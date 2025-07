퍼지펭귄(PENGU) 시가총액 20억 달러 돌파… PENGU 코인 다음 목표가는?

퍼지펭귄(Pudgy Penguins) 공식 토큰인 PENGU가 지난 24시간 동안 12% 이상 상승하며 강한 랠리를 보였다. 7월 15일 기준, PENGU는 일일 최고가인 0.03456달러를 기록하며 시가총액을 20억 달러 이상으로 끌어올렸다. 이번 상승세는 퍼지펭귄이 중국의 대표 수집품 기업인 수플레이(Suplay Inc.)와 독점 라이선스 계약을 체결했다는 소식이 전해진 직후에 나타났다.

퍼지펭귄은 대표적인 NFT 프로젝트 중 하나로, 최근 들어 웹3 기반 IP 확장에 적극적으로 나서고 있다. 이번 파트너십은 실물 굿즈 유통 확대 및 아시아 시장 진출을 목표로 하는 대형 전략으로 평가된다.

이번 계약을 통해 수플레이는 퍼지펭귄 IP를 기반으로 한 트레이딩 카드와 블라인드 박스(랜덤 수집형 피규어)를 전 세계 시장에 독점 제작 및 유통할 권리를 확보했다. 수플레이는 디즈니, 마블 등과의 협업 경험으로 잘 알려진 수집품 전문 업체로, 아시아 지역 300억 달러 규모의 굿즈 시장에서 강력한 유통망을 갖추고 있다.

2019년에 설립된 수플레이는 중국 내 대형 팝컬처 소매 네트워크를 보유하고 있으며, 인기 상품으로는 ‘카카와우(Kakawow)’ 카드 시리즈와 ‘헤이돌즈(HeyDolls)’ 등이 있다. 퍼지펭귄 측은 이번 파트너십을 통해 아시아 시장 전반에 브랜드 인지도를 확장하고, 실물 굿즈 유통과 NFT 연계 생태계를 강화한다는 전략이다.

펏지펭귄 팀은 최근 “퍼지 파티(Pudgy Party)”라는 신작 모바일 게임 출시를 앞두고 있다. 이 게임은 미씨컬 게임즈(Mythical Games)와 협업해 개발된 멀티플레이어 배틀 로얄 형식의 캐주얼 모바일 게임으로, 퍼지펭귄 특유의 유쾌하고 가족 친화적인 이미지에 맞춰 설계되었다.

특히 모바일 중심의 캐주얼 유저층을 겨냥한 이 게임은, 퍼지펭귄의 브랜드 영향력을 디지털 공간을 넘어 대중 소비 시장까지 확장하는 데 핵심적인 역할을 할 것으로 기대된다.

또한 퍼지펭귄 측은 미국 사용자들을 대상으로 5천 달러 상당의 PENGU 토큰을 보상으로 제공하는 경품 이벤트도 함께 진행하고 있다. 이번 캠페인은 커뮤니티의 참여도를 높이고, 현재 시가총액 기준 50위권에 진입한 PENGU의 입지를 강화하는 것을 목표로 한다.

Pudgy Party, our competitive multiplayer game, is launching soon on the @Apple App Store and @Google Play Store.

We’re giving away a total of $5,000 worth of $PENGU to 5 lucky people who RT this and follow @PlayPudgyParty.

More information below. pic.twitter.com/ruzb06gi2z

— Pudgy Penguins (@pudgypenguins) July 14, 2025