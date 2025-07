페이팔(PayPal) 스테이블 코인 PYUSD, 아비트럼 네트워크에 출시

2024년 7월 15일 업데이트된 페이팔(PayPal)의 암호화폐 약관에 따르면, 페이팔의 스테이블코인 PYUSD가 이제 아비트럼(Arbitrum) 네트워크에서도 지원된다. 기존의 이더리움(Ethereum) 및 솔라나(Solana) 네트워크에 이어 아비트럼은 PYUSD의 첫 번째 레이어2(L2) 파트너로 이름을 올리게 됐다. 약관에 따르면, 이체 최소 금액은 1 PYUSD, 주간 구매 한도는 10만 달러(약 1억 3,926만 원)로 설정되었으며, 주간 송금 한도는 암호화폐 기준 최대 2만 5,000 달러(약 3,481만 원)로 제한된다.

2023년에 출시된 PYUSD는 미국 달러에 1:1로 연동된 완전 담보형 스테이블코인으로, 페이팔과 벤모(Venmo) 네트워크와 직접 연동돼 있다. 이용자는 외부 지갑 연결 없이도 PYUSD를 사고, 팔고, 보관할 수 있으며, 거래 수수료도 발생하지 않는다.

이번 아비트럼 네트워크로의 확장은 PYUSD가 레이어2 블록체인 기술과 처음으로 통합된 사례라는 점에서 의미가 있다. 비록 이 소식에 대해 페이팔이나 팍소스(Paxos) 측의 공식 보도자료는 아직 발표되지 않았지만, 약관 업데이트가 이루어진 직후 암호화폐 커뮤니티에서 빠르게 포착되며 주목을 받았다.

— Wise Advice (@wiseadvicesumit) July 16, 2025