐름에 힘을 보태고 있다.

하지만 CMF(Chaikin Money Flow)는 -0.20 수준으로 여전히 음수 영역에 머물러 있어, 가격 상승에 따른 실질 자금 유입은 아직 본격화되지 않았음을 시사한다. 이는 단기 급등 이후 변동성이 다시 커질 수 있는 요인으로 작용할 수 있다.

기술적 관점에서 OMNI가 5달러 선을 지지선으로 전환할 경우, 다음 저항선은 약 5.44달러 부근으로, 이는 볼린저 밴드 상단과 일치하는 가격대다. 이 구간을 돌파한다면, OMNI는 6.30달러에서 6.50달러 영역까지 상승 여력이 열릴 수 있다. 이 가격대는 2024년 말에 매도 압력이 집중됐던 지점이기도 하다.

만약 이 흐름이 지속되어 강한 모멘텀을 동반한다면, 궁극적으로는 8달러대 돌파도 가능할 수 있다는 의견도 나온다.

반면, 만약 OMNI가 4달러에서 3.50달러 지지 구간을 하향 이탈할 경우, 지금까지의 강세 구조가 약화될 수 있다. 이 경우 첫 번째 지지선은 20일 이동평균선, 이후에는 이전 쐐기형 하단부인 2.90달러 수준이 주요 지지선으로 작용할 전망이다.

하향 이탈이 계속된다면, OMNI는 최악의 경우 2달러대까지 후퇴할 가능성도 배제할 수 없다. 이는 사상 최저점 재테스트라는 위험 요소를 수반하게 된다.

토큰6900 사전 판매 흥행 돌풍… 밈코인 유행의 중심

OMNI의 강세 흐름이 주목받고 있는 가운데, 투자자들의 관심은 점진적으로 밈코인 토큰6900 ($T6900) 으로 이동하고 있다. 이 프로젝트는 인터넷 밈 문화와 풍자적 메시지를 중심에 두고 있으며, 전통적인 금융 질서에 도전하는 독특한 세계관을 지니고 있다.

토큰6900은 명확한 로드맵이나 개발 계획 없이, 철저히 아이러니와 유머 코드에 기반한 ‘저항적 콘셉트’를 내세운다. 이러한 콘셉트는 바이럴 운동 ‘SPX6900’에서 영감을 받아, 투자 시장의 고정관념을 뒤흔드는 방식으로 전개되고 있다. 이러한 비전은 전통적인 금융 시스템에 대한 비판적 시각을 가진 투자자들에게 깊은 공감을 불러일으키고 있다.

사전 판매 정보 요약

토큰 티커: T6900

T6900 현재 사전 판매 가격: 0.006875달러

0.006875달러 현재까지 모금액: 169만 달러 이상

비정형적인 스타일에도 불구하고, 토큰6900의 사전 판매는 2025년 가장 주목할 만한 암호화폐 사전 판매 이벤트 중 하나로 평가받고 있다. 공식 홈페이지에 따르면, 이 프로젝트는 이미 169만 달러 이상의 자금 유치에 성공했으며, 2일 내 다음 가격 단계로 진입할 예정이다.

특히 사전 판매 기간 동안 스테이킹 시 제공되는 37%의 연간 수익률(APY)은 투자자들에게 큰 매력으로 작용하고 있다. 이는 밈코인 팬층은 물론, 고수익형 투자처를 찾는 투자자들에게도 매력적인 조건으로 받아들여지고 있다.

면책 조항: 코인스피커는 공정하고 투명한 보도를 제공하기 위해 노력합니다. 이 기사는 정확하고 시의적절한 정보를 제공하는 것을 목표로 하며, 재정 또는 투자 조언으로 간주되어서는 안 됩니다. 암호화폐 시장은 매우 빠르게 변동할 수 있으므로, 이 콘텐츠를 기반으로 어떠한 결정을 내리기 전에 반드시 별도의 조사를 수행하시기 바라며, 필요 시 전문가와 상담할 것을 권장합니다.